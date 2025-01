H Αρετή Ρήγα μας προτείνει ένα ολιστικό "μενού" ομορφιάς - Ανανεώνει και αναβαθμίζει την εμφάνισή μας

Η ιδιοκτήτρια του "Project Nails and More" στο The Best Magazine

Η άοκνη και παθιασμένη με το αντικείμενό της, υπεύθυνη του Project Nails and More, Αρετή Ρήγα, ονειρευόταν ανέκαθεν έναν δικό της χώρο ομορφιάς που να αποπνέει θετική ενέργεια και να αποτελεί μοναδική εμπειρία για το κοινό. Επιδίωξή της άλλωστε δεν ήταν απλά να προσφέρει ωραία και περιποιημένα νύχια ή λαμπερό πρόσωπο, αλλά το να αισθάνονται οι πελάτες και οι πελάτισσες ένα άγγιγμα ουσιαστικής και πραγματικής φροντίδας. Με την έμφυτη καλαισθησία της και τις πολύπλευρες γνώσεις της φρόντισε να δημιουργήσει έναν μοναδικό χώρο υψηλής αισθητικής. Στα πεπραγμένα της συγκαταλέγεται πολυετής θητεία σε πολυεθνικές εταιρείες, καθώς έχει εργαστεί σε 5 διαφορετικές χώρες. Η ίδια, πλαισιωμένη από εκλεκτό και καταρτισμένο team, υπόσχεται υποδειγματικές υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. H Αρετή Ρήγα προτείνει ένα ολιστικό «μενού» ομορφιάς που ανανεώνει και αναβαθμίζει την εμφάνισή μας, αλλάζοντας αυτόματα την ψυχολογία μας. Καλωσόρισμα από έναν cosy & fresh καινούριο χώρο στον πιο κεντρικό δρόμο του Ρίου. Σε μόλις ενάμισι χρόνο, έχει καθιερωθεί για τις επιδόσεις του άκρως ευγενικού, άψογα καταρτισμένου και ταλαντούχου προσωπικού, σε ένα εξαιρετικά χαλαρωτικό περιβάλλον. Διαθέτει σύγχρονο και επώνυμο εξοπλισμό, super αναπαυτικά καθίσματα και αυστηρότατο πρωτόκολλο κανόνων υγιεινής. Στο Project Nails and More μπορείτε να κάνετε περιποίηση άκρων, προσώπου, σώματος, μασάζ, αποτρίχωση, μακιγιάζ και να αποκτήσετε βλέμμα που μαγνητίζει με νέες βλεφαρίδες (extensions, lash lift, brow lift). Στο μανικιούρ/πεντικιούρ χρησιμοποιούνται επώνυμα προϊόντα, υποαλλεργικά και vegan (άλατα/ peeling/βαθιά ενυδάτωση), ενώ τα βερνίκια προέρχονται από κορυφαίες εταιρείες (Opi, Essie, Alezori). Τα τελευταία διεθνή trends σε style, χρώματα και τεχνικές είναι όλα εδώ. Αθηνών 47, Ρίο | T.: 2610993030 | www.projectnailsandmore.com