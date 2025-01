Χρυσές Σφαίρες 2025: Σάρωσαν «Emilia Perez» και «Brutalist» - Όλοι οι νικητές

Το μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ που αφηγείται την ιστορία ενός Μεξικανού βαρώνου των ναρκωτικών ο οποίος αλλάζει φύλο, κέρδισε σήμερα τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία στην 82η τελετή απονομής των βραβείων στο Χόλιγουντ. Η ταινία του Γάλλου σκηνοθέτη, η οποία απέσπασε το βραβείο της κριτικής επιτροπής στο φεστιβάλ των Καννών, επικράτησε των «I’m Still Here» του Βραζιλιάνου Βάλτερ Σάλες και «The Seed of the Sacred Fig» του Ιρανού Μοχαμάντ Ρασούλοφ.

Ο Αμερικανορουμάνος ηθοποιός Σεμπάστιαν Σταν βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα α΄ ανδρικού ρόλου σε κωμωδία ή μιούζικαλ για την ερμηνεία του στην ταινία «Ένας Διαφορετικός Άνθρωπος» («A Different Man»). Υποδύεται έναν άνδρα που είναι παραμορφωμένος από όγκους στο πρόσωπο και δέχεται να υποβληθεί σε αισθητική επέμβαση προκειμένου να κυνηγήσει το όνειρό του και να ακολουθήσει καριέρα ηθοποιού. Ο Σεμπάστιαν Σταν είναι επίσης υποψήφιος για την ερμηνεία του στην ταινία «The Apprentice» όπου υποδύεται τον Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Αμερικανός σκηνοθέτης Μπρέιντι Κορμπέ βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα για την ταινία του «The Brutalist». Η ταινία αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο». Ο Μπρέιντι Κορμπέ επικράτησε των σκηνοθετών Ζακ Οντιάρ («Emilia Pérez»), Έντβαρντ Μπέργκερ («Το Κονκλάβιο»), Σον Μπέικερ («Anora») και Κοραλί Φαρζά («Το Ελιξίριο της Νιότης» - The Substance).

Η Βραζιλιάνα ηθοποιός Φερνάντα Τόρες βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα α΄ γυναικείου ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία της στο «I’m Still Here». Υποδύεται την Εουνίσε Πάιβα, σύζυγο πρώην βουλευτή που εξαφανίστηκε κατά τη διάρκεια της δικτατορίας στη Βραζιλία, τη δεκαετία του 1970, η οποία αγωνίζεται να μάθει την αλήθεια. Υποδυόμενη την δυναμική ακτιβίστρια του αντιδικτατορικού κινήματος στη Βραζιλία, η Φερνάντα Τόρες επικράτησε της Αντζελίνα Τζολί («Μαρία») και της Νικόλ Κίντμαν («Babygirl»).



Ο Έιντριεν Μπρόντι βραβεύθηκε σήμερα με τη Χρυσή Σφαίρα α’ ανδρικού ρόλου σε δραματική ταινία για την ερμηνεία του στο «The Brutalist». Ο Αμερικανός ηθοποιός υποδύεται έναν εβραίο αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και μετακομίζει στις ΗΠΑ για να κυνηγήσει το «αμερικανικό όνειρο» και να ξαναφτιάξει τη ζωή του. Ο 51χρονος Μπρόντι επικράτησε του Ρέιφ Φάινς («Το Κονκλάβιο») και του Τίμοθι Σαλαμέ («A Perfect Stranger»).

Το «The Brutalist», το οποίο αφηγείται την ιστορία ενός εβραίου αρχιτέκτονα που επέζησε του Ολοκαυτώματος και προσπαθεί να ξαναφτιάξει τη ζωή του στις ΗΠΑ, βραβεύθηκε σήμερα με Χρυσή Σφαίρα καλύτερης δραματικής ταινίας. Σε σκηνοθεσία του Αμερικανού Μπρέιντι Κορμπέ, η διάρκειας τρεισήμισι ωρών ταινία επικράτησε του «Κονκλάβιου», της βιογραφικής ταινίας του Μπομπ Ντίλαν «A Perferct Stranger» και του «Dune: Μέρος Δεύτερο».

Το μιούζικαλ-θρίλερ «Emilia Pérez» του Ζακ Οντιάρ κέρδισε επίσης, τη Χρυσή Σφαίρα για την καλύτερη ταινία στην κατηγορία κωμωδία/μιούζικαλ. Η ταινία του γάλλου σκηνοθέτη επικράτησε της βραβευμένης με Χρυσό Φοίνικα στις Κάννες «Anora» και του «Wicked», μιας κινηματογραφικής μεταφοράς του διάσημου μιούζικαλ του Μπρόντγουεϊ.



Χρυσές Σφαίρες 2025: Όλοι οι νικητές

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΔΡΑΜΑ

The Brutalist (A24) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

A Complete Unknown (Searchlight Pictures)

Conclave (Focus Features)

Dune: Part Two (Warner Bros. Pictures)

Nickel Boys (Orion Pictures / Amazon MGM Studios)

September 5 (Paramount Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

Anora (NEON)

Challengers (Amazon MGM Studios)

Emilia Pérez (Netflix) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

A Real Pain (Searchlight Pictures)

The Substance (MUBI)

Wicked (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΑΝΙΜΑΤΕ ΤΑΙΝΙΑ

Flow (Sideshow / Janus Films) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Inside Out 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Memoir of a Snail (IFC Films)

Moana 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Wallace & Gromit: Vengeance Most Fowl (Netflix)

The Wild Robot (Universal Pictures)

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑ

Alien: Romulus (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Beetlejuice Beetlejuice (Warner Bros. Pictures)

Deadpool & Wolverine (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Gladiator II (Paramount Pictures)

Inside Out 2 (Walt Disney Studios Motion Pictures)

Twisters (Universal Pictures)

Wicked (Universal Pictures) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

The Wild Robot (Universal Pictures)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΑΙΝΙΑ - ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΗ

All We Imagine as Light (Sideshow / Janus Films) – ΗΠΑ/Γαλλία/Ινδία

Emilia Pérez (Netflix) – Γαλλία (ΝΙΚΗΤΗΣ)

The Girl with the Needle (MUBI) – Πολωνία/Σουηδία/Δανία

I’m Still Here (Sony Pictures Classics) – Βραζιλία

The Seed of the Sacred Fig (NEON) – ΗΠΑ/Γερμανία

Vermiglio (Sideshow / Janus Films) – Ιταλία

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Pamela Anderson (The Last Showgirl)

Angelina Jolie (Maria)

Nicole Kidman (Babygirl)

Tilda Swinton (The Room Next Door)

Fernanda Torres (I’m Still Here) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Kate Winslet (Lee)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΡΑ ΣΕ ΔΡΑΜΑΤΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ

Adrien Brody (The Brutalist) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Timothée Chalamet (A Complete Unknown)

Daniel Craig (Queer)

Colman Domingo (Sing Sing)

Ralph Fiennes (Conclave)

Sebastian Stan (The Apprentice)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

Amy Adams (Nightbitch)

Cynthia Erivo (Wicked)

Karla Sofía Gascón (Emilia Pérez)

Mikey Madison (Anora)

Demi Moore (The Substance) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ)

Zendaya (Challengers)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΡΑ ΣΕ ΜΙΟΥΖΙΚΑΛ Ή ΚΩΜΩΔΙΑ

Jesse Eisenberg (A Real Pain)

Hugh Grant (Heretic)

Gabriel Labelle (Saturday Night)

Jesse Plemons (Kinds of Kindness)

Glen Powell (Hit Man)

Sebastian Stan (A Different Man) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΕ Β’ ΡΟΛΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

Selena Gomez (Emilia Pérez)

Ariana Grande (Wicked)

Felicity Jones (The Brutalist)

Margaret Qualley (The Substance)

Isabella Rossellini (Conclave)

Zoe Saldaña (Emilia Pérez) (ΝΙΚΗΤΡΙΑ

ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟ ΑΝΤΡΑ ΣΕ Β’ ΡΟΛΟ ΣΕ ΤΑΙΝΙΑ

Yura Borisov (Anora)

Kieran Culkin (A Real Pain) (ΝΙΚΗΤΗΣ)

Edward Norton (A Complete Unknown)

Guy Pearce (The Brutalist)

Jeremy Strong (The Apprentice)

Denzel Washington (Gladiator II)