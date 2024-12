Τα "20.000 Είδη μελισσών" στην Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας

Το φιλμ "20.000 Είδη μελισσών" προβάλει η Κινηματογραφική Λέσχη Πάτρας στις 9 Δεκεμβρίιου στα Οptions Cinemas

Σκηνοθεσία - Σενάριο: Εστιμπαλίζ Ουρεσόλα Σολαγκούρεν

Ηθοποιοί: Σοφία Οτερό, Πατρίσια Λοπέζ Αρναϊζ, Ανέ Γκαμπαρέν.

Φωτογραφία: Τζίνα Φερέρ Γκαρσία

Μοντάζ: Ραούλ Μπαρέρας

Χώρα: Ισπανία (Έγχρωμη)

Διάρκεια: 125΄

Πρώτη προβολή: Ώρα 7.00 μ.μ.

Δεύτερη προβολή: Ώρα 9.30 μ.μ.

Διακρίσεις: 38 Βραβεία και 49 υποψηφιότητες

-Berlin International Film Festival 2023, 2 Βραβεία, Αργυρή Άρκτος στον Α! Γυν. Ρόλο και βραβείο στην ταινία.

-Cinema Writers Circle Awards, Spain 2023, καλύτερη νέα σκηνοθέτης.

-Goya Awards 2024, 2 Βραβεία Β! γυν. Ρολου και καλύτερη νέα σκηνοθέτης

-Guadalajara International Film Festival 2023, Βραβείο premio Maguey για καλύτερη ερμηνεία στους: Sofía Otero, Patricia López Arnaiz, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Martxelo Rubio, Sara Cozar, Miguel Garcés, Unax Hayden, Andere Garabieta.

-Hamptons International Film Festival 2023, Βραβείο στη σκηνοθέτη.

-Hong Kong International Film Festival 2023, Βραβείο καλύτερης ηθοποιού στις: Patricia López Arnaiz, Sara Cozar, Ane Gabarain, Itziar Lazkano, Sofía Otero.

-Málaga Spanish Film Festival 2023, 3 Βραβεία:καλύτερης ισπανικής ταινίας, Β! γυν. Ρόλου και καλύτερης ταινίας.

-Molodist Kyiv International Film Festival 2023, Ειδικό Βραβείο της επιτροπής στη σκηνοθέτη.

-Palm Springs International Film Festival 2024, Ιβηρικο-Αμερικανικό Βραβείο στη σκηνοθέτη.

-San Sebastián International Film Festival 2023, Βραβείο καλύτερης ταινίας.

-Seattle International Film Festival 2023, Μέγα Βραβείο επιτροπής για καλύτερη ταινία.

-Spanish Actors Union 2024, Βραβείο της Ένωσης Ισπανών Ηθοποιών καλύτερης ηθοποιού σε Β! ρόλο (Γκαμπαρέν).

-Sant Jordi Awards 2024, Βραβείο Κοινού, καλύτερη ισπανική ταινία.

-Toulouse Cinespaña 2023, 3 Βραβεία, καλύτερη πρώτη ταινία, σενάριο, και βραβείο κοινού στην ταινία. -

-Almería International Film Festival 2023, 3 Βραβεία, καλύτερη ταινίακαι σενάριο.

-Calgary International Film Festival 2023, Βραβείο-Ειδική Μνεία στη σκηνοθεσία.

Gaudí Awards 2024, 2 βραβεία, στη σκηνοθεσία και στη φωτογραφία.

-Feroz Awards, ES 2024, 2 Βραβεία, καλύοτερη ηθοποιός σε Β! ρόλο και καλύτερη ταινία.

-The Platino Awards for Iberoamerican Cinema 2024, 4 Βραβεία, Καλύτερη πρώτη ταινία, σενάριο, Β! γυναικείου ρόλου, και Film and Education Values.

-José María Forqué Awards 2023, 3 Βραβεία, καλύτερη ταινία, Values Education και καλύτερη πρώτη ταινία.



Ένα τρυφερό, χαμηλότονο δράμα που απέσπασε 14 υποψηφιότητες για Γκόγια και το βραβείο ερμηνείας (για τη δεκάχρονη Σοφία Οτέρο) στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Mια ταινία γεμάτη αγάπη και κατανόηση για όλους τους χαρακτήρες της. Ενα φιλμ που προσπαθεί να σε οδηγήσει να καταλάβεις το συναίσθημα και την αθωότητα με την οποία βλέπει τον κόσμο ένα παιδί.

Ενα νεαρό αγόρι ανακαλύπτει το αληθινό του φύλο και προσπαθεί να κάνει τους γύρω του να το αποδεχτούν, σε μια πολυεπίπεδη, χαμηλότονη μα διαπεραστική ταινία που βραβεύτηκε για την Σοφία Οτέρο στη Berlinale.

Το φιλμ είναι ηθελημένα χαμηλότονο στο ύφος του, προκειμένου να αφήσει χώρο στην ιστορία του να ξεδιπλώσει τις πτυχές της και να σε συνεπάρει στην τρυφερή διαδρομή του.

«Πώς γίνεται εσείς να ξέρετε ποιοι είστε κι εγώ όχι», ρωτά σε μια στιγμή ο οχτάχρονος Αϊτόρ τον αδελφό και την μητέρα του, η οποία επιμένει να τον φωνάζει με το όνομα που του έδωσαν, ακόμη κι αν εκείνος προτιμά το δίχως συγκεκριμένο γένος «Κοκό» και ψάχνει στην πραγματικότητα ένα όνομα στο οποίο να ακούει το κορίτσι που είναι σίγουρος ότι είναι ο αληθινός εαυτός του, και το οποίο μπορεί να είναι Λουσία.

Στην διάρκεια ενός καλοκαιριού στην βάσκικη εξοχή, ο Αϊτόρ, η Κοκό, ή η Λουσία θα κάνουν ένα απόλυτα φυσικό αλλά και γεμάτο εμπόδια ταξίδι προς τον αληθινό τους εαυτό. Φυσικό όταν η διαδρομή τους είναι εσωτερική, όταν οι ίδιοι κοιτάζουν προς το κέντρο του ψυχισμού, προς το μυαλό και την καρδιά τους, γεμάτο εμπόδια, όταν βλέπουν την εικόνα τους, τα θέλω τους, να αντανακλώνται στα μάτια των άλλων, όταν τα ονόματά τους προφέρονται από τα χείλη των γύρω τους. Ακόμη κι αν οι γονείς της μοιάζουν ανοιχτόμυαλοι («δεν υπαρχουν αγορίστικα και κοριτσίστικα πράγματα» λέει η μητέρα της), ακόμη κι αν η ευρύτερη οικογένειά της είναι γεμάτη αγάπη, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορούν να καταλάβουν πράγματα που δυσκολεύονται να αποδεχτούν.

Η Εστιμπαλίθ Ουρεσόλα Σολαγκουρέν απεικονίζει αυτό το χάσμα ανάμεσα στα όσα η μικρή ηρωίδα της νιώθει και ξέρει και όσα οι γύρω της προσπαθούν να μάθουν, σε μια ταινία που είναι γεμάτη αγάπη και κατανόηση για όλους τους χαρακτήρες της. Ενα φιλμ που παίρνει τον χρόνο του για να εισάγει τον θεατή του στον πλούσιο, σύνθετο, τρισδιάστατο κόσμο του και που δεν προσπαθεί να εξηγήσει αλλά να σε οδηγήσει να καταλάβεις με γνώμονα το συναισθημα και την αθωότητα με την οποία βλέπει τον κόσμο ένα παιδί.

Με μια αληθινά αξιοθαύμαστη ερμηνεία από την μικρή Σοφία Οτέρο που ξεχειλίζει ωριμότητα, βάθος και αλήθεια (βραβευμένη δίκαια στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου) κι όλους τους υπόλοιπους ηθοποιούς γύρω της να την στηρίζουν με τρόπο εξαιρετικό, το «20.000 Είδη Μελισσών» συνθέτει έναν συναρπαστικό μικρόκοσμο ανθρώπων και ιδεών στον οποίο σε εισάγει σιγά σιγά, μα σε κάνει γρήγορα κομμάτι του, σε εμπλέκει με έναν αδιόρατο μα αδιάρρηκτο τρόπο.

Δίχως υπερβολικές κορυφώσεις, χωρίς να ανεβάζει ποτέ τους τόνους σε συναισθηματικά ή αφηγηματικά κρεσέντο, με τον ρυθμό να πάλλεται όπως οι ανάσες των ηρώων του, το φιλμ είναι ηθελημένα χαμηλότονο στο ύφος του, προκειμένου να αφήσει χώρο στην ιστορία του να ξεδιπλώσει τις πτυχές της και να σε συνεπάρει στην τρυφερή διαδρομή του.

Γιώργος Κρασσακόπουλος

Ρεαλιστική, ψυχολογικά και κινηματογραφικά, αντιμετώπιση μιας συγκινητικής ιστορίας ενηλικίωσης. Υποψήφια για 14 Γκόγια και βραβευμένη για την ερμηνεία της δεκάχρονης Σοφία Οτέρο στο Φεστιβάλ Βερολίνου.

Γεννημένη και μεγαλωμένη στη Χώρα των Βάσκων, η 40χρονη Εστιμπαλίθ Ουρεσόλα Σολαγουρέν έχει ως κινηματογραφικές αναφορές της την πατρίδα της και τη μουσική. Στην πρώτη της μεγάλου μήκους ταινία θα παραμείνει στη βορειοανατολική Ισπανία, ακολουθώντας το εσωτερικό ταξίδι ενός μικρού αγοριού που νιώθει διαφορετικό. Το ίδιο θέλει να είναι κορίτσι, τη στιγμή κατά την οποία προσπαθεί να καταλάβει αν και τι δεν πάει καλά μαζί του, αλλά και να βρει ένα καινούργιο όνομα που να του αρέσει. Μαζί με τον μεγαλύτερο αδελφό του Ενέκο και τη μητέρα του Άνε θα περάσει μερικές καλοκαιρινές μέρες στη γενέτειρα της τελευταίας, όπου και θα έρθει αντιμέτωπο όχι μόνο με τις προκαταλήψεις του κοινωνικού περιβάλλοντος αλλά και με τις ίδιες τις επιθυμίες του.

Η Σολαγουρέν επιλέγει τη ρεαλιστική, ψυχολογικά και κινηματογραφικά, αντιμετώπιση μιας συγκινητικής ιστορίας ενηλικίωσης, η οποία στέκει μακριά από κάθε διδακτική ατζέντα και μελοδραματική υπερβολή. Ενώ παρακολουθεί από κοντά τον Αϊτόρ, επικεντρώνει το ενδιαφέρον της στην κοινότητα την οποία αποτελούν οι γυναίκες που το περιτριγυρίζουν. Η αλληγορική σύνδεσή της με τις μέλισσες, τις οποίες φροντίζει η γιαγιά του, είναι προφανής, όπως και εκείνη με τη γλυπτική, την τέχνη της Άνε και του πατέρα της. Μια καλλιτεχνική διαδικασία που μπορεί να "μεταμορφώσει" κατά βούληση τα ανθρώπινα σώματα (και την πραγματικότητα), κάτι που δεν μπορεί να κάνει η αληθινή ζωή. Στο τέλος οι αλλαγές που επιφέρει η συμπεριφορά τον Αϊτόρ στην οικογένειά του και στη βασκική μικροκοινωνία είναι σημαντικότερες από αυτές που συμβαίνουν "μέσα του" (εκείνο είναι σε ισορροπία με τον εαυτό του), σε ένα τρυφερό, χαμηλότονο δράμα που απέσπασε 14 υποψηφιότητες για Γκόγια και το βραβείο ερμηνείας (για τη δεκάχρονη Σοφία Οτέρο) στο Φεστιβάλ Βερολίνου.



Estibaliz Urresola Solaguren

Σκηνοθέτης και σεναριογράφος γεννήθηκε το 1984 στο Laudio/Llodio, Álava/Araba, País Vasco, Ισπανία. Για τις ταινίες της έχει κερδίσει 31 βραβεία και 32 υποψηφιότητες. Φιλμογραφία: 20.000 είδη μελισσών (2023), Cuerdas (Short (2022), Polvo somos (Short 2021), Voces de papel (2016), 1001 formas de tomar café (Short 2013), Adri )Short (2013).