Οι μοναδικές δημιουργίες της πατρινής πυγμάχου που έγινε σχεδιάστρια μόδας- ΦΩΤΟ

Όταν το μαγευτικό κλασικό παραμύθι του Τσαρλς Ντίκενς συναντά την τέχνη της υψηλής ραπτικής, τότε όλα τα πνεύματα (παρελθόν, παρών και μέλλον) ζωντανεύουν πάνω στην πασαρέλα, δημιουργώντας ένα ονειρικό κόσμο που σε ταξιδεύει, όχι μόνο μέσα στον χρόνο αλλά και στην μαγεία των Χριστουγέννων, γεμίζοντας την καρδιά σου με το πραγματικό πνεύμα των γιορτών!

Η Πατρινή ανερχόμενη σχεδιάστρια μόδας, αλλά και πρωταθλήτρια της Εθνικής μας ομάδας στο άθλημα της πυγμαχίας Χρυσούλα Πλέα, συμμετείχε στην Χριστουγεννιάτικη επίδειξη μόδας που διοργάνωσε ο σύλλογος “Κόβω, ράβω, δημιουργώ “ στο Πάνθεον, την Κυριακή 8 Δεκεμβρίου, με θέμα “Δημιουργώντας το παραμύθι”.

Η ανερχόμενη σχεδιάστρια γέμισε την πασαρέλα με τις χειροποίητες δημιουργίες της θυμίζοντας μας ότι το πνεύμα το γιορτών πηγάζει από μέσα μας . Η ίδια δήλωσε ότι “Ο ψυχικός μας κόσμος ταυτίζεται πάντα με το ντύσιμο μας.”

“Christmas spirits”

Η συλλογή της πήρε το όνομά της από τα τρία πνεύματα που επισκέφτηκαν την παραμονή των Χριστουγέννων τον γνωστό σε όλους μας Σκρουτζ

H ίδια δήλωσε: “Σκοπός της συλλογής μου ήταν να ταξιδέψω τον θεατή μέσα στον χρόνο τησ ζωής. Ξεκίνησα την συλλογή μου με μια βραδινή τουαλέτα εμπνευσμένη από το τελευταίο φάντασμα του παραμυθιού (μέλλοντος). Ήθελα να εκφράσω το μυστήριο του μέλλοντος αλλά και το πόσο πολύ θεωρούμε ότι είναι πολύτιμο να μάθουμε γι’αυτό, έτσι κόκκινοι πολύτιμοι λίθοι είναι κεντημένοι στο χέρι.

Το δεύτερο βραδινό ένδυμα είναι εμπνευσμένο από το δεύτερο φάντασμα (παρόν). Λευκά τριαντάφυλλα είναι κεντημένα πάνω στο μπούστο του φορέματος ,γιατί πιστεύω ότι όπως τα τριαντάφυλλα ανθίζουν ,έτσι πρέπει να να ανθίζει η ζωή μας στην κάθε μας στιγμή. Για εμένα το παρόν είναι ο χρόνος που πρέπει να δώσουμε βάση περισσότερο.

Το τελευταίο φόρεμα της συλλογής μου είναι εμπνευσμένο από το πρώτο φάντασμα του παραμυθιού(παρελθόν).Μέσα από το γυαλιστερό χρυσό ύφασμα του νυφικού ήθελα να θυμίσω την μαγεία των παιδικών μας χρόνων και το πόσο “αστραφτερό” φάνταζε για εμάς το κάθε μικρό ή μεγάλο γεγονός που γινόταν στην ζωή μας, όταν είμαστε παιδιά.

Για να δημιουργηθεί μια τέτοια επίδειξη πολλά άτομα αφιέρωσαν χρόνο και ατελείωτες ώρες εργασίας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον σύλλογο “Κόβω, ράβω ,δημιουργό” για την εξαιρετική αυτή συνεργασία καθώς και την πρόεδρο του συλλόγου κ.΄Έλενα Φλίγκου και την συντονίστρια του προγράμματος κ. Χαρά Σπηλιωπούλου. Επίσης εύχομαι ένα μεγάλο μπράβο και μια καλή επαγγελματική σταδιοδρομία σε όλους του ανερχόμενους σχεδιαστές που πήραν μέρος στην επίδειξη.

Τέλος, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όσους βοήθησαν σε αυτή την ξεχωριστή εμπορεία".

WHO IS WHO

Η Χρυσούλα Πλέα διακρίθηκε από νωρίς στην πυγμαχία στην Παναχαϊκή, όπως ακριβώς και με την ίδια επτυχία είχε κάνει η μεγαλύτερη αδερφή της, ιατρός σήμερα, Φωτεινή Πλέα, όπως ακριβώς κάνει ο μικρότερος αδελφός τους Γιώργος, άπαντες με την καθοδήγηση του πατέρα τους και προπονητή τους, Νίκου Πλέα, παλαιού πρωταθλητή ομοίως.

Από το 2014 έως το 2022 κατέκτησε 9 μετάλλια σε όλα τα πανελλήνια πρωταθλήματα πυγμαχίας: παγκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων, νέων γυναικών, γυναικών. Το πιο σημαντικό; Και τα 9 ήταν χρυσά! Δεν είχε αντίπαλο πάνω στο ρινγκ!

Εκπροσώπησε πολλές φορές την ελληνική πυγμαχία στο εξωτερικό, αγωνιζόμενη επιτυχώς με την εθνική μας ομάδα στα εξής πρωταθλήματα: Στο ευρωπαϊκό κορασίδων το 2016, στο ευρωπαϊκό κορασίδων το 2017, στο ευρωπαϊκό νεανίδων το 2018, στο παγκόσμιο νεανίδων το 2018, στο ευρωπαϊκό νεανίδων το 2022 και στο ευρωπαϊκό γυναικών το 2022.

Μητέρα της είναι η εκπαιδευτικός και συγγραφέας Ευθυμία Μυλωνά.