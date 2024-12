Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

14.12.24 | Εκδήλωση της ομάδας BiTUP με τη στήριξη του Τμήματος Βιολογίας Το Τμήμα Βιολογίας στηρίζει την προσπάθεια της μη κερδοσκοπικής και μη κυβερνητικής ομάδας ΒiTUP (Bioscientific Team University of Patras) και σας προσκαλεί σε εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στο Συνεδριακό και Πολιτιστικό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών το Σάββατο 14 Δεκεμβρίου και ώρα 11:00 πμ. (Αίθουσα Ι-12) με τίτλο: BioCareer Day - Get inspired. Για περισσότερες πληροφορίες, στην ιστοσελίδα https://infobioteamup.wixsite.com/mysite

Υποτροφίες Κέντρου Ελληνικών Σπουδών/Κ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Harvard

Στο πλαίσιο της συνεργασίας του Κέντρου Ελληνικών Σπουδών/Κ.Ε.Σ. του Πανεπιστημίου Harvard με το Πανεπιστήμιο Πατρών χορηγούνται δύο υποτροφίες, μία από το κάθε ένα από τα δύο συμβαλλόμενα ιδρύματα, οι οποίες εξασφαλίζουν τη συμμετοχή δύο φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών (από τα Τμήματα της ΣΑΚΕ και το Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών) στο Πρόγραμμα του Θερινού Σχολείου του Harvard στην Ελλάδα.

Στο Θερινό Σχολείο 2024, το οποίο είχε θέμα "Migration and Boundaries—Reconceptualizing Mobility in the Eastern Mediterranean and Beyond" συμμετείχαν:

§ η κα Γεωργία Δημοπούλου (Τμήμα Φιλολογίας), και

§ η κα Αικατερίνη Κούνη (Τμήμα Αρχιτεκτόνων Μηχανικών)

Οι εμπειρίες τους από τη συμμετοχή τους στο Θερινό Σχολείο του Κ.Ε.Σ Harvard 2024 έχουν αναρτηθεί αναλυτικά στον ακόλουθο σύνδεσμο.

Σύντομα αναμένεται να αναρτηθεί η Πρόσκληση για το νέο κύκλο υποτροφιών του θερινού σχολείου K.E.Σ Harvard 2025 στο κεντρικό site του Πανεπιστημίου Πατρών.