Πάτρα: Το «πνεύμα» των Χριστουγέννων πήγε Ταραμπούρα ακολουθώντας τα… βήματα του χορού

Την εκδήλωση παρακολούθησε ο Δήμαρχος της Πάτρας Κώστας Πελετίδης, ο οποίος απηύθυνε χαιρετισμό ενώ παρέδωσε στα παιδιά χριστουγεννιάτικα «αναμνηστικά». Παραβρέθηκαν και προλόγισαν ο αντιδήμαρχος Πολιτισμού Αποστόλης Αγγελής, ο αντιδήμαρχος Έργων Παναγιώτης Μελάς και ο υπεύθυνος του Χορευτικού – Δημοτικός Σύμβουλος Χρήστος Γιαννόπουλος.

Παρέστησαν επίσης, ο πρόεδρος της Κοινωφελούς «Καρναβάλι Πάτρας» Παύλος Σκούρας, δημοτικοί και διαμερισματικοί σύμβουλοι.

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΤΡΙΗΜΕΡΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 20/12

Προβολή ταινίας All I Want for Christmas: The Magic Time Machine

Τα Χριστούγεννα της Λουσία: Η μαγική χρονομηχανή

Σε συνεργασία με τον Εκπολιτιστικό Σύλλογο “Ο Αγιος Δημήτριος” Ρωμανού,

Πρώην Δημοτικό Σχολείο Ρωμανού, ώρα 20.00.

ΣΑΒΒΑΤΟ 21/12

«Ο ΚΑΡΑΓΚΙΟΖΗΣ ΒΟΗΘΟΣ ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΤΟΥ ΑΗ ΒΑΣΙΛΗ» από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΛΑΛΙΩΤΗ, 18ο Δημοτικό Σχολείο Πατρών, ώρα 12.00.

ΚΥΡΙΑΚΗ 22/12/2024

*Παράσταση στον δρόμο “BUBBLE PARADE” από τους LA PETITE MARQUERITE στο κέντρο της Πάτρας, ώρα 12.00

**«ΤΟ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ ΤΗΣ ΒΕΖΥΡΟΠΟΥΛΑΣ» από το Μαύρο Θέατρο Πάτρας – ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΚΡΗΣ, 11ο Δημοτικό Σχολείο, ώρα 12.00

***Χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για τα παιδιά σε συνεργασία με το Εργατικό Κέντρο Πάτρας

Kατασκευές | Χριστουγεννιάτικο παιχνίδι | Χριστουγεννιάτικα τραγούδια | Face painting | Παράσταση BUBBLE SHOW από τους LA PETITE MARQUERITE, Πολυχώρος Πολιτισμού (πρώην Ιχθυόσκαλα), ώρα 17.30.