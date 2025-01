Ανακοινώθηκαν με δελτίο Τύπου οι φετινές υποψηφιότητες των βραβείων SAG - Προηγούνται "Wicked" και "A Complete Unknown"

Ακυρώθηκε ως γνωστόν η live ανακοίνωση των φετινών υποψηφιοτήτων για τα βραβεία του Σωματείου Ηθοποιών Αμερικής (SAG – Screen Actor Guild Awards) στο Shrine Auditorium & Expo Hall στο Λος Άντζελες λόγω των καταστροφικών πυρκαγιών που μαίνονται στην περιοχή του Λος Άντζελες.

Η 31η τελετή απονομής των βραβείων του Σωματείου Αμερικανών Ηθοποιών είναι προγραμματισμένη για την Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 στο Shrine Auditorium και Expo Hall, με το όλο event να μεταδίδεται streaming live στην πλατφόρμα του Netflix.

«Με μεγάλη προσοχή για την ασφάλεια των παρουσιαστών, των καλεσμένων και του προσωπικού μας, η ζωντανή εκδήλωση - παρουσίαση των υποψηφιοτήτων για τα 31α Ετήσια Βραβεία SAG έχει ακυρωθεί λόγω των πυρκαγιών και των δυσμενών ανέμων στο Λος Άντζελες» ανέφερε σε ανακοίνωση του το Σωματείο Ηθοποιών Αμερικής προσθέτοντας πως «ανυπομονούμε να τιμηθούν οι απίστευτοι ηθοποιοί και το έργο τους στην τελετή των βραβείων SAG στις 23 Φεβρουαρίου. Εν τω μεταξύ, προτρέπουμε όλους να παραμείνουν ασφαλείς και σας ευχαριστούμε για τη συνεχή υποστήριξή σας».

Στο μεταξύ με επίσημο δελτίο Τύπου – ανακοίνωση, γνωστοποιήθηκαν οι φετινές υποψηφιότητες και όπως είδαμε στην σχετική ανάρτηση του The Hollywood Reporter, το μιούζικαλ φαντασίας «Wicked» τέθηκε επικεφαλής με 5 υποψηφιότητες και ακολουθεί η ταινία «A Complete Unknown» με τον Τιμοτέ Σαλαμέ με 4 υποψηφιότητες και τα φιλμ «Emilia Pérez» και «Anora» με 3 υποψηφιότητες το καθένα.

Και τα 4 αυτά φιλμ είναι υποψήφια για το μεγαλύτερο βραβείο των SAG Awards, του καλύτερου καστ μαζί με το «Conclave – Κονκλάβιο» που πήρε 2 υποψηφιότητες όσες και η ταινία «The Last Showgirl» με την Πάμελα Άντερσον, η οποία είναι υποψήφια για το SAG καλύτερου α’ γυναικείου ρόλου. Συνυποψήφιες της είναι η Cynthia Erivo (Wicked), η Demi Moore (The Substance – To Eλιξήριο της νιότης), η Karla Sofia Gascon (Emilia Perez), και η Mikey Madison (Anora).