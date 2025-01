Προμηθέας: Στη Σμύρνη για το πρώτο βήμα της πρόκρισης

Για να μπει με το δεξί στις υποχρεώσεις του το 2025 στο Basketball Champions League.

Οι "Προμηθείς" αντιμετωπίζουν την Καρσίγιακα για τα play-in του BCL σε μία best of three σειρά, με την τουρκική ομάδα να έχει το πλεονέκτημα έδρας.

Σήμερα (8/1, 19:30) στο "Mustafa Kemal Atatürk Karsiyaka Spor Salonu" θα διεξαχθεί η πρώτη αναμέτρηση ανάμεσα σε Καρσίγιακα και Προμηθέα.

Το σύνολο του Σαρικά Ουφούκ έχει αποδυναμωθεί σε μεγάλο βαθμό μετά τις αποχωρήσεις Αμερικάνων παικτών.

Θυμίζουμε ότι η Καρσίγιακα τερμάτισε 2η στον όμιλό της στο Basketball Champions League με 10 βαθμούς (4 νίκες και 2 ήττες) ενώ ο Προμηθέας πανηγύρισε την πρόκρισή του στα play-in της διοργάνωσης την τελευταία αγωνιστική καθώς επικράτησε της Νίμπουργκ.

Η τουρκική ομάδα για το πρωτάθλημα υποδέχθηκε στις 5/1 τη Φενερμπαχτσέ από την οποία ηττήθηκε με 90-101 ενώ το σύνολο του Ηλία Παπαθεοδώρου επικράτησε εκτός έδρας του Λαυρίου με 92-78.

Μεγαλύτερη πηγή κινδύνου για το καλάθι του Προμηθέα είναι ο Ντάρον Ράσελ ο οποίος αποτελεί αυτή τη στιγμή τον ποιοτικότερο παίκτη του ρόστερ, κάτι που το απέδειξε και στο πρόσφατο ματς με τη Φενέρ, στο οποίο παρέμεινε στο παρκέ 37 λεπτά και τελείωσε τον αγώνα με 40 πόντους και 8 ασίστ.

Ο 27χρονος γκαρντ, πρώην παίκτης της Μανίσα και της Γαλατασαράι, είναι δεδομένο πως θα προσπαθήσει να πάρει την ομάδα του στις πλάτες του, μετά και τη φυγή του Μακ Κόλουμ. Αν οι "Προμηθείς" καταφέρουν να περιορίσουν τον Αμερικάνο, θα έχουν πάρα πολύ καλές πιθανότητες να περάσουν νικηφόρα από τη Σμύρνη.

Πρωταρχικός στόχος, η είσοδος στο Top 16, με οδηγό την περσινή μεγάλη πρόκριση επί της Λε Μαν, ξανά με μειονέκτημα έδρας.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο coach του Προμηθέα δεν θα έχει μαζί του τους Γουόκερ και Κέι Τζέι Γουίλιαμς με προβλήματα τραυματισμών ενώ ο Τζόρνταν Ντέιβις δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στη συγκεκριμένη φάση της διοργάνωσης.

Αναλυτικά η αποστολή του Προμηθέα: Λούντζης, Μπαζίνας, Ρις, Κένι Γουίλιαμς, Οικονομόπουλος, Καραγιαννίδης, Πρέκας, Βαρνάντο, Ιγούντου, Χρυσικόπουλος και Σίτου.

Η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 15/1 (19:30) στο "Δ. Τόφαλος".

Η αναμέτρηση του Προμηθέα θα μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sport 4HD ενώ θα ενημερώνεστε για την εξέλιξή της από το thebest.gr.