Γ. Ματσούκας: "Δύο σπουδαίοι Έλληνες" - H Βάσω Αποστολοπούλου και η άγνωστη έρευνα του χημικού Μίμη Πλέσσα

Σε "δύο σπουδαίους Έλληνες" αναφέρεται με σημερινή του ανάρτηση στο στο Βήμα του Πανεπιστημίου Πατρών ο Γιάννης Ματσούκας.

Αναφέρεται στην διακεκριμένη καθηγήτρια Βάσω Αποστολοπούλου και την επικείμενη βράβευση της( 24 Απριλίου 2025) στο Μέγαρο Μουσικής με το διεθνές βραβείο Prix Galien και στην άγνωστη έρευνα του χημικού Μίμη Πλέσσα.

Το βραβείο απονέμεται ανα διετία σε Έλληνες, κορυφαίες παγκοσμίως προσωπικότητες των βιοεπιστημών.

Η ανάρτηση έχει ως εξής:

To πανελλήνιας εμβέλειας εξαίρετο επιστημονικό περιοδικό ΤheDoctor φιλοξένησε στο τελευταίο του τεύχος (56, Οκτ.-Δεκ. 2024) αποκλειστική και ενδιαφέρουσα συνέντευξη της διακεκριμένης Ελληνο- Αυστραλής Καθηγήτριας Βάσω Αποστολοπούλου- Distinguished Professor of Immunology, Victoria and RMIT University, Australia -που αφορά την έρευνα της στην ανοσοθεραπεία του καρκίνου. Επίσης φιλοξένησε άρθρο για την άγνωστη έρευνα του χημικού Μίμη Πλέσσα ως μεταπτυχιακός φοιτητής Χημείας στο Cornel Πανεπιστήμιο στις ΗΠΑ.

Η κα Αποστολοπούλου θα τιμηθεί στις 24 Απριλίου 2025 στο Μέγαρο Μουσικής με το διεθνές Βραβείο Galien Scientific Research Award κατά την τελετή απονομής των Prix Galien Greece 2025. Το Βραβείο απονέμεται ανά διετία σε κορυφαίο παγκοσμίως Έλληνα ερευνητή ή ερευνήτρια των βιοεπιστημών για την σημαντική προσφορά που είχε στην Ιατρική επιστήμη.

Στην εξαιρετική συνέντευξη που παραχώρησε η διαπρεπής ομογενής Ελληνίδα ερευνήτρια, μιλάει μεταξύ άλλων για τις νεότερες εξελίξεις στην πρόληψη και θεραπεία του καρκίνου αλλά και τα θετικά αποτελέσματα της ανοσοθεραπείας και σε άλλες ασθένειες μεταξύ των οποίων και η σκλήρυνση κατά πλάκας για την οποία έχει πολυετή συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών( Τμήματα Χημείας και Ιατρικής) στην έρευνα για την ανάπτυξη θεραπευτικού εμβολίου.

Η συνέντευξη της κας Αποστολοπούλου, μια Πρέσβειρα του Πανεπιστημίου Πατρών και της Ελλάδας στην Αυστραλία, έχει αναρτηθεί στο site thedoctor.com.gr μαζί με την υπόλοιπη αρθρογραφία του τεύχους και είναι στη διάθεση της πανεπιστημιακής κοινότητας.

Μεταξύ των άρθρων του περιοδικού περιλαμβάνεται επίσης ενδιαφέρον άρθρο (σελ. 40) που αναφέρεται στην συναρπαστική άγνωστη έρευνα του χημικού Μίμη Πλέσσα στην πρωτεΐνη Μυελίνη του εγκεφαλου την περίοδο των μεταπτυχιακών σπουδών του στο Τμήμα Χημείας στο Πανεπιστήμιο Cornel των ΗΠΑ πριν τον απορροφήσει εντελώς η μουσική. Σήμερα γνωρίζουμε ότι η πρωτεΐνη Μυελίνη εμπλέκεται στην παθογένεση της Πολλαπλής Σκλήρυνσης και αποτελεί θεραπευτικό στόχο για αυτή τη χρόνια και ανίατη ασθένεια.

Ο Μίμης Πλέσσας έχει συνδεθεί με την Πάτρα και το Πανεπιστήμιο Πατρών από τα Συνέδρια Ιατρικής Χημείας του Πανεπιστημίου με προσκεκλημένους κατόχους Nobel( Lehn, Schally, Watson, Hausen , Yonath) στα οποία συμμετείχε με μουσικές πολιτιστικές εκδηλώσεις. Σε πολλά των Συνεδρίων Ιατρικής Χημείας συμμετείχε και η κα Αποστολοπούλου σε δυο εκ των οποίων ήταν και το τιμώμενο πρόσωπο( 2000, 2018).

Η ανάρτηση στο Βήμα του Πανεπιστημίου Πατρών έγινε με την σύμφωνο γνώμη της εκδοτικής αρχής του περιοδικού TheDoctor το οποίο δίνει στην πανεπιστημιακή κοινότητα την δυνατότητα πρόσβασης στις πλέον σύγχρονες εξελίξεις της ιατρικής επιστήμης όπως αποτυπώνονται στα εξαίρετα και εκλαϊκευμένα άρθρα του.

Οι υπηρετούντες την υγεία αλλά και οι ενδιαφερόμενοι για ενημέρωση στις προόδους της ιατρικής επιστήμης έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν δωρεάν στο email τους το ηλεκτρονικό τεύχος (flipping book) του περιοδικού. Η εγγραφή τους μπορεί να γίνει μέσω του site www.thedoctor.com.gr ή αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στο [email protected].

Το περιοδικό TheDoctor επιτελεί ένα σπουδαίο έργο στην υπηρεσία της Υγείας και Κοινωνίας και το ευχαριστούμε για την δυνατότητα πρόσβασης στα περιεχόμενα του.

Με τις πιο θερμές ευχές για

Καλή Χρονιά με Υγεία, Δημιουργία, Ειρήνη και κάθε Καλό.

Γιάννης Ματσούκας, Καθηγητής Χημείας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Honorary Adjunct Professor,

University of Calgary Canada, Victoria University Australia.

Former Chair, Department of Chemistry, University of Patras.

Founder, Medicinal Chemistry Graduate Program, University of Patras.

https://www.thedoctor.com.gr/ pharma-news/farmaka/%ce%b7-% ce%ac%ce%b3%ce%bd%cf%89%cf%83% cf%84%ce%b7-%ce%ad%cf%81%ce% b5%cf%85%ce%bd%ce%b1-%cf%84% ce%bf%cf%85-%cf%87%ce%b7%ce% bc%ce%b9%ce%ba%ce%bf%cf%8d-% ce%bc%ce%af%ce%bc%ce%b7-%cf% 80%ce%bb%ce%ad%cf%83



https://www.thedoctor.com.gr/ interviews/mainperson/vasso- apostolopoulos-soars-into-top- of-worlds-most-cited- scientists/