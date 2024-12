Νάντια Κωνσταντινίδη: "Οι λεπτομέρειες κάνουν την τελειότητα και η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια"

Η φράση του Leonardo Da Vinci «details make perfection and perfection is not a detail», δηλαδή «οι λεπτομέρειες κάνουν την τελειότητα και η τελειότητα δεν είναι λεπτομέρεια» εκφράζουν απόλυτα την εταιρεία ενοικίασης εξοπλισμού εκδηλώσεων De_ Tales του διδύμου των επιτυχιών των Νάντιας Κωνσταντινίδη και Δημήτρη Φάκαλου. Χάρη στην πολύχρονη εμπειρία τους στον χώρο του catering, διαπίστωσαν την ανάγκη για «λεπτομέρειες», ειδικά όσoν αφορά στα αντικείμενα στρωσίματος τραπεζιού (table setting) και όχι μόνο. Επιδίωξή τους λοιπόν, είναι να πραγματοποιούν ότι ονειρεύεται το κοινό για τις πιο σημαντικές στιγμές της ζωής του, ώστε να εντυπωσιαστεί ακόμα και ο πιο απαιτητικός καλεσμένος.

Σύμφωνα με όσα μας επισημαίνουν, «η διαφορά μεταξύ του ωραίου και του τέλειου είναι η σημασία στη λεπτομέρεια, και η λεπτομέρεια κάνει μια εκδήλωση αξέχαστη! Πάντα με γνώμονα την προσωπική πινελιά, το γούστο και το στυλ του πελάτη».

Είτε πρόκειται για γάμο, βάφτιση, εταιρικό event, gala ή ένα τραπέζι στο σπίτι, είτε για οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση μπορεί να έχει κάποιος κατά νου, η De_Tales προσφέρει τα ιδανικά έπιπλα, σετ σερβιρίσματος, βοη θητικό εξοπλισμό, διακοσμητικά είδη. Το πώς θα οργανωθούν τα τραπέζια στη γαμήλια δεξίωση, σε ένα party βάπτισης, σε ένα casual γεύμα ή σε ένα επίσημο δείπνο, αποτελεί «τέχνη», ώστε να ευχαριστηθούν άπαντες. Και πιστέψτε μας, μένουν ιδιαίτερα ευχαριστημένοι!

Οι μαρτυρίες όλων όσων έχουν χρησιμο ποιήσει ήδη τις υπηρεσίες της De_Tales μιλούν από μόνες του: το σύνολό τους είναι ενθουσιασμένοι από αυτές και δηλώνουν πως αναμφίβολα θα τις χρησιμοποιούν σε κάθε τους σχετική ανάγκη. Κάπως έτσι, οι mouth-to-mouth συστάσεις έχουν γίνει ο απόλυτος οδηγός ανάπτυξης της εταιρείας.

Φανταστείτε για λίγο τα τραπέζια του event σαν έναν λευκό καμβά, ο οποίος θα πρέπει να «ζωγραφιστεί» με δημιουργικότητα και ευρηματικότητα. Κάπως έτσι, το art de la table –που έχει γίνει αρκετά «της μόδας» τελευταία, αλλά οι De_Tales το εφαρμόζουν με την αρχική, ουσιαστική έννοια του, ως τέχνη- καθορίζει σε μεγάλο βαθμό το ύφος και την ατμόσφαιρα, ιδιαίτερα σε έναν γάμο, αλλά όχι μόνο.

Οι προσεγμένες επιλογές και η αισθητική συνοχή χαρίζουν εκλεπτυσμένη κομψότητα. Τα χρώματα, οι υφές και τα σχέδια των επιτραπέζιων σκευών και των διακοσμήσεων συνθέτουν και απογειώνουν την συνολική εικόνα. Ποια τραπεζομάντηλα θα προτιμηθούν; Σε τί υλικό και χρώματα θα είναι τα μαχαιροπήρουνα και τα κρυστάλλι να ποτήρια; Πώς θα δεθούν οι υφασμάτινες πετσέτες; Θα προστεθούν κρίκοι ή σουπλά; Το επιθυμητό style προκύπτει από τη σύνθεση και τη διάταξη όλων αυτών και ακόμα παραπάνω…

Με την De_Tales θα συζητήσετε τις ανάγκες σας και θα πειραματιστεί τε μαζί, ώστε να επιτευχθεί ένα κορυφαίο, αξιομνημόνευτο σκηνικό. Επισκεφτείτε και συζητήστε με τους experts της De_Tales όλες τις λεπτομέρειες του event σας, στο καλαίσθητο showroom που έχουν δημιουργήσει στην οδό Αρριανού 51, μετά από κλήση για τηλεφωνικό ραντεβού στο 6932326843.

*Το showroom διαμόρφωσε ο διακοσμητής Γεράσιμος Λαμπρόπουλος.

Αρριανού 51, Πάτρα |Τ.: 6932326843 - www.detales.gr