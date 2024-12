Πινγκ-πονγκ: Η ανασκόπηση για το 2024

Η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση φώναξε «παρούσα» με πολλά τουρνουά και στην Πάτρα και μέσα στο 2024.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

Οι συγκινήσεις της ολυμπιακής χρονιάς και οι διεθνείς πρωτιές σε διαφορετικά επίπεδα

Η ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση φώναξε δυνατά «παρούσα» και μέσα στο 2024. Με την 8η σερί εξόρμησή της σε Ολυμπιακούς Αγώνες έζησε νέες μεγάλες συγκινήσεις και πλέον καμαρώνει τον Παναγιώτη Γκιώνη στο πάνθεον των μόλις τεσσάρων Ελλήνων αθλητών με τις περισσότερες ολυμπιακές συμμετοχές (από έξι). Επιπλέον, σημείωσε διεθνείς πρωτιές και άλλες διακρίσεις σε διαφορετικά αγωνιστικά πεδία, πέτυχε σε ό,τι της ανατέθηκε σε οργανωτικό επίπεδο και όλα αυτά μολονότι πορεύεται σταθερά τα τελευταία χρόνια με σοβαρές οικονομικές δυσκολίες.

Ο Γκιώνης πέρασε πρώτα εμφατικά από το Ευρωπαϊκό Προολυμπιακό τουρνουά του Σεράγεβο και ακολούθως στο Παρίσι πλασαρίστηκε στις θέσεις 17-32 ζώντας πρωτοφανή λατρεία από τον κόσμο. Στην πρωτεύουσα της Βοσνίας/Ερζεγοβίνης, που αποδείχτηκε γούρικη, ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης και η Κατερίνα Τόλιου αναδείχτηκαν 1οι Βαλκανιονίκες στο απλό ανδρών και γυναικών αντίστοιχα, στην πρώτη τους παρουσία στον θεσμό.

Σε επίπεδο συλλόγων ο Παναθηναϊκός ΑΟ κατέκτησε τον τίτλο στο Europe Trophy ανδρών. Ήταν ο πρώτος ευρωπαϊκός του τμήματος, ο δεύτερος ύστερα από εκείνον της γυναικείας ομάδας στον ίδιο θεσμό το 2022 και ο τρίτος για την Ελλάδα μετά από εκείνον του Ολυμπιακού στους άνδρες το 2023.

Ελπιδοφόρα μηνύματα ήρθαν και στις μικρές ηλικίες. Με τον Θεοφάνη-Φρίξο Μαρκουλάκη να παίρνει χρυσό μετάλλιο στη Λετονία στην Κ11 και να έχει πλασαρίσματα στην πρώτη 6άδα σε Youth Contender και την Κλειώ Μαδέση να φτάνει στις θέσεις 5-6 σε μίνι παγκορασίδες και παγκορασίδες, επίσης σε τουρνουά της World Table Tennis. Τα δύο παιδιά και ο Γιάννης Κιοσελόγλου της κατηγορίας K15 πήραν θέση μέσα στους πρώτους 30 του ευρωπαϊκού πίνακα αξιολόγησης.

Πολλά ακόμα ήταν τα πλασαρίσματα στις κορυφαίες 8άδες σε όπεν της WTT στη μεγάλη κατηγορία (με Γιάννη Σγουρόπουλο) ή τις νεαρές ηλικίες (με Στάθη Μανωλόπουλο, Αλέξανδρο Μαδέση κ.α.), σε Europe Youth της ETTU (σε ομαδικό και ατομικά), ενώ κατακτήθηκαν δύο χρυσά μετάλλια και σε μη αξιολογημένα τουρνουά, στο Κόσοβο με τον Γιώργο Κοσμά (Under 17) και στη Σερβία με τους Νίκο Αλεξίδη/Μαρκουλάκη (ομαδικό Under 12).

Τη δική τους σημασία στο άθλημα είχαν και τα μετάλλια στο Παγκόσμιο πρωτάθλημα για βετεράνους, όπως και στο Παγκόσμιο Φεστιβάλ για άτομα με νευρολογικά προβλήματα.

Στο εσωτερικό ο Ολυμπιακός συνέχισε την κυριαρχία του στην Α1 κατηγορία σε άνδρες και γυναίκες. Στο Πανελλήνιο πρωτάθλημα ο Γιάννης Σγουρόπουλος κράτησε τα σκήπτρα τρίτη χρονιά στους άνδρες και η Κωνσταντίνα Παρίδη πανηγύρισε τον δεύτερο τίτλο της στις γυναίκες. Τα υψηλό επίπεδο της Α1 στο μεταξύ, έφερε το καλοκαίρι κι άλλα τρανταχτά ονόματα στην Ελλάδα: Τον δις «ασημένιο» Ολυμπιονίκη του 2024 Τρουλς Μέρεγκορντ και τους σημερινούς πρωταθλητές Ευρώπης Αλβάρο Ρόμπλες και Έλενα Ζαχάρια.

Εξωαγωνιστικά στέφονται ξανά από επιτυχία διεθνείς διοργανώσεις, που φιλοξένησε η χώρα και είναι ουσιαστικό ότι η Ορεστιάδα ανέλαβε άλλο ένα Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων, αυτό του 2025. Και βέβαια, η ΕΦΟΕπΑ προχωρά πια με νέα διοίκηση. Τον Δεκέμβριο εξελέγη πρόεδρος με 34 ψήφους ο Παναγιώτης Τζόβολος, σταθερό μέλος της διοίκησης επί 12 χρόνια, πρώην πρόεδρος της Τεχνικής Επιτροπής και τέως πρόεδρος της Τοπικής Επιτροπής Δυτικής Ελλάδας της ομοσπονδίας.

Επιγραμματικά τα σημαντικότερα γεγονότα της χρονιάς που φεύγει για την ελληνική επιτραπέζια αντισφαίριση:

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ

Στις 15/01 γνωρίζει τιμητική κίνηση προς το πρόσωπό του ο Καλλίνικος Κρεάνγκα. Ο θρυλικός πρωταθλητής βραβεύεται στο Μέγαρο Μουσικής από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή όχι μόνο για την τεράστια και ζηλευτή διαδρομή του στο άθλημα, αλλά και γιατί «μετά το τέλος της αθλητικής του καριέρας βρήκε το χρόνο σε ηλικία 50 ετών να πάρει το πτυχίο του στα ΤΕΦΑΑ αποτελώντας λαμπρό παράδειγμα».

Στην αρχή της ολυμπιακής χρονιάς, στο διάστημα 14 με 20/01, ο Παναγιώτης Γκιώνης δίνει στην Ντόχα τα πρώτα δυνατά τεστ. Μετέχει στο World Table Tennis Contender του Κατάρ και κατατάσσεται στις θέσεις 9-16 του απλού.

Στις 19/01 ο Στάθης Μανωλόπουλος πλασάρεται στις θέσεις 5-8 της κατηγορίας Under 19 στο WTT Youth Contender της Τουρκίας, στην Αττάλεια. Ολοκληρώνει εξαιρετική πορεία, η οποία περιλάμβανε και νίκη απέναντι στο 1ο φαβορί, τον Μπένζαμιν Φαράτζι από το Ιράν.

Στις 26/01 στα Σκόπια η Μαλαματένια Παπαδημητρίου τελειώνει την 3η σερί συμμετοχή της στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Under 21. Η καλύτερη θέση της είναι η είσοδος στην πρώτη 16άδα του διπλού Νέων γυναικών με συμπαίκτρια την Κροάτισσα Ντόρα Κόσικ, μάλιστα από 2-0 σετ μπροστά χάνει καλή ευκαιρία για πρόκριση στα προημιτελικά. Αγωνίζεται επίσης στο απλό και στο διπλό μικτό με παρτενέρ τον Σλοβάκο Σάμουελ Παλούσεκ κι έχει στην τεχνική καθοδήγηση τον ομοσπονδιακό προπονητή των γυναικών Γιώργο Καρύτσα.

Στις 27 και 28/01 φιλοξενεί και η Βέροια αγώνες της Α1 ανδρών. Μεταξύ αυτών και ντέρμπι Ολυμπιακού – Παναθηναϊκού, όπου ο Γκιώνης κάνει με τη φανέλα της αθηναϊκής ομάδας την επανεμφάνισή του στο ελληνικό πρωτάθλημα μετά από 23 χρόνια.

ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ

Το τριήμερο 23 με 25/02 διεξάγεται στο γυμναστήριο «Γιάννης Μπουρούσης» της Καρδίτσας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα αθλητών και αθλητριών έως 21 ετών. Στο ομαδικό ανδρών η ΑΕΚ κρατάει τον πανελλήνιο τίτλο και γίνεται η μοναδική ομάδα με δύο σερί πρωτιές στο αγώνισμα. Στον τελικό καταβάλλει τον ΑΣΕΑ Καβάλας με 3-0. Ο προπονητής Κώστας Μαδέσης βασίζεται στους Ιάκωβο Aϊβατίδη, Αλέξανδρο Μαδέση, Γιώργο Γερακιό και Κωνσταντίνο Φραγκάκη.

Στο ομαδικό αθλητριών έως 21 ετών αναδεικνύεται πρωταθλήτρια Ελλάδας η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και είναι η πρώτη ομάδα εκτός Αττικής, που το καταφέρνει στη μικρή ιστορία του αγωνίσματος. Στον τελικό κάνει μεγάλη ανατροπή από 0-2 σε 3-2 κόντρα στον ΓΑΟ Πειραιά. Ο προπονητής Λευτέρης Τσόκανος στηρίζεται στις Στέλλα Τζαρίδου, Θεοδώρα Γιάγκου, Χριστίνα Τζενίδη και Γεωργία Γιάγκου.

Στο διπλό μικτό κατακτούν τον τίτλο ο Στάθης Μανωλόπουλος και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου από τον ΟΕΑ Ρεθύμνου και τον Ολυμπιακό αντίστοιχα.

Την Κυριακή κρίνονται οι υπόλοιποι τίτλοι στα ατομικά. Στο απλό Νέων ανδρών επικρατεί για δεύτερη φορά στην καριέρα του ο Αλέξανδρος Μαδέσης. Στον τελικό νικά με 4-1 σετ τον συμπαίκτη του στην ΑΕΚ Ιάκωβο Αϊβατίδη.

Στο απλό Νέων γυναικών χαίρεται τον 3ο της τίτλο η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Στον τελικό ξεπερνά με 4-1 σετ τη Στέλλα Τζαρίδου. Στο διπλό ανδρών Κ21 κατακτούν το χρυσό μετάλλιο οι Γιώργος Κοσμάς/Στάθης Μανωλόπουλος (ΔΑΟ Ταύρου/ΟΕΑ Ρεθύμνου) και στο διπλό γυναικών Κ21 οι Μαρία-Ιωάννα Κρεάνγκα/Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη (ΓΑΟ Πειραιά).

ΜΑΡΤΙΟΣ

Από τις 07 έως τις 10/03 γίνεται στο Παναγκιούριστε το WTT Youth Contender της Βουλγαρίας και με 15 παιδιά καταγράφεται η μεγαλύτερη ποτέ ελληνική συμμετοχή στον θεσμό. Ο Στάθης Μανωλόπουλος στην ηλικιακή κατηγορία Under 19 και ο Κώστας Φάκαρος στην ηλικιακή κατηγορία Under 15 πλασάρονται στις θέσεις 9-16 του απλού. Ο Γιάννης Αναστασιάδης και ο Γιάννη Κούτρα στις θέσεις 17-32 της U17 και της U19, στις ίδιες και ο Αλέξανδρος Μαδέσης στην U19. Στο διπλό μικτό Under 19 ο Μαδέσης και η Άλκηστις Κασίμη φτάνουν στις θέσεις 9-16, σε ανάλογο πλασάρισμα στην Under 15 ο Φάκαρος με την Τομίρις Κοσάρ από το Καζακστάν. Στο κοουτσάρισμα στο Arena Asarel βρίσκονται οι προπονητές Κώστας Μαδέσης της ΑΕΚ, Χρήστος Τσαρσιταλίδης του Ποσειδώνα Λουτρακίου, Βάνια Ζάνεβα του ΑΣ Πέρα Θεσσαλονίκης, Αλέξης Αρσενιάδης, Άρης Τσακίρογλου, Μιχάλης Τσαχάκης της Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης Ταύρου και Κωνσταντίνος Κωστόπουλος, ο οποίος έχει συνεργασία με τις ομάδες του Ταύρου.

Στις 11 του μήνα ο Γιώργος Μουχθής κατατάσσεται στις θέσεις 5-6 της κλάσης 6 (των ορθίων) στο ITTF Para Open της Ισπανίας, που διεξάγεται στο Platja d’ Aro.

Από τις 12 έως τις 14 Μαρτίου και στο πλαίσιο του κορυφαίου event Singapore Smash, εντάσσεται πρώτη φορά μέσα στις δράσεις ατομικό τουρνουά για άτομα με αναπηρίες. Συγκεκριμένα από τις κλάσεις 6-7 των ορθίων. Στο ίδιο γυμναστήριο, όπου παρελαύνουν μεγάλα αστέρια του αθλήματος προσκαλούνται και βιώνουν τεράστια εμπειρία ο Μάριος-Κανέλλης Χατζηκυριάκος της κλάσης 6 και η Μαρία-Ισμήνη Καΐπη της κλάσης 7. Το event ονομάζεται WTT Singapore Smash Para Showcase και προσκαλούνται 12 αθλητές και 9 αθλήτριες με βάση την υψηλή θέση τους στους διεθνείς πίνακες αξιολόγησης. Οι πρωταθλητές μας (νούμερο 18 και 20 αντίστοιχα στο ranking list των κατηγοριών τους) αποκλείονται στα γκρουπ, αλλά το μεγάλο κέρδος είναι η ατμόσφαιρα, το αγωνιστικό επίπεδο και οι παραστάσεις που έζησαν.

Την καλύτερη πορεία του σε τουρνουά της World Table Tennis πραγματοποιεί ο Γιάννης Σγουρόπουλος στη Βηρυτό. Στις 20/03 πλασάρεται στις τιμητικές θέσεις 5-8 στο Feeder I του Λιβάνου. Σημειώνει τρεις νίκες στο ταμπλό και κάμπτεται δύσκολα με 3-1 σετ από τον διάσημο Τσουάν Τσι Γιουάν από την Ταϊπέι. Στην τεχνική καθοδήγηση έχει τον πατέρα του και παλιό διεθνή αθλητή, Νίκο.

Ακολουθεί άμεσα στο ίδιο μέρος το WTT Feeder ΙΙ του Λιβάνου, όπου ο Παναγιώτης Γκιώνης φτάνει μέχρι τον γύρο των «16». Πετυχαίνει δύο νίκες και χάνει με 3-1 σετ από στο 2ο φαβορί, τον Κιρίλ Γερασιμένκο από το Καζακστάν.

Για πρώτη φορά σε τριήμερο, συγκεκριμένα από τις 22 μέχρι τις 24/03, διεξάγεται στο κλειστό γυμναστήριο «Ολυμπιονίκης Νίκος Γραμματικός», στη Σαλαμίνα, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών. Νικητές στο απλό αναδεικνύονται ο Γιάννης Σγουρόπουλος και η Κωνσταντίνα Παρίδη, μάλιστα έχουν και οικονομικό έπαθλο ως αποτέλεσμα χορηγίας. Ο αθλητής του Ολυμπιακού παίρνει τον πανελλήνιο τίτλο για τρίτη συνεχόμενη χρονιά και στον τελικό ξεπερνά τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο του Παναθηναϊκού με 4-2 σετ. Η αθλήτρια του Παναθηναϊκού γεύεται τη χαρά της πρωτιάς στο σημαντικότερο αγώνισμα για δεύτερη φορά μετά από το 2022. Στον τελικό επικρατεί της συμπαίκτριάς της Ελισάβετ Τέρπου με 4-1 σετ.

Οι Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος/Γιώργος Κωνσταντινόπουλος του Παναθηναϊκού γίνονται 7η χρονιά πρωταθλητές Ελλάδας στο διπλό ανδρών και κάνουν πανελλήνιο ρεκόρ. Οι Κατερίνα Τόλιου/Κωνσταντίνα Παρίδη ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στο διπλό γυναικών, ενώ στο διπλό μικτό τον πανελλήνιο τίτλο κατακτούν οι Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος/Ελισάβετ Τέρπου. Καινοτομία επίσης ότι τα κύπελλα και τα μετάλλια των νικητών φτιάχνονται με το υλικό από τα κατεστραμμένα μπαλάκια των αθλητικών συλλόγων, οι οποίοι συμμετέχουν στο πρόγραμμα ανακύκλωσης, που οργανώνει η Mediterra Institute σε συνεργασία με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α.

Την Παρασκευή 29/03 η Τακτική Γενική Συνέλευση των σωματείων-μελών της ομοσπονδίας λαμβάνει μία πολύ σημαντική απόφαση. Από την αγωνιστική περίοδο 2025-2026 η κάθε ομάδα θα μπορεί να έχει στη σύνθεση των αγώνων της μόνο έναν ξένο αθλητή/μία ξένη αθλήτρια από τους δύο, που ισχύει σήμερα. Υποχρεωτικά θα παρατάσσει δύο με δικαίωμα συμμετοχής στις εθνικές μας ομάδες. Άλλη σημαντική εξέλιξη είναι ότι αλλάζει για τη σεζόν 24-25 η φόρμα των πλέι οφ και πλέον μετρούν τα αποτελέσματα της κανονικής διάρκειας των διασυλλογικών πρωταθλημάτων.

Το Σάββατο 30/03 ο Ολυμπιακός στέφεται στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας πρωταθλητής Ελλάδας γυναικών για 3η χρονιά στη σειρά. Στα πλέι οφ των θέσεων 1-4 επιβεβαιώνει τον ρόλο του φαβορί και κρατά αήττητος τα σκήπτρα. Στον τελικό επιβάλλεται 4-0 του Παναθηναϊκού, ενώ το χάλκινο μετάλλιο παίρνει η ΑΕΚ. Στο φινάλε αγωνίζονται για τον Ολυμπιακό η Ουκρανή Μαργαρίτα Πεσότσκα, η Σουηδέζα Λι Φεν και η Μαρία Χριστοφοράκη. Ο προπονητής Γιώργος Χριστοφοράκης έχει επίσης στην ομάδα την Ουγγαρέζα Τζορτζίνα Πότα, την Αλίκη Κιούφη και τη Δέσποινα Δάνδουλα.

Την ίδια μέρα και στο ίδιο γυμναστήριο ολοκληρώνεται το πρωτάθλημα της Α2. Στην πρωτιά φτάνουν ο ΑΣΕΑ Καβάλας στους άνδρες και ο ΑΟ Άρης 2006 στις γυναίκες και ανεβαίνουν αυτομάτως στην Α1 εθνική κατηγορία. Η ομάδα της Μακεδονίας κάμπτει στον τελικό των πλέι οφ τον ΔΑΟ Ταύρου με 4-3. Ο προπονητής Γιάννης Σταύρου έχεις στο ρόστερ τους Μίχαλ Ομπέσλο, Διονύση Τιμαμόπουλο, Αλεσάντρο Φέλτσερ, Ιάσονα Ντουμπουρίδη και Κωνσταντίνο Μηλικούδη. Το χάλκινο μετάλλιο κατακτά ο ΓΑΣ Ελευσίς.

Στο ανάλογο ματς για τις θέσεις 1-2 των γυναικών η ομάδα της Βούλας ξεπερνά το ΠΚΔ Ταύρου με 4-1. Την 3η θέση παίρνει ο ΑΟ Ταταύλα. Ο Άρης στηρίζεται στη Χριστίνα Φίλη (προπονήτρια παράλληλα στο σωματείο), τη Θάλεια Κορδούτη, την Αγγελική Παπαδάκη, τη Μαρία Καλογιάννη και τη Μαριάννα Γενεράλη.

ΤΟ 2ο EUROPE YOUTH TOURNAMENT ΤΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Από την Τετάρτη 03 έως την Κυριακή 07/04 η Ε.Φ.Ο.Επ.Α. οργανώνει στο Λουτράκι Κορινθίας το 2ο διεθνές τουρνουά της για αθλητές κι αθλήτριες έως 15 ετών, ενταγμένο στο Europe Youth Series της ETTU για το 2024. Περιλαμβάνει το ομαδικό, το απλό και το διπλό μικτό, συγκεντρώνει 68 παιδιά από 8 χώρες, οι 31 είναι Έλληνες, οι οποίοι έχουν την ευκαιρία για γερά αγωνιστικά τεστ.

Στο ομαδικό η διοργανώτρια κατακτά τέσσερα χάλκινα μετάλλια. Την 3η θέση καταλαμβάνει η Ελλάδα 1 στα αγόρια Under 15 (με Κώστα Φάκαρο, Κωνσταντίνο Αλεξούδη και προπονητή τον Μανώλη Αλαρούπι) και την 4η η Ελλάδα 2 στους αθλητές Under 13 (Μιχάλης Μπιτχαβάς, Σπύρος Φουσέκης και στην τεχνική καθοδήγηση ο Χρίστος Τσαρσιταλίδης), η Ελλάδα 1 στα κορίτσια Under 15 (Βασιλική Μπουλά, Άντζελα Νούρε με προπονήτρια τη Ρούλα Λαμπρινίδη) και η Ελλάδα 1 στα κορίτσια Under 13 (Αλεξάνδρα Μαυρίδη, Αφροδίτη Σαρικάκη με κοουτσάρισμα από τον Κωνσταντίνο Δημητρακόπουλο).

Στα ατομικά τα καλύτερα πλασαρίσματα έχουν: Η Στέλλα Μαυροματάκη στη μεγάλη κατηγορία των κοριτσιών και οι Γιώργος Κούβελας, Απόστολος Βατσακλής στη μικρή κατηγορία των αγοριών, που κατατάσσονται στις θέσεις 5-8. Στο ταμπλό B Finals έρχεται 1η η κορασίδα Γεωργία Σπανού. Στο διπλό μικτό τέσσερα ζευγάρια των ελληνικών χρωμάτων φτάνουν στα προημιτελικά. Οι Κώστας Φάκαρος/Στέλλα Μαυροματάκη στην Under 15, οι Απόστολος Βατσακλής/Αφροδίτη Σαρικάκη, Μιχάλης Μπιτχαβάς/Σοφία Φίλη και ο Γιώργος Σασσάνης με την Τζούλια Ζαλέφσκα από την Πολωνία στην Under 13.

Στο διάστημα 08 με 12/04 το Ντίσελντορφ φιλοξενεί ένα ακόμα WTT Feeder. Ο Κωνσταντίνος Αγγελάκης προκρίνεται στο κυρίως ταμπλό με συνολικά τρεις νίκες στα προκριματικά. Αργότερα χάνει στον 1ο γύρο, το ίδιο και ο Παναγιώτης Γκιώνης, που ήταν απευθείας στο ταμπλό του αγωνίσματος και κατατάσσονται στις θέσεις 33-48. Αγωνίζονται μαζί και στη 16άδα του διπλού και χάνουν στα πέντε σετ από ασιατικό δίδυμο. Στον 3ο προκριματικό γύρο αποκλείεται ο Γιάννης Σγουρόπουλος, στο Ντίσελντορφ και η Μαλαματένια Παπαδημητρίου (ήττα στον 1ο προκριματικό), στο κοουτσάρισμα ο ομοσπονδιακός τεχνικός Κώστας Βατσακλής, το γερμανικό Feeder ήταν στα τελευταία events πριν από την ολοκλήρωση της ελληνικής δήλωσης για το Προολυμπιακό Ευρωπαϊκό τουρνουά του απλού.

Το διήμερο 11 και 12/04 πραγματοποιείται στο Χάβιροφ της Τσεχίας το Παγκόσμιο Προολυμπιακό τουρνουά του διπλού μικτού. Την Ελλάδα εκπροσωπούν οι Γιώργος Σταματούρος/Μαλαματένια Παπαδημητρίου με προπονητή τον ομοσπονδιακό Γιώργο Καρύτσα. Να διεκδικήσει ό,τι καλύτερο θέλει το γαλανόλευκο δίδυμο σε πολύ σημαντική, έτσι κι αλλιώς, στιγμή του, ώσπου χάνει από δυνατά ασιατικά ζευγάρια στο στάδιο 1 και το στάδιο 2 και αποκλείεται.

Το τετραήμερο 12 με 15/04 διεξάγεται στο γυμναστήριο «Κώστας Πετρόπουλος» της Πάτρας το Πανελλήνιο πρωτάθλημα ομαδικών και ατομικών της παμπαιδικής κατηγορίας, όπως και το Πανελλήνιο πρωτάθλημα για το απλό μίνι παμπαίδων-μίνι παγκορασίδων.

Χρονικά έρχεται πρώτα το ομαδικό. Τα Χανιά ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στους παμπαίδες. Στον τελικό νικούν με 3-1 τις Σάρισες, όμως στο επόμενο χρονικό διάστημα οι αγώνες του σωματείου από τη Φλώρινα ακυρώνονται. Διαπιστώνεται αντικανονική συμμετοχή του αθλητή Σπύρου Σαρηγιαννίδη, ο οποίος είχε αγωνιστεί την ίδια σεζόν και στο εθνικό πρωτάθλημα του Λουξεμβούργου. Έτσι υπολογίζονται στη 2η θέση, ο Τελαμώνας Σαλαμίνας και ο Ίκαρος Καστριτσίου, που στους αγώνες παίρνουν το χάλκινο μετάλλιο. Ο προπονητής των Χανίων Μιχάλης Αγγελίδης στηρίζεται στον Θεοφάνη Μαρκουλάκη και τον Μανώλη Τζούγκαρη, στη σύνθεση έχει επίσης τον Γιώργο Πετράκη και τον Δημήτρη Μαρκαντωνάκη.

Στις παγκορασίδες ζει πρωτοφανή διάκριση με την κατάκτηση του κυπέλλου ο ΓΑΣ Ελευσίς-Δήμητρα 1972. Το 1ο φαβορί του ομαδικού ξεπερνά στον τελικό την Πρόοδο Βουτζάς Ραφήνας με 3-2. Με τον προπονητή του σωματείου Γιάννη Λογοθέτη και τον Κώστα Δημητρακόπουλο στο κοουτσάρισμα, η ομάδα προχωρά με την Αφροδίτη-Ιωάννα Σαρικάκη και τη Ναταλία Καπαγιαννίδου.

Στη δεύτερη μέρα κρίνονται οι τίτλοι στο πρωτάθλημα παιδιών έως 11 ετών. Στους μίνι παμπαίδες αναδεικνύεται νικητής ο Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης. Στον τελικό ο Χανιώτης αθλητής καταβάλλει τον Νίκο Αλεξίδη του ΑΣ Πέρα Θεσσαλονίκης με 3-0 σετ. Στις μίνι παγκορασίδες είναι πρωταθλήτρια Ελλάδας η Κλειώ Μαδέση. Στο καθοριστικό παιχνίδι η αθλήτρια από τον ΑΟ Ηράκλειο 2001 επικρατεί με 3-1 σετ της Αργυρώς Κουτρουμπά του ΟΑ Χανίων.

Τους τίτλους στο απλό Κ13 κατακτούν την τελευταία μέρα ο Στέφανος Μαυροματάκης και η Chen Yudie. Ο αθλητής του Ίκαρου Καστριτσίου νικά στον τελικό με 3-0 σετ τον Γιώργου Σασσάνη από τον Τελαμώνα Σαλαμίνας. Η κινεζικής καταγωγής αθλήτρια του Εσπέρου Καλλιθέας ξεπερνά με 3-1 σετ την Αφροδίτη Σαρικάκη της Ελευσίνας. Ο Μαυροματάκης πανηγυρίζει την πρωτιά και στο διπλό παμπαίδων με συμπαίκτη τον Σπύρο Φουσέκη του Ίκαρου Καστριτσίου. Η Chen κατακτά και τα τρία χρυσά μετάλλια των ατομικών, καθώς επικρατεί επίσης στο διπλό παγκορασίδων με την Ελπίδα Τασιού από τον ΑΟ Θέρμης Θερμαίος και στο διπλό μικτό με τον Γιώργο Σασσάνη.

Από την Τετάρτη 17 μέχρι την Παρασκευή 19/04 γίνονται στο ΣΕΦ οι Πανελλήνιοι Αγώνες επιτραπέζιας αντισφαίρισης Λυκείων για το σχολικό έτος 2023-2024. Στο ομαδικό παίρνει την πρωτιά το 2ο Λύκειο Πεύκης με τους μαθητές Σάββα Βατσακλή, Δημοσθένη Γεωργαλίδη, Μιχάλη Παπαϊωάννου και Γιώργο Μαρούλη.

Στο απλό μαθητών φτάνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου ο 16άχρονος Γιώργος Κοσμάς από το 3ο ΓΕΛ Αγίου Δημητρίου και στο απλό μαθητριών η 18άχρονη Μαρία Χελβατζιάν από το 4ο ΓΕΛ Νικαίας. Η εντυπωσιακά μεγάλη συμμετοχή με πάνω από 350 παιδιά είναι το πιο ενθαρρυντικό στοιχείο του πρωταθλήματος.

Το Σαββατοκύριακο 20 και 21/04 διεξάγεται στο ΣΕΦ ο Τελικός των αναπτυξιακών τουρνουά. Έχουν προηγηθεί έξι όπεν και η ειδική βαθμολογία έχει αναδείξει τους καλύτερους των κλασικών έξι κατηγοριών του Τελικού. Μετέχουν 86 παιδιά από 32 σωματεία. Το χρυσό μετάλλιο κατακτούν ο Αλέξανδρος Αλεξόπουλος στους εφήβους, η Qi Xinyu στις νεάνιδες, ο Κώστας Φάκαρος στους παίδες, η Στέλλα Μαυροματάκη στις κορασίδες, ο Θεοφάνης Μαρκουλάκης στους παμπαίδες και η Ελπίδα Τασιού στις παγκορασίδες.

Από τις 27 έως τις 30/04 η Καλαμαριά φιλοξενεί στο δημοτικό της γυμναστήριο το Πανελλήνιο πρωτάθλημα εφήβων-νεανίδων. Στο ομαδικό παίρνουν το χρυσό μετάλλιο η Αθηνά Μαγκουφάνας στους εφήβους και ο ΑΣΕΑ Καβάλας στις νεάνιδες.

Η ομάδα της Πεύκης λυγίζει σε συναρπαστικό τελικό 3-2 την ΑΕΚ και χαίρεται τον πρώτο πανελλήνιο τίτλο της ιστορίας της σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία. Ο προπονητής Χρήστος Βατσακλής παρατάσσει τους Δημήτρη Σωτηρόπουλο, Σάββα Βατσακλή και Μάριο Κατσαπρακάκη. Στις νεάνιδες η Καβάλα επικρατεί στο καθοριστικό ματς του ΠΚΔ Ταύρου με 3-0. Ο προπονητής Γιάννης Σταύρου πηγαίνει στη Θεσσαλονίκη με τις αθλήτριες Δήμητρα Πετσίβα, Λεμονιά Γκαϊντατζή, Κατερίνα Αλεξούδη και Φωτεινή Δημητριάδη.

Στα ατομικά μετατρέπονται σε κεντρικά πρόσωπα ο Αλέξανδρος Μαδέσης και η Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη. Ο αθλητής της ΑΕΚ ανεβαίνει για τρίτη φορά στο απλό στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Στον τελικό καταβάλλει με 4-0 σετ τον Γιάννη Κούτρα από τον Ποσειδώνα Λουτρακίου. Η αθλήτρια του ΓΑΟ Πειραιά προσθέτει στην τροπαιοθήκη της και τον πανελλήνιο τίτλο στο απλό νεανίδων νικώντας στον τελικό τη Χανιώτισσα συμπαίκτριά της Ζωή Καζάκου με 4-2 σετ.

Δύο μέρες πριν Μαδέσης και Μεραμβελλιωτάκη είχαν αναδειχτεί πρωταθλητές Ελλάδας στο διπλό μικτό. Στο διπλό εφήβων έρχονται 1οι οι Στάθης Μανωλόπουλος/Γιώργος Κοσμάς από τον ΟΕΑ Ρεθύμνου και τον ΔΑΟ Ταύρου αντίστοιχα και στο διπλό νεανίδων οι Χιώτισσες κορασίδες Βασιλική Μπουλά/Άντζελα Νούρε ως αθλήτριες του ΟΑ Χανίων.

Στις 27/04 γίνεται ο καθοριστικός δεύτερος τελικός στο Europe Cup ανδρών. Η πολωνική Μπογκόρια του Παναγιώτη Γκιώνη κατακτά τη 2η θέση. Η Ντζιάλντοβο από την ίδια χώρα σημειώνει νέα νίκη με 3-0 και στέφεται πρωταθλήτρια. Ο Έλληνας άσος ζει τη χαρά της συμμετοχής σε τρίτο τελικό Ευρωπαϊκού Κυπέλλου ομάδων, άσχετα αν δεν φτάνει ούτε αυτή τη φορά σε τίτλο.

ΜΑΪΟΣ

Ένα από τα κορυφαία events της World Table Tennis, το Saudi Smash 2024, αρχίζει την πρώτη μέρα του μήνα στην Τζέντα και ο Γκιώνης είναι μέσα στους συμμετέχοντες. Αποκλείεται στον 2ο προκριματικό γύρο, όμως η νίκη του νωρίτερα επί του Λιάο Τσεν Τινγκ από την κινεζική Ταϊπέι είναι σημαδιακή. Η WTT αναφέρει ότι ο τοπ αμυντικός συμπληρώνει 300 νίκες σε διεθνείς αγώνες και τον συγχαίρει.

Στο διάστημα 09 με 12/05 διεξάγεται στο γυμναστήριο Κλαδισού, στα Χανιά, το Πανελλήνιο πρωτάθλημα παίδων-κορασίδων. Στο ομαδικό αναδεικνύονται πρωταθλητές ο ΑΟ Ποσειδών Λουτρακίου στα αγόρια και ο ΟΑ Χανίων στα κορίτσια. Η ομάδα της Κορινθίας μάλιστα, φτάνει στον τρίτο σερί τίτλο της στο αγώνισμα και σε σχετικό πανελλήνιο ρεκόρ. Στον τελικό ξεπερνά το Ρουφ 80 με 3-1. Οι προπονητές του σωματείου Χρήστος Τσαρσιταλίδης και Τάκης Τσαρσιταλίδης βασίζονται στους Γιάννη Κιοσελόγλου, Χρυσοβαλάντη Σαμπαλή, Αναστάσιο Φουσέκη και Νίκο Κανόνη.

Στις κορασίδες κάνει τρεις τις πρωτιές του και ο οικοδεσπότης σύλλογος μετά το 1996 και το 2022. Στον τελικό νικά με 3-0 τη ΧΑΝ Θεσσαλονίκης. Την ομάδα συγκροτούν η Στέλλα Μαυροματάκη, η Βασιλική Μπουλά και η Άντζελα Νούρε, στο κοουτσάρισμα είναι ο Μιχάλης Αγγελίδης και η Ρούλα Λαμπρινίδη.

Επίσης στη δεύτερη μέρα των αγώνων ο Γιάννης Κιοσελόγλου και η Χριστίνα Τζενίδη γίνονται πρωταθλητές Ελλάδας στο διπλό μικτό (Ποσειδών Λουτρακίου/ΧΑΝ Θεσσαλονίκης).

Στο απλό φτάνουν στον πανελλήνιο τίτλο ο Κώστας Φάκαρος στους παίδες και η Βασιλική Μπουλά στις κορασίδες. Ο αθλητής του Φοίνικα Αγίας Σοφίας Πειραιά κάμπτει στον τελικό τον Κωνσταντίνο Αλεξούδη του ΓΣ Φιλία Ορεστιάδας με 4-2 σετ. Η αθλήτρια του ΟΑ Χανίων ξεπερνά στον τελικό με 4-1 σετ τη Γεωργία Σπανού από τις Σάρισες Φλώρινας. Στο διπλό παίδων ανεβαίνουν στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου οι Κώστας Φάκαρος/Θεοφάνης Μήτκας (Φοίνικας Πειραιά/Εθνικός Αλεξανδρούπολης) και στο διπλό κορασίδων οι Στέλλα Μαυροματάκη/Γεωργία Σπανού (ΟΑ Χανίων/Σάρισες Φλώρινας).

Από την Τετάρτη 15 μέχρι την Κυριακή 19/05 πραγματοποιείται στο Σεράγεβο το Προολυμπιακό Ευρωπαϊκό τουρνουά του απλού. Ο Παναγιώτης Γκιώνης γράφει ιστορία το Σάββατο 18/05, καθώς προκρίνεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες για 6η (και μάλιστα συνεχόμενη) φορά. Προχωρά μόνο με νίκες και στον καθοριστικό ημιτελικό του σταδίου 2 επικρατεί του Σλοβάκου Βανγκ Γιανγκ με 4-0 σετ. Παράλληλα η Ελλάδα παραμένει απόλυτα συνεπής στα ραντεβού της με τους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 1996. Σε μία ακόμα μεγάλη διοργάνωση ο Γκιώνης έχει στην τεχνική καθοδήγηση τον Κώστα Βατσακλή.

Τη χώρα εκπροσωπούν επίσης στο Προολυμπιακό ο Γιάννης Σγουρόπουλος, η Κατερίνα Τόλιου και η Ελισάβετ Τέρπου. Παρά την πολύ καλή προσπάθειά τους τα παιδιά αποκλείονται στα γκρουπ. Στο κοουτσάρισμα είναι και ο ομοσπονδιακός τεχνικός των γυναικών Γιώργος Καρύτσας. Πολύτιμη και η βοήθεια του διεθνή Γιώργου Κωνσταντινόπουλου με την ιδιότητα του φυσικοθεραπευτή και του σπάρινγκ στην προπόνηση.

Στα μπαράζ για την Α1 και την Α2, το Σαββατοκύριακο 18 και 19/05, ο ΑΟ Ταταύλα και ο Άρης Νικαίας σιγουρεύουν την παραμονή στην κορυφαία εθνική κατηγορία ανδρών, όπως επίσης ο ΑΣΕΑ Καβάλας και η ΧΑΝ Θεσσαλονίκης στην αντίστοιχη των γυναικών. Το ίδιο διήμερο γίνονται στο ΣΕΦ και τα μπαράζ ανόδου της Β’ Εθνικής γυναικών. Την προαγωγή στην Α2 εξασφαλίζουν οι Φοίνικες Γλυφάδας Πατρών και ο ΑΟ Ηράκλειο 2001.

Η Πατάγια της Ταϊλάνδης οργανώνει από τις 23 έως τις 25 του μήνα το Παγκόσμιο Προ-Παραολυμπιακό τουρνουά. Από την Ελλάδα μετέχουν ο Μάριος Χατζηκυριάκος στην κλάση 6 των ορθίων και η Ευανθία Μπουρνιά στην κλάση 3 των αθλητριών σε αμαξίδιο. Θα συνιστούσε απόλυτη υπέρβαση η κατάληψη της προνομιούχου 1ης θέσης, αλλά δίνουν δυνατά ματς και χαίρονται τη συμμετοχή τους. Ο Χατζηκυριάκος, που έχει αγωνιστεί στο Παραολυμπιακό τουρνουά του 2021 μπαίνοντας στις θέσεις 9-16, περνά αρχικά ως 2ος από τη φάση των γκρουπ και αργότερα αποκλείεται δύσκολα στην 8άδα. Η Μπουρνιά μένει εκτός συνέχειας ως 3η στο 1ο γκρουπ. Στην τεχνική καθοδήγηση του Χατζηκυριάκου είναι η προπονήτρια Ε.Α.Ο.Μ-Α.Με.Α. Ελευθερία Νταουντάκη. Η Μπουρνιά έχει στον πάγκο την προπονήτριά της Λύντια Ιγκνάτοβιτς.

Στις 22/05 ο Γιάννης Σγουρόπουλος κατακτά κι άλλο εθνικό τίτλο με ξένο κλαμπ. Με τη φανέλα της Έσλοβ ΒΤΚ αναδεικνύεται πρωταθλητής στη σουηδική λίγκα 2023-2024. Στον δεύτερο τελικό των πλέι οφ η ομάδα του σημειώνει νέα νίκη επί της Σόντερχαμ, αυτή τη φορά εντός έδρας με 4-0.

Από τις 22 μέχρι τις 26/05 το Βουκουρέστι είναι ο τόπος διεξαγωγής του 2ου Ευρωπαϊκού πρωταθλήματος παμπαίδων-παγκορασίδων (Under 13). Στο Polivalentă Hall της ρουμανικής πρωτεύουσας πηγαίνουν οι αθλητές Απόστολος Βατσακλής, Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης, Γιώργος Σασσάνης και οι αθλήτριες Αφροδίτη-Ιωάννα Σαρικάκη, Ελπίδα Τασιού και Αναστασία Μιχάλαρου.

Στο ομαδικό, όπου οι συνθέσεις είναι και φέτος μικτές, η Ελλάδα τερματίζει στην 27η θέση. Στο απλό μπαίνει στο κεντρικό ταμπλό ο Σασσάνης και πλασάρεται στις θέσεις 33-64. Στα ταμπλό του Β επιπέδου ο Βατσακλής πλασάρεται στις θέσεις 9-16, η Σαρικάκη και η Τασιού στις 17-32.

Στο διπλό μικτό οι Σασσάνης/Μιχάλαρου και οι Βατσακλής/Σαρικάκη αποκλείονται στον γύρο των «64». Στην τεχνική καθοδήγηση της εθνικής αποστολής είναι οι σωματειακές προπονήτριες Λουκία Γιανναδάκη του ΣΠΑ Λυκόβρυσης Πεύκης για τα αγόρια και Ανίτα Χατσατριάν του Θερμαίου Θέρμης για τα κορίτσια. Επίσης, ο Μιχάλης Αγγελίδης του ΟΑ Χανίων δηλώνεται ως προπονητής του Μαρκουλάκη στα ατομικά αγωνίσματα.

Επιβάλλεται να προστεθεί ότι στο απλό παγκορασίδων η νέα πρωταθλήτρια Ευρώπης Σουηδέζα Σίρι Μπένιεγκορντ έχει στον πάγκο την Ελληνίδα ομοσπονδιακή προπονήτρια της σκανδιναβικής χώρας Μαρία Χριστοφοράκη.

Ο ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ ΤΟΝ 3ο ΣΕΡΙ ΤΙΤΛΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤΟ EUROPE TROPHY

ΙΟΥΝΙΟΣ

Την Κυριακή 02/06 ο Παναθηναϊκός αναδεικνύεται πρωταθλητής του Europe Trophy ανδρών για την περίοδο 2023-2024. Στον τελικό στο Νόβισαντ της Σερβίας νικά την ισπανική Αρτεάλ με 3-0. Στο λεγόμενο Grand Final πετυχαίνει πέντε νίκες και στην πρώτη του συμμετοχή στον σχετικά καινούργιο θεσμό της ETTU γεύεται και με το ανδρικό του τμήμα τον πρώτο του ευρωπαϊκό τίτλο στην ιστορία.

Έχει επικεφαλής τον Γάλλο Εμμανουέλ Λεμπεσόν, πολύ δυνατούς δίπλα του τον Κωνσταντίνο Κωνσταντινόπουλο και τον Κωνσταντίνο Αγγελάκη και στην τεχνική καθοδήγηση τον Λευτέρη Μάκρα. Στο Regional Stage, στην πρωτιά της Περιφέρειας στη Μάλτα, ήταν στη σύνθεση κι άλλος Έλληνας, ο Νίκος Αντωνιάδης.

Η Αλμπένα της Βουλγαρίας φιλοξενεί από την Τετάρτη 05 έως την Κυριακή 09/06 το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων. Δώδεκα αθλητές κι αθλήτριες εμφανίζει η Ελλάδα (δεν συμπληρώνεται ομάδα στις νεάνιδες) και είναι οι έφηβοι Αλέξανδρος Μαδέσης, Ευστάθιος Μανωλόπουλος, Γιάννη Κούτρα, Δημήτρης Σωτηρόπουλος, η νεάνιδα Ζωή Καζάκου, οι παίδες Κώστας Φάκαρος, Γιάννης Κιοσελόγλου, Κωνσταντίνος Αλεξούδης, Θεοφάνης Μήτκας και οι κορασίδες Βασιλική Μπουλά, Στέλλα Μαυροματάκη και Γεωργία Σπανού.

Οι τρεις ομάδες υλοποιούν τον αρχικό στόχο της εισόδου στα ταμπλό κι αργότερα οι έφηβοι και οι παίδες καταλαμβάνουν την 4η θέση και οι κορασίδες την 7η. Στα ματς για το χάλκινο μετάλλιο οι έφηβοι χάνουν 3-1 από την Τουρκία και οι παίδες 3-0 από τη Βουλγαρία. Στα ατομικά πλασάρονται στις θέσεις 5-8 ο Φάκαρος στους παίδες, η Μαυροματάκη και η Μπουλά στις κορασίδες, οι Κιοσελόγλου/Αλεξούδης στο διπλό αγοριών Under 15 και οι Μήτκας/Σπανού στο διπλό μικτό Under 15.

Υπεύθυνοι προπονητές των ομάδων είναι οι σωματειακοί Χρήστος Βατσακλής (για τους εφήβους), Δημήτρης Παπαδημητρίου (στους παίδες), Ρούλα Λαμπρινίδη (στις κορασίδες), ενώ στη Βουλγαρία μεταβαίνουν επίσης ο προπονητής του ΓΣ Φιλία Ορεστιάδας Μανώλης Αλαρούπι για τον Αλεξούδη και ο προπονητής του Εθνικού Αλεξανδρούπολης Παύλος Τελόπουλος για τον Μήτκα.

Στη διάρκεια του ομαδικού και στον ημιτελικό των παίδων με την Τουρκία λαμβάνει χώρα περιστατικό, όπου η ελληνική πλευρά αναδεικνύει αξίες του αθλητισμού. Ύστερα από ανάρμοστη κίνηση του Καχραμάν προς τον διαιτητή στον αγώνα με τον Φάκαρο, διαιτητής και επιδιαιτητής είναι έτοιμοι να αποβάλλουν από το ματς και τη διοργάνωση τον Τούρκο αθλητή. Ο κόουτς Παπαδημητρίου παίρνει θέση τονίζοντας ότι ο Καχραμάν έκανε ένα λάθος, για το οποίο δεν πρέπει να τιμωρηθεί αυστηρά και ζητά να συνεχιστεί κανονικά το παιχνίδι, μαζί του συμφωνεί ο Βατσακλής, που παρακολουθεί το ματς και πάει στις συζητήσεις και μετά από αυτή την παρέμβαση οι υπεύθυνοι δίνουν συγχωροχάρτι στον Καχραμάν και οι Τούρκοι προπονητές ευχαριστούν θερμά τους Έλληνες.

Στις 09/06 καταγράφεται επιτυχία από τον Γιώργο Κοσμά στο 2ο Prishtina Open International Tournament. Σηκώνει το κύπελλο στη δική του ηλικιακή κατηγορία, την Under 17 με συνολικά 8 νίκες σε ισάριθμα ματς. Επίσης, μπαίνει στα προημιτελικά της Under 21 και στη 16άδα της κατηγορίας ανδρών. Στον πάγκο ο Γιαννιώτης πρωταθλητής έχει τον προσωπικό του προπονητή Κωνσταντίνο Κωστόπουλο.

Στις 11/06 η Ελισάβετ Τέρπου πραγματοποιεί τιμητική συμμετοχή σε Star Contender, δηλαδή σε διεθνές τουρνουά της υψηλότερης βαθμίδας της World Table Tennis. Με special invitation αγωνίζεται δεύτερη χρονιά στο τουρνουά της Σλοβενίας, στη Λιουμπλιάνα και χάνει στον 1ο προκριματικό γύρο.

Στις 16/06 η Ιωάννα Γερασιμάτου χαίρεται με την Κόμφορτ από τη Βάρνα τον δεύτερο σερί τίτλο της στο διασυλλογικό πρωτάθλημα Βουλγαρίας.

Στις 22/06 πανηγυρίζει νέο τίτλο στην Πολωνία και η Μπογκόρια Γκρότζισκ του Παναγιώτη Γκιώνη. Με οριακή νίκη 3-2 στον τελικό του πρωταθλήματος απέναντι στην Ντζιάλντοβο στέφεται πρωταθλήτρια Πολωνίας για 3η συνεχή χρονιά, πάντα με τον τοπ αμυντικό στη σύνθεση.

Την Κυριακή 23/06 ολοκληρώνονται στο ΣΕΦ τα εξ αναβολής μπαράζ της Β’ Εθνικής ανδρών. Ο Α.Ο. Ξυλοκάστρου και ο Α.Σ.Ε.Α. Κεφαλονιά & Ιθάκη φτάνουν στον τελικό κι εξασφαλίζουν την άνοδο στην Α2 εθνική κατηγορία για πρώτη φορά στη μικρή ιστορία τους. Στον μεταξύ τους τελικό επικρατεί 4-0 η ομάδα της Κορινθίας.

Στις 24 και 25/06 διεξάγονται στην ίδια αίθουσα τα πλέι οφ για τις θέσεις 1-4 της Α1 ανδρών, που προέρχονται επίσης από αναβολή. Ο Ολυμπιακός κρατά τα εθνικά σκήπτρα για 3η χρονιά. Παίρνει τον τίτλο έπειτα από συγκλονιστικό τελικό με τον Παναθηναϊκό, που λήγει 4-3, αφήνει εκστασιασμένους τους φίλους του αθλήματος και όμοιός του (με βάση αθλητές, θέαμα κι εξέλιξη) ίσως να μην έχει ξαναγίνει στα χρονικά του πρωταθλήματος.

Ο Ολυμπιακός πανηγυρίζει τον 17ο τίτλο της ιστορίας του στους άνδρες. Στον τελικό παρατάσσει τους Ντιμίτρι Οβτσάροφ, Γιάννη Σγουρόπουλο, Τόμισλαβ Πουκάρ, στηρίζεται επίσης στους Γιώργο Σταματούρο, Τάσο Ρηνιώτη, προπονητής πάντα ο Γιώργος Χριστοφοράκης. Ο ΑΣ Πέρα Αθηνών κατακτά το χάλκινο μετάλλιο για 3η χρονιά στη σειρά όταν στον μικρό τελικό καταβάλλει το απόγευμα την ΑΕΚ με 4-1.

ΙΟΥΛΙΟΣ

Στο διάστημα από τις 08 μέχρι τις 14/07 η Ρώμη διοργανώνει το Παγκόσμιο πρωτάθλημα βετεράνων 2024 στην επιτραπέζια αντισφαίριση. Με 62 άτομα η Ελλάδα εμφανίζει τη μεγαλύτερη ποτέ αποστολή στον θεσμό και χαίρεται και δύο χάλκινα μετάλλια.

Με τον Γιάννη Βλοτινό στο απλό της κατηγορίας 50+ ετών, τον ίδιο αθλητή και τον Γιάννη Κορδούτη στο διπλό 50+. Τέτοια διάκριση με δύο αθλητές συνέβη πρώτη φορά σε Παγκόσμιο πρωτάθλημα για τα ελληνικά χρώματα. Επιπλέον, η Διάνα Ζέρδιλα και η Μαρία Καλογιάννη φτάνουν μέχρι τις θέσεις 5-8 στο διπλό γυναικών της κατηγορίας 55+ ετών.

Από την Παρασκευή 12 μέχρι την Κυριακή 21/07 διεξάγεται στο Μάλμε της Σουηδίας το καθιερωμένο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα για ηλικίες μέχρι 15 και μέχρι 19 ετών. Ανάμεσα στους περίπου 550 συμμετέχοντες και η ελληνική αποστολή με τους εφήβους Αλέξανδρο Μαδέση, Στάθη Μανωλόπουλο, Αλέξανδρο Αλεξόπουλο, Γιάννη Κούτρα, Δημήτρη Σωτηρόπουλο, τις νεάνιδες Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη, Στέλλα Τζαρίδου, Ζωή Καζάκου, Αγγελική Ευμορφιάδη, τους παίδες Κώστα Φάκαρο, Γιάννη Κιοσελόγλου, Κωνσταντίνο Αλεξούδη, Θεοφάνη Μήτκα και τις κορασίδες Χριστίνα Τζενίδη και Άννα-Φανουρία Μήτκα.

Η εθνική παίδων κυνηγά μέχρι τον τελευταίο αγώνα τον δύσκολο στόχο της παραμονής, αλλά με τη 16η θέση πέφτει στη Β κατηγορία της Ευρώπης. Το συγκρότημα των εφήβων κατατάσσεται στις θέσεις 19-20, η εθνική κορασίδων έρχεται 19η, ενώ οι νεάνιδες περιορίζονται στην 31η θέση.

Στα ατομικά αγωνίσματα πλασάρονται στις θέσεις 17-32 ο Μανωλόπουλος στο απλό Under 19, οι Κούτρα/Σωτηρόπουλος στο διπλό της ίδιας κατηγορίας, καθώς επίσης οι Μαδέσης/Μεραμβελλιωτάκη και Κιοσελόγλου/Τζενίδη στο διπλό μικτό της Under 19 και της Under 15 αντίστοιχα. Υπεύθυνοι προπονητές ορίζονται από την ομοσπονδία οι σωματειακοί Κώστας Μαδέσης (στους εφήβους), Γιώργος Χριστοφοράκης (νεάνιδες), Χρήστος Τσαρσιταλίδης (παίδες) και Λευτέρης Τσόκανος (κορασίδες).

ΤΟ 6ο «ΤΑΞΙΔΙ» ΤΟΥ ΓΚΙΩΝΗ ΣΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΚΑΙ Η ΑΠΟΘΕΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΑΤΕΣ

Την Κυριακή 28/07 ο Γκιώνης αρχίζει την προσπάθειά του στο Ολυμπιακό τουρνουά του Παρισιού, μετέχει στην κορυφαία αθλητική εκδήλωση του πλανήτη για 6η φορά και γράφει ιστορία. Εισέρχεται στο ιδιαίτερο κλαμπ των μόλις τεσσάρων Ελλήνων αθλητών με τις περισσότερες παρουσίες σε Ολυμπιακούς Αγώνες (μαζί με τον ιστιοπλόο Τάσο Μπουντούρη, την σκοπεύτρια Άγη Κασούμη και την τοξοβόλο Ευαγγελία Ψάρρα), γίνεται ο πινγκπονίστας με τις πιο πολλές στη χώρα (μετά τις πέντε του Καλλίνικου Κρεάνγκα) και φτάνει στη δεύτερη σειρά του σχετικού πίνακα με τους εκπροσώπους του αθλήματος παγκοσμίως (πέντε αθλητές και μία αθλήτρια έχουν από επτά). Ο Γκιώνης επιβάλλεται με 4-0 σετ του Λι Έντουαρντ από τον Καναδά, μπαίνει στους «32» του απλού και γνωρίζει πρωτοφανή αποθέωση από τους χιλιάδες θεατές.

Την τελευταία μέρα του μήνα ο θρυλικός άσος αποκλείεται στον 2ο γύρο από τον Αμερικανό Κανάκ Τζα με 4-2 σετ. Μένει έξω από τον διαχρονικά μεγάλο του στόχο για μία είσοδο στη 16άδα, όμως αποσπά ξανά τον θαυμασμό όλων για τη νέα εξαιρετική παρουσία στα 44 χρόνια του και βέβαια κρατά τη σημασία της στιγμής με το επίτευγμα των έξι σερί ολυμπιακών συμμετοχών γενικά για τον ελληνικό αθλητισμό.

Στον πάγκο του και στη γαλλική πρωτεύουσα ο Κώστας Βατσακλής, που συμπληρώνει τέσσερις παρουσίες σε θερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες, ενώ ως βοηθός προπόνησης και φυσιοθεραπευτής είναι στο πλευρό του και ο Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος.

ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

Στις 10/08 ολοκληρώνεται στη South Paris Arena 4 το Ολυμπιακό τουρνουά του αθλήματος με την Κίνα να κατακτά και τα πέντε χρυσά μετάλλια. Ελληνικό ενδιαφέρον έχει η περίπτωση του Σουηδού Τρουλς Μέρεγκορντ, ο οποίος λίγο καιρό μετά από τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό παίρνει στο Παρίσι δύο ασημένια μετάλλια στο απλό και το ομαδικό. Συμπληρώνουμε ότι το καλοκαίρι συμφωνούν με ελληνικά κλαμπ και δύο σημερινοί πρωταθλητές Ευρώπης. Ο Ισπανός Αλβάρο Ρόμπλες πάει στον Παναθηναϊκό και η Ρουμάνα Έλενα Ζαχάρια στην ΑΕΚ.

Από τις 04 έως τις 10/08 πραγματοποιείται στη Ρίγα της Λετονίας ένα ακόμα προπονητικό καμπ επιλογών Under 12 της Ευρωπαϊκής Ένωσης Επιτραπέζιας Αντισφαίρισης κι έχει δύο παμπαίδες από την Ελλάδα. Στο Eurotalents Selection Camp II του 2024 παίρνουν μέρος οι γεννηθέντες το 2013 Θεοφάνης Μαρκουλάκης και Νίκος Αλεξίδης. Δείχνουν το πλούσιο ταλέντο τους, αποκομίζουν πολύτιμη εμπειρία ανάμεσα σε αθλητές από 10 διαφορετικές χώρες και λαμβάνουν πρόσκληση από τους Λετονούς για συμμετοχή σε διεθνές τουρνουά μέσα στη σεζόν. Τα παιδιά συνοδεύει ο προπονητής του ΟΑ Χανίων Μιχάλης Αγγελίδης.

Αρχή στην Τσεχία στα διεθνή τουρνουά της σεζόν με το WTT Feeder του Όλομουτς. Ο Γιάννης Σγουρόπουλος σημειώνει επιτυχία, καθώς στις 23/08 μπαίνει στον προημιτελικό γύρο του απλού, μάλιστα η τελευταία από τις τρεις νίκες του έρχεται εντυπωσιακά κόντρα στον Κινέζο πρωταθλητή Γουέν Ρουιμπό (3-1 σετ), 2ο φαβορί του αγωνίσματος και νούμερο 2 του ranking list στην κατηγορία Under 17, δύο φορές δευτεραθλητή κόσμου στο απλό εφήβων και παγκόσμιο πρωταθλητή 2024 στο διπλό εφήβων. Τον σταματά αργότερα άλλος Κινέζος, ο Ζενγκ Μπεϊσούν. Στην πόλη της Τσεχίας έχει στο κοουτσάρισμα τον πατέρα του και παλιό πρωταθλητή στην επιτραπέζια αντισφαίριση, Νίκο.

Στις 27/08 επιστρέφει στο ΣΕΦ ως ομοσπονδιακός προπονητής ο Χρήστος Λάμης. Είναι αποτέλεσμα της πολύ σημαντικής εξέλιξης για την ΕΦΟΕπΑ να έχει πρώτη φορά πέντε αποσπασμένους καθηγητές Φυσικής Αγωγής. Νέο πρόσωπο μία ακόμα παλιά πρωταθλήτρια, η Χρυσούλα Τουρσουνίδου, που επίσης ως ομοσπονδιακή προπονήτρια αναλαμβάνει το κομμάτι της ανάπτυξης. Με ανανέωση στις αποσπάσεις τους για τη σχολική χρονιά 2024-2025 συνεχίζουν ο ομοσπονδιακός προπονητής Κώστας Βατσακλής, η Κατερίνα Βασιλογάμβρου ως Τεχνική Σύμβουλος της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και ο Σωτήρης Ζήκος ως περιφερειακός προπονητής στο κλιμάκιο Δυτικής Ελλάδας/Πελοποννήσου.

Τρεις Χανιώτες μετρούν δυνάμεις σε δύο διαδοχικά WTT Youth Contender στην κεντρική Ευρώπη. Πρώτα στο Ότοτσεκ της Σλοβενίας από τις 27/08 με τον Θεοφάνη Μαρκουλάκη να πλασάρεται στις θέσεις 5-6 της κατηγορίας αγοριών Under 11.

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ

Συνέχεια στο Βαραζντίν για το Youth Contender της Κροατίας. Με νέες πολύ αξιόλογες εμφανίσεις ο Μαρκουλάκης στις 02/09 κατατάσσεται ξανά στις θέσεις 5-6 της Under 11. Παίρνουν χρήσιμες παραστάσεις για το μέλλον οι Στέφανος Μαυροματάκης, Νίκος Αγγελίδης, στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο Μιχάλης Αγγελίδης.

Πολύτιμη εμπειρία ζουν από τις 04/09 και δύο παιδιά από τη Φλώρινα σε WTT Youth Star Contender, δηλαδή σε τουρνουά της μεγαλύτερης βαθμίδας του θεσμού. Οι 15άχρονοι Χρυσοβαλάντης Σαμπαλής και Γεωργία Σπανού αγωνίζονται σε απλό και μικτό στα κοντινά Σκόπια με κοουτσάρισμα από τον Ρουμάνο προπονητή των Σαρισών Λίβιου Πρεντοάικα.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΧΡΥΣΑ ΜΕΤΑΛΛΙΑ ΜΕ ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΚΑΙ ΤΟΛΙΟΥ ΣΤΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ

Το καθιερωμένο Βαλκανικό πρωτάθλημα ανδρών-γυναικών διεξάγεται στο Σεράγεβο από την Τετάρτη 04 μέχρι την Κυριακή 08/09. Τα ελληνικά χρώματα εκπροσωπούν οι Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Κωνσταντίνος Κωνσταντινόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Γεράσιμος Χατζηλυγερούδης, Κατερίνα Τόλιου, Κωνσταντίνα Παρίδη, Μαλαματένια Παπαδημητρίου, Ιωάννα Γερασιμάτου και οι προπονητές Κώστας Βατσακλής και Γιώργος Καρύτσας. Η αποστολή φτάνει σε μεγάλες διακρίσεις. Ο Αγγελάκης στο απλό ανδρών και η Τόλιου στο απλό γυναικών (δύο αθλητές με αμυντικό στυλ παιχνιδιού) αναδεικνύονται «χρυσοί» Βαλκανιονίκες. Με ιστορική διάσταση μάλιστα, οι επιτυχίες τους, καθώς δεν έχουν έρθει άλλη φορά δύο πρωτιές στο σημαντικότερο αγώνισμα στο ίδιο Βαλκανικό πρωτάθλημα, ενώ η Τόλιου γίνεται η πρώτη γυναίκα για τη χώρα, που ανεβαίνει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου στον θεσμό! Η εθνική ανδρών και οι Αγγελάκης/Κωνσταντινόπουλος στο διπλό ανδρών παίρνουν το ασημένιο μετάλλιο. Η Παπαδημητρίου και η Γερασιμάτου κατακτούν το χάλκινο μετάλλιο στο διπλό γυναικών.

Την Παρασκευή 06/09 καταγράφεται σημαντικό νέο κι εκτός αγωνιστικού χώρου. Στο συνέδριο της Βαλκανικής Ένωσης του αθλήματος επικρατεί η υποψηφιότητα της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. και η Ορεστιάδα αναλαμβάνει το Βαλκανικό πρωτάθλημα νέων του 2025. Την ίδια διοργάνωση είχε φέρει σε πέρας το καλοκαίρι του 2023. Δια του πρόεδρου της Κώστα Παπαγεωργίου η ομοσπονδία καταθέτει φάκελο υποψηφιότητας και για το Βαλκανικό ανδρών-γυναικών του 2025, αλλά χάνει αυτή τη διοργάνωση από την Τουρκία.

Στις 13/09 γνωστοποιείται ότι 28 σωματεία δηλώνουν και Β ομάδες στα διασυλλογικά πρωταθλήματα. Η περίοδος 2024-2025 είναι η πρώτη, στην οποία έχει εφαρμογή, η ιστορική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Ε.Φ.Ο.Επ.Α. για τις δεύτερες ομάδες των σωματείων.

Στο χρονικό διάστημα 15-18/09 γίνεται το WTT Youth Contender του Σεράγεβο, όπου ο Στάθης Μανωλόπουλος επιτυγχάνει ακόμα ένα καλό πλασάρισμα. Κατατάσσεται στις θέσεις 5-8 της κατηγορίας Under 19, στην τελευταία χρονιά παρουσίας του σε Youth Contender.

Στην εβδομάδα Νο39, την Τρίτη 24/09, συμβαίνει αξιοσημείωτη αλλαγή για τα γαλανόλευκα χρώματα στην παγκόσμια κατάταξη γυναικών. Πρώτη Ελληνίδα είναι πλέον η Μαλαματένια Παπαδημητρίου. Με 10 βαθμούς από το WTT Feeder της Σουηδίας, όπου αποκλείεται στον 1ο γύρο, μετακινείται στο νούμερο 342 και ξεπερνά την Κατερίνα Τόλιου, η οποία είχε σταθερά την πρωτιά για περίπου 10 χρόνια (Νο367 εκείνη τη βδομάδα).

Στο Πεκίνο ο Παναγιώτης Γκιώνης κάνει το ξεκίνημά του στην περίοδο 2024-2025. Με βάση την καλή θέση του στην παγκόσμια κατάταξη προσκαλείται στο China Smash, ένα από τα τοπ επιπέδου τουρνουά της World Table Tennis. Στο ταμπλό των προκριματικών. Στις 27/09 χάνει 3-1 σετ από τον Γάλλο Τιμπό Πορέ και μένει στον 1ο προκριματικό γύρο.

Από τις 25 έως τις 29/09 ο Γιάννης Κιοσελόγλου και ο Χρυσοβαλάντης Σαμπαλής αγωνίζονται Europe Youth Tournament της Σερβίας στην πόλη Νις. Στο ομαδικό παίδων το ελληνικό δίδυμο καταλαμβάνει την τιμητική 4η νίκη με συνολικά 6 νίκες σε 9 αγώνες. Στο απλό της Under 15 ο Κιοσελόγλου πλασάρεται στις θέσεις 5-8 και ο Σαμπαλής στις 17-32. Στην τεχνική καθοδήγηση έχουν τον προπονητή του Ποσειδώνα Λουτρακίου Χρήστο Τσαρσιταλίδη.

Στις ίδιες ημέρες διεξάγεται στο Χέλσινμποργκ το ετήσιο Sweden Star Rekordspelen. Δοκιμάζοντας παράλληλα θαυμάσια εμπειρία με πολλούς αγώνες κι μίνι προπονητικό καμπ ο Κωνσταντίνος Ισαακίδης από την Καστοριά μπαίνει στις θέσεις 17-32 στην κατηγορία των παίδων.

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

Το Λιντς της Αυστρίας φιλοξενεί από την Τρίτη 15 έως την Κυριακή 20/10 το Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ατομικών αγωνισμάτων και για τα γαλανόλευκα χρώματα αγωνίζονται οι Γιάννης Σγουρόπουλος, Γιώργος Σταματούρος, Κωνσταντίνος Αγγελάκης, Κατερίνα Τόλιου, Μαλαματένια Παπαδημητρίου και Ελισάβετ Τέρπου με τις οδηγίες των Κώστα Βατσακλή και Γιώργου Καρύτσα.

Ο Αγγελάκης με συμπαίκτη τον (επίσης αμυντικό) Σλοβάκο Βανγκ Γιανγκ κάνουν πολύ καλή πορεία στο διπλό ανδρών και τερματίζουν στις θέσεις 9-16. Στο απλό ο Σγουρόπουλος, ο Αγγελάκης και η Τόλιου περνούν τη διαδικασία των γκρουπ και κατατάσσονται στις θέσεις 33-64.

Παράλληλα «τρέχει» διοργάνωση πανευρωπαϊκού χαρακτήρα στις μικρές ηλικίες (16-20/10). Στο τελευταίο από τα Europe Youth Series του 2024, στο Πλζεν της Τσεχίας, αγωνίζονται οι παίδες Κωνσταντίνος Αλεξούδης, Λευτέρης Νότης και οι κορασίδες Χριστίνα Τζενίδη και Άννα Φανουρία Μήτκα. Στο ομαδικό η Ελλάδα καταλαμβάνει την 5η θέση στα κορίτσια Under 15 και την 8η στα αγόρια Under 15. Στα ατομικά έρχονται δύο πλασαρίσματα στις θέσεις 9-16. Από την Τζενίδη στο απλό κι από τους Αλεξούδη/Μήτκα στο διπλό μικτό. Επίσης, στις 17-32 του απλού παίδων είναι ο Αλεξούδης και 3η στο B Finals η Μήτκα. Υπεύθυνοι προπονητές είναι ο Λευτέρης Τσόκανος της ΧΑΝ Θεσσαλονίκης και ο Μανώλης Αλαρούπι της Φιλίας Ορεστιάδας.

Μία ακόμα διεθνή διοργάνωση στην επιτραπέζια αντισφαίριση φιλοξενούν η Ελλάδα και οι εγκαταστάσεις του SportCamp Λουτρακίου. Από τις 18 έως τις 25/10 διεξάγεται με επιτυχία το 15ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα Κωφών ανδρών-γυναικών και εφήβων-νεανίδων σε συνδιοργάνωση της οικείας ελληνικής ομοσπονδίας με την Ε.Φ.Ο.Επ.Α..

Η οικοδέσποινα μετέχει με 6 αθλητές και 3 αθλήτριες. Χαίρεται και την κατάκτηση του χάλκινου μεταλλίου στο διπλό αγοριών U18 με τους Σπύρο Ηλία και Κοσμά Δεληγιάννη. Επίσης, στο ομαδικό παίρνει την 5η θέση στις γυναίκες και την 8η στους άνδρες, ενώ στο διπλό μικτό της μεγάλης κατηγορίας οι Αλέξανδρος Τατασόπουλος/Σοφία Μελέτη φτάνουν ως την 8άδα. Υπεύθυνος προπονητής ο ομοσπονδιακός της Ε.Ο.Α.Κ. Χρήστος Βατσακλής.

Το Μετς της Γαλλίας παίρνει τη σκυτάλη από το Ηράκλειο της Κρήτης κι από τις 23 έως τις 27/10 φιλοξενεί (με τον αριθμό-ρεκόρ των 156 συμμετοχών από 25 χώρες και διοργανωτή το Ίδρυμα ITTF) το 2ο World Table Tennis For Health Festival. Η Ελλάδα μετέχει με πέντε αθλητές, μάλιστα στο παγκόσμιο ατομικό event για άτομα με Αλτσχάιμερ, ο Γιώργος Χαριτάκης κατακτά το ασημένιο μετάλλιο, ο Γιάννης Μιχαλοδημητράκης και ο Βασίλης Παπαδόπουλος το χάλκινο. Οι συνολικά τέσσερις συμμετοχές στο Alzaheimer Singles Open ήταν από το Ηράκλειο και υπήρχε και κοουτσάρισμα από τον Παύλο Ποτουρίδη, αντιπρόεδρο του συλλόγου “Αλληλεγγύη” για το Αλτσχάιμερ και την Υγιή Γήρανση.

Στο διάστημα 24-27/10 η Ελλάδα εμφανίζει παράλληλη αγωνιστική παρουσία σε δύο τουρνουά μικρών ηλικιών στην Ευρώπη. Στο Κόσοβο και το WTT Youth Contender της Πρίστινα οι Αλέξανδρος Μαδέσης/Ευαγγελία Μεραμβελλιωτάκη κατακτούν την 3η θέση στο διπλό μικτό Under 19, ενώ η Κλειώ Μαδέση μπαίνει στις θέσεις 5-6 στις κατηγορίες Under 11 και Under 13. Ακόμα, ο Γιώργος Κοσμάς πάει στις θέσεις 5-8 της Under 17 και Under 19, το ίδιο κάνουν ο Μαδέσης στην Under 19 και η Αφροδίτη Σαρικάκη στην Under 15. Στην τεχνική καθοδήγηση είναι ο Κώστας Μαδέσης και ο Κωνσταντίνος Δημητρακόπουλος.

Στη Λετονία και το Riga City Council’s Youth Cup, που αξιολογείται από την ETTU, Θεοφάνης-Φρίξος Μαρκουλάκης αναδεικνύεται πρωταθλητής στην Under 11 και παίρνει το χάλκινο μετάλλιο στην Under 13. Ο Μανώλης Τζούγκαρης. Έρχεται 9ος στους παμπαίδες. Κοουτσάρει ο Μιχάλης Αγγελίδης.