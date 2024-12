Στους «8» του Κυπέλλου Ελλάδας Ολυμπιακός και ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός ήρθε ισόπαλος 1-1 με την Athens Kallithea και χάρη στο 1-0 της Λεωφόρου πήρε την πρόκριση στους "8" του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Πρωταγωνιστής ο Βέλντε, ο οποίος πέτυχε τα δύο ερυθρόλευκα γκολ στα ματς της φάσης των 16.

Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson. Οι ερυθρόλευκοι ήρθαν ισόπαλοι 1-1 με την Athens Kallithea και σε συνδυασμό με τη νίκης τους με 1-0 στο πρώτο παιχνίδι εξασφάλισαν το "εισιτήριο".

Ο Κρίστοφερ Βέλντε, ο οποίος πέτυχε το νικητήριο γκολ στο πρώτο ματς στη Λεωφόρο, ήταν εκείνος που σκόραρε και στο Γεώργιος Καραϊσκάκης στο 24ο λεπτό, δίνοντας την πρόκριση στην ομάδα του.

Η Athens Kallithea αιφνιδίασε τους γηπεδούχους με γκολ του Μανθάτη στο 3ο λεπτό, με τους Πειραιώτες να πιέζουν στη συνέχεια και πέρα από το γκολ να έχουν τέσσερα δοκάρια στο πρώτο 45λεπτο. Στο δεύτερο φρόντισαν να προστατέψουν το συνολικό προβάδισμα που είχαν ανακτήσει.

Ο ΠΑΟΚ ΕΠΤΑΣΦΑΙΡΟΣ

Με τον Ταρίκ Τισουντάλι να σκοράρει τρεις φορές, ο ΠΑΟΚ κονιορτοποίησε με 7-1 το Αιγάλεω στην Τούμπα και σφράγισε το εισιτήριο για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson όπου τον περιμένει η ΑΕΚ.

Σε θρίαμβο μετέτρεψε ο ΠΑΟΚ τη ρεβάνς με το Αιγάλεω για τη φάση των "16" του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson, διαλύοντάς το με 7-1 στην Τούμπα και κλείνοντας θέση στα προημιτελικά όπου θα βρει απέναντί του την ΑΕΚ.

83ο Κύπελλο Ελλάδας

Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα των δεύτερων αγώνων για τους 16 του Κυπέλλου

Τρίτη 3 Δεκεμβρίου

Παναχαϊκή - Κηφισιά 1-0

Άρης - ΑΕΚ 1-1

Τετάρτη 4 Δεκεμβρίου

ΠΑΟΚ - Αιγάλεω 7-1

Ολυμπιακός - Athens Kallithea 1-1

19:30 Βόλος - ΟΦΗ

21:30 1ο ματς Ατρόμητος - Παναθηναϊκός

Πέμπτη 5 Δεκεμβρίου

17:00 Αστέρας Τρίπολης AKTOR - Ζάκυνθος

19:30 Πανιώνιος - Πανσερραϊκός

Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων

Τρίτη 29 Οκτωβρίου

Κηφισιά - Παναχαϊκή 1-1

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος 2-0

Τετάρτη 30 Οκτωβρίου

Αιγάλεω - ΠΑΟΚ 0-3

ΟΦΗ - Βόλος 3-1

ΑΕΚ - Άρης 1-0

Athens Kallithea - Ολυμπιακός 0-1

Πέμπτη 31 Οκτωβρίου

Ζάκυνθος - Αστέρας Τρίπολης AKTOR 1-2

Τα ζευγάρια των προημιτελικών

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας Τρίπολης AKTOR

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs - Ολυμπιακός

ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ

ΟΦΗ - Βόλος vs Παναχαϊκή

Τα ζευγάρια των ημιτελικών

Πανσερραϊκός - Πανιώνιος vs Ζάκυνθος - Αστέρας Τρίπολης AKTOR / ΟΦΗ - Βόλος vs Παναχαϊκή

Ατρόμητος - Παναθηναϊκός vs Ολυμπιακός / ΑΕΚ vs ΠΑΟΚ