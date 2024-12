Απώλειες, πόλεμος και θλίψη: Οι άγνωστες ιστορίες πίσω από τα γνωστότερα χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Τα Χριστούγεννα του 1942 οι Ένοπλες Δυνάμεις έπαιζαν το White Christmas στους στρατιώτες, θυμίζοντας τους τα σπίτια και τις οικογένειές τους. Κάποτε ο Berlin πήγε κοντά στους στρατιώτες με σκοπό να παρουσιάσει το τραγούδι του όμως ντρεπόταν να το παίξει ξέροντας ότι θα τους μελαγχολούσε η νοσταλγία για την πατρίδα και την οικογένειά τους. Όμως εκείνοι τον παρακάλεσαν να το ακούσουν. Είχε δίκιο ο δημιουργός του! Ήταν το single με τις περισσότερες πωλήσεις σε οποιαδήποτε μουσική κατηγορία από την κυκλοφορία του μέχρι το 1998, όταν τη θέση κατέλαβε η νεότερη εκδοχή του «Candle in the Wind» από τον Elton John για το θάνατο της Πριγκίπισσας Νταϊάνα.

Santa Claus is coming to town Κανείς δεν φανταζόταν, και κυρίως οι τραγουδοποιοί John Frederick Coots και Haven Gillespie ότι το «Santa Claus is coming to town» που έγραψαν το 1932 στο πίσω μέρος ενός φακέλου σε ένα βαγόνι τρένου καθώς πήγαιναν ταξίδι, θα ταξίδευε στο χρόνο και από το 1934 όταν πρωτακούστηκε σε μία ραδιοφωνική εκπομπή, θα έφτανε στο σήμερα. Στην αρχή δεν είχε τύχει καλής υποδοχής από τους ανθρώπους της μουσικής γιατί οι στίχοι του «Σε βλέπει όταν κοιμάσαι, σε βλέπει όταν ξυπνάς, γνωρίζει αν ήσουν καλός ή κακός…», που έγιναν σημείο αναφοράς του τραγουδιού φαίνονταν κάπως παιδικοί και καθόλου εμπορικοί.

Have Yourself A Merry Little Christmas

Το κλασικό, πια, χαμηλών τόνων τραγούδι γράφτηκε για την ταινία του 1944, «Meet Me in St. Louis». Όταν οι δημιουργοί του Hugh Martin και Ralph Blaine το έγραψαν η Τζούντι Γκάρλαντ αρνήθηκε αρχικά να το τραγουδήσει με το σκεπτικό ότι ήταν τόσο λυπητερό που θα έκανε τη συμπρωταγωνίστρια της, Margaret O’Brien, να κλαίει. Μετά από διαπραγματεύσεις το τραγούδι έγινε γνωστό με τον τρόπο που ακούστηκε στην ταινία.