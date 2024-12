Πολιτισμός: Πρόσωπα και γεγονότα που σημάδεψαν το 2024 - Το αντίο στον Μίμη Πλέσσα και η "κατάρρευση" της Μαρινέλλας

Στα σημαντικά γεγονότα που θυμηθήκαμε & έγιναν το 2024:

Την Υπουργοποίηση στον ανασχηματισμό του Ιουνίου (έγινε Υφυπουργός Πολιτισμού) του Πατρινού βουλευτή Αχαΐας της ΝΔ και νομικού Ιάσονα Φωτήλα.

Την απροσδόκητη «κατάρρευση» της μεγάλης τραγουδίστριας Μαρινέλλας στη σκηνή του Ηρωδείου ενώ τραγουδούσε στις 25-9. η υγεία της ευτυχώς μέρα με την ημέρα βελτιώνεται.

Την εμφάνιση της Μαρίνας Σάττι στο διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision τον Μάιο με το «Ζάρι» που δεν έφερε 6άρες και ήρθε 11ο στον τελικό.

Την τελετή έναρξης του Πατρινού Καρναβαλιού 2024, με καλεσμένη ερμηνεύτρια την Πέννυ Μπαλτατζή που πολυσυζητήθηκε.

Την παρουσία του Χολιγουντιανού σκηνοθέτη και σεναριογράφου Αλεξάντερ Πέιν από την Αιγιάλεια, στο 3ο φεστιβάλ Ταινιών μικρού μήκους Θεόδωρος Αγγελόπουλος στο Αίγιο τον Ιούνιο (η τελευταία του ταινία «Τα παιδιά του χειμώνα» ήταν υποψήφια για 5 Όσκαρ & κέρδισε 1).

Τα 4 Όσκαρ του «Poor things» του Γιώργου Λάνθιμου.

Το επιτυχημένο 3ο Welcome to Up που στις 3-10 είχε ένα μεγάλο μουσικό live με τον Stavento και τη ήβη Αδάμου στην πλατεία Γεωργίου Α’.

Την εκπληκτική εμφάνιση της Σελίν Ντιόν στην τελετή έναρξης των 33ων θερινών Ολυμπιακών αγώνων στο Παρίσι.

Την συναυλία του Σταύρου Ξαρχάκου στις 11 Αυγούστου στο Ηρώο Εθνικής Παλιγγενεσίας στα Καλάβρυτα.

Την παρουσία του σκηνοθέτη Δημήτρη Ινδαρέ στο Λιθογραφείον στην Πάτρα για την προβολή του φιλμ του «Λενάκι» για μία πραγματική ιστορία επί Τουρκοκρατίας στο Λειβάρτζι.

Την διοργάνωση Μαρκάτια (27-29-9), ένα βιωματικό φεστιβάλ αφιερωμένο στο Μαρκάτο που περιελάμβανε & συναυλία του Γιώργου Δίπλα και ένα ντοκυμαντέρ με την υπογραφή της δημοσιογράφου Γιώτας Κοντογεωργοπούλου και του οπερατέρ Χρήστου Δημητρόπουλου.

Την επιλογή μεταξύ 17 υποψηφίων, ως νέου καλλιτεχνικού διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας, του γνωστού, παλιού ηθοποιού Παναγιώτη Καλατζόπουλου.

Την συναυλία με τίτλο «Προτιμώ» της σταρ Άννας Βίσση την Τετάρτη 3 Ιουλίου 2024 στο Στάδιο Παναχαϊκής, η οποία 2 μήνες αργότερα πραγματοποίησε μία πολύ μεγάλη συναυλία με χιλιάδες κόσμο στο Καλλιμάρμαρο Παναθηναϊκό στάδιο στην Αθήνα.

Την προσωπογραφία του αυτοκράτορα του Βυζαντίου, Κωνσταντίνου Παλαιολόγου που εντοπίστηκε στο 2ο στρώμα τοιχογράφησης στο καθολικό της ιεράς Μονής Ταξιαρχών Αιγιαλείας.

Τον «Άμλετ» που υποδύθηκε ο Αναστάσης Ροιλός, παράσταση που ήρθε και στο θερινό Δημοτικό θέατρο της Πάτρας στο Διεθνές Φεστιβάλ.

Την sold out στην Επίδαυρο «Ορέστεια» σε σκηνοθεσία Θόδωρου Τερζόπουλου για την οποία ταξίδεψαν στην Επίδαυρο και πολλοί Πατρινοί θεατρόφιλοι.

Να μην παραλείψουμε την ιδιαίτερα επιτυχημένη εικαστική διοργάνωση ArtWalk 9 & την συμπλήρωση τον Σεπτέμβριο (26 -9-1964) 60 χρόνων από την Επανακομιδή της Τιμίας Κάρας του Πολιούχου Αποστόλου Ανδρέου από την Ρώμη στην πόλη του μαρτυρίου του, την Πάτρα.

Και ακόμα την επιτυχία της ταινίας «Maria» με την Αντζελίνα Τζολί ως Μαρία Κάλλας (γυρίσματα έγιναν και στην γειτονική Ηλεία) και του «Υπάρχω» σε σκηνοθεσία Γιώργου Τσεμπερόπουλου με τον Χρήστο Μάστορα ως Στέλιο Καζαντζίδη που ξεκίνησε λίγο πριν τα Χριστούγεννα με πάνω από 120.000 εισιτήρια!

Επιμέλεια κειμένου: ΤΑΚΗΣ Γ. ΜΑΡΤΑΤΟΣ