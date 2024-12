Πανελλήνιο πρωτάθλημα μπόουλινγκ στην Πάτρα: Συναρπαστικοί αγώνες και πολλά strikes- ΦΩΤΟ

Χαμόγελα, μοναδικές στιγμές, όμορφο κλίμα και πολλά strikes!

Αυτά κυριάρχισαν στο πανελλήνιο πρωτάθλημα μπόουλινγκ νέων αθλητών που διεξήχθει για πρώτη φορά στη Πάτρα και στον χώρο του Arena Bowling Center το Σαββατοκύριακο 7 - 8 Δεκεμβρίου.

Εγινε υπό κάτω υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλημάτων Ακριβείας.

Συνολικά 40 αθλητές ηλικίας 6 έως 21 χρονών, από Αθήνα, Πάτρα, Πρέβεζα, Κρήτη, χάρισαν όμορφες στιγμές στους θεατές δείχνοντας την υγιή πλευρά του αθλήματος.

Με βραβεύσεις σε έξι διαφορετικές κατηγορίες under 21, under 18, under 15, σε αγόρια και κορίτσια και τα rising stars, κλείνει η χρόνια για το 2024 με τον ομορφότερο τρόπο: Τις διακρίσεις των νέων, που είναι το μέλλον του αθλήματος.