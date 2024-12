Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

Welcome to UP 2024 | Απολογισμός – Συνέντευξη Τύπου | 20.12.24 και ώρα: 12.00

Το Πανεπιστήμιο Πατρών πραγματοποίησε Συνέντευξη Τύπου, την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 και ώρα: 12.00 (το μεσημέρι) στην Αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου Πατρών (Κτίριο Διοίκησης Α'- 1ος όροφος). Θέμα της συνέντευξης: Απολογισμός – Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών 2024 «Welcome to Up 2024». Περισσότερα: https://www.upatras.gr/welcome-to-up-2024-apologismos-synentefxi-typou-20-12-14-kai-ora-12-00m/