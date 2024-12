Τι θέλουμε (πραγματικά) από τις διακοπές των Χριστουγέννων - Έκπληξη με την απάντηση που δίνει ο ένας στους δύο

«All I want for Christmas is you» λέει ένα από τα πιο διαχρονικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια που εξακολουθούμε να ακούμε μέχρι και σήμερα κάθε εορταστική περίοδο.

Παρότι η Mariah Carey δε ζητά ούτε δώρο ούτε χιόνι, παρά μόνο τον αγαπημένο της, περίπου ένας στους δύο Αμερικανούς έχει εκ διαμέτρου αντίθετη άποψη, καθώς στις γιορτές θέλει απλά να μείνει λίγο μόνος!

Είναι γεγονός ότι η εορταστική περίοδος δεν είναι συνώνυμη της χαράς και της οικογενειακής θαλπωρής για όλους, ειδικά όσους πενθούν ή ταλαιπωρούνται από χρόνια ψυχικά νοσήματα. Υπό αυτό το πρίσμα, μια νεότερη μελέτη του Ιατρικού Κέντρου και Κολλεγίου Ιατρικής Wexner του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο αποκαλύπτει ότι το 56% των Αμερικανών δηλώνει ότι ο χρόνος για τον εαυτό τους θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός, ωστόσο σχεδόν οι μισοί (46%) δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια μέσα στις γιορτές.

Η δημοσκόπηση πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο από την πολιτεία του Οχάιο σε περισσότερους από 1.000 ενήλικες στις ΗΠΑ , οι οποίοι ρωτήθηκαν αν συμφωνούν με τις ακόλουθες δηλώσεις:

Μακάρι να μπορούσα να έχω περισσότερο χρόνο για τον εαυτό μου: 43%

Είναι πολύ σημαντικό για την ψυχική μου υγεία να έχω αρκετό χρόνο για τον εαυτό μου: 56%

Βρίσκω λιγότερο χρόνο για να μείνω μόνος μου κατά τη διάρκεια των διακοπών: 46%

Είμαι πιο ευερέθιστος/η επειδή δεν έχω αρκετό χρόνο για να μείνω μόνος μου: 36%

Όσον αφορά το φύλο, τόσο οι άνδρες (47%) όσο και οι γυναίκες (45%) είχαν περίπου τις ίδιες πιθανότητες να δηλώσουν ότι έχουν λιγότερο χρόνο μόνοι τους κατά τη διάρκεια των διακοπών. Τα άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω (38%) είχαν τις λιγότερες πιθανότητες να πουν το ίδιο, με τις νεότερες ηλικιακές ομάδες να κυμαίνονται από 47% έως 49%.

Δώστε χρόνο στον εαυτό σας

Αν και το ξεκλέψουμε λίγο χρόνο για εμάς είναι ακόμα πιο δύσκολο όταν υπάρχουν και μικρά παιδιά στην οικογένεια, η Δρ. Sophie Lazarus, PhD, κλινική ψυχολόγος του Πολιτειακού Πανεπιστημίου του Οχάιο, τονίζει ότι αυτός είναι απαραίτητος, προσφέροντας σημαντικά ψυχικά και σωματικά οφέλη. Η ίδια ειδικεύεται στις διαταραχές της διάθεσης και του άγχους, καθώς και στις παρεμβάσεις που βασίζονται στην ενσυνειδητότητα. «Κάνοντας μια σύντομη παύση μόνοι μας, το νευρικό μας σύστημα μπορεί να ηρεμήσει, το ίδιο και το μυαλό μας και το σώμα μας», δήλωσε η Δρ. Lazarus σχολιάζοντας την έρευνα. «Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, εφόσον γνωρίζουμε ότι το χρόνιο στρες βλάπτει την υγεία» σημειώνει.

Ειδικά την περίοδο των γιορτών, μαζί με τα δώρα σε όλους τους άλλους, κάντε το δώρο της μοναχικότητας στον εαυτό σας, προτείνει: «Νομίζω ότι είναι σπουδαίο να θυμάστε ότι δίνοντας προτεραιότητα στον εαυτό σας αυτή τη στιγμή δεν σημαίνει ότι είστε εγωιστές και δεν σημαίνει ότι κάνετε πάντα αυτή την επιλογή έναντι των άλλων».

Υπάρχει, ωστόσο, μια βασική διαφορά με τη μοναξιά, που αποδεδειγμένα πλέον μπορεί να οδηγήσει σε μακροχρόνια προβλήματα υγείας. Σε αντίθεση με τα συναισθήματα θλίψης και εγκατάλειψης που τη συνοδεύουν, η μοναχικότητα στηρίζεται στην επιλογή του ατόμου να περνάει χρόνο μόνο του. Αν το προτιμάτε, δεν χρειάζεται να είστε μακριά από άλλους για να απολαύσετε λίγο χρόνο μόνοι, δήλωσε η Δρ. Lazarus: «Χρόνος για εσάς μπορεί να σημαίνει μια βόλτα στο πάρκο, μια ταινία στο σινεμά ή ένας καφές σε μια καφετέρια. Θα μπορούσε επίσης να είναι η απουσία της άμεσης αλληλεπίδρασης».

Πώς θα βρείτε στιγμές για εσάς

Αν και ο καθένας μας έχει άλλες ανάγκες και καθημερινούς ρυθμούς, υπάρχουν τρόποι να απολαύσουμε ακόμα και λίγα λεπτά μόνοι μας μέσα στη μέρα. Η Δρ. Lazarus προτείνει να αφήσουμε το κινητό μας σε άλλο δωμάτιο, για να απομονωθούμε περισσότερο με τον εαυτό μας χωρίς να διασπάται η προσοχή μας. Επιπλέον, συνιστά να ξεκλέψουμε μερικά λεπτά στο αυτοκίνητο πριν πάρουμε τα παιδιά από κάποια δραστηριότητα ή αφού παρκάρουμε κοντά στο σπίτι μετά τη δουλειά.

ΠΗΓΗ ygeiamou.gr