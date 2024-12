Τι είναι το ΙΒ που θα μπει και στα δημόσια σχολεία: Οι 6 κύκλοι, τα μαθήματα και ο τρόπος βαθμολόγησης

Τι είναι το International Baccalaureate Diploma

Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα απαιτητικό διετές πρόγραμμα προετοιμασίας για την εισαγωγή των μαθητών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, το οποίο εφαρμόζεται κατά κανόνα στη Β’ και Γ’ Λυκείου.

Μέσω του ΙΒ, οι μαθητές εισάγονται χωρίς Πανελλαδικές εξετάσεις είτε απευθείας σε πανεπιστήμια του εξωτερικού, είτε στα μη κρατικά πανεπιστήμια.

Το ολοκληρωμένο σύστημα ΙΒ ξεκινά από την Α΄ Λυκείου, στις περισσότερες όμως περιπτώσεις υλοποιείται στις δύο τελευταίες τάξεις του σχολείου.

Βασίζεται σε μία εντελώς διαφορετική από την ισχύουσα στην Ελλάδα εκπαιδευτική φιλοσοφία και εφαρμόζεται ήδη σε 6.000 σχολεία σε 150 χώρες. Το πρόγραμμα ΙΒ εστιάζει στην καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών αντί για τη στείρα αποστήθιση πληροφοριών, στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης προβλημάτων, ενώ ενσωματώνει και τη σημασία της κοινωνικής προσφοράς, κυρίως μέσω προγραμμάτων εθελοντισμού.

Αναγνωρίζεται από πανεπιστήμια και ακαδημαϊκά ιδρύματα σε όλο τον κόσμο και απαιτεί άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας, καθώς η διδασκαλία γίνεται αποκλειστικά στα αγγλικά.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) περιλαμβάνει τα εξής εκπαιδευτικά προγράμματα: το Primary Years Programme (3-12 ετών) για μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, το Middle Years Programme (11-16 ετών) για μαθητές Γυμνασίου έως και Α’ Λυκείου, το Diploma Programme (16-19 ετών) για μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου και το Career-relater Programme (16-19 ετών) που βοηθά μαθητές στον επαγγελματικό προσανατολισμό τους.

Στην Ελλάδα, το ΙΒ προσφέρεται σήμερα σε 19 ιδιωτικά σχολεία - στα 15 εξ αυτών, αφορά αποκλειστικά τις δύο τάξεις του λυκείου, Β’ και Γ’.

Οι έξι κύκλοι μαθημάτων

Στο διετές πρόγραμμα ΙΒ, στη διάρκεια του οποίου οι μαθητές προετοιμάζονται για την εισαγωγή τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, επιλέγονται έξι μαθήματα – ένα από κάθε κύκλο γνωστικών αντικειμένων. Ολοκληρώνεται μία εκτενής Εργασία (Extended Essay), σε μορφή και έκταση αντίστοιχη με τις πανεπιστημιακές εργασίες. Απαιτείται η παρακολούθηση ενός μαθήματος «Θεωρίας της Γνώσης» - Theory of Knowledge course (ToK). Είναι, επίσης, υποχρεωτική η συμμετοχή σε προγράμματα Δημιουργικότητας, Δραστηριότητας και Εθελοντικής Εργασίας - Creativity, Activity, and Service (CAS).

Οι μαθητές πρέπει να επιλέξουν τρία από τα έξι μαθήματα σε Υψηλότερο Επίπεδο (Higher Level – HL), με τα μαθήματα να αντιστοιχούν σε 240 διδακτικές ώρες και τα υπόλοιπα τρία μαθήματα σε Βασικό Επίπεδο (Standard Level – SL), που αντιστοιχούν σε 150 διδακτικές ώρες.

Τα μαθήματα του προγράμματος ΙΒ

Τα μαθήματα μεταξύ των οποίων πρέπει να επιλέξουν οι μαθητές είναι Γλώσσα και Λογοτεχνία, Ξένες Γλώσσες. Διοίκηση Επιχειρήσεων, Ιστορία, Ψυχολογία, Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες. Φυσικές Επιστήμες: Βιολογία, Χημεία, Πληροφορική, Φυσική. Περιβαλλοντικά Συστήματα και Κοινωνίες. Μαθηματικά: Ανάλυση και Προσεγγίσεις. Εφαρμογές και Ερμηνεία. Τέχνες: Παραστατικές Τέχνες.

Στο πρόγραμμα του IB Diploma, οι μαθητές επιλέγουν ένα μάθημα από τις πέντε ομάδες καθώς επίσης, μία επιπλέον γλώσσα, τις κοινωνικές επιστήμες, τις πειραματικές επιστήμες και τα μαθηματικά. Τέλος, επιλέγουν είτε ένα μάθημα Τέχνης από την έκτη ομάδα μαθημάτων, είτε ένα επιπλέον μάθημα από τις τέσσερις πρώτες ομάδες. Ωστόσο, τουλάχιστον τρία μαθήματα θα πρέπει να είναι σε Υψηλό επίπεδο ενώ τα υπόλοιπα σε Βασικό επίπεδο.

Υποχρεωτική είναι η λήψη των εξής βασικών μαθημάτων: Η Θεωρία της Γνώσης (Theory of knowledge), η Εκτενής Εργασία (The extended essay), η Δημιουργικότητα, Δραστηριότητα, Προσφορά υπηρεσιών (Creativity, activity, service).

Να σημειωθεί, ότι σε όλη τη διάρκεια της διετούς προετοιμασίας, οι μαθητές εκπονούν εργασίες και πρότζεκτ ενώ για τη λήψη του International Baccalaureate® (IB) οδηγούνται σε τελικές εξωτερικές εξετάσεις.

Η βαθμολόγηση

Η βαθμολογική κλίμακα είναι από το 1, που είναι ο χαμηλότερος βαθμός, έως το 7, που είναι το άριστα. Ανώτατος βαθμός για το Diploma Programme είναι το 45 ενώ η βάση είναι το 24. Προϋπόθεση για τη λήψη του ΙΒ είναι να μην έχουν απορριφθεί στο μάθημα της Θεωρίας της Γνώσης, την Εκτενή Εργασία ή σε κάποιο άλλο μάθημα, το οποίο σχετίζεται με αυτά. Θα πρέπει, ακόμη, να μην έχουν βαθμολογηθεί σε κανένα μάθημα με «1».

Στα μαθήματα Υψηλού Επιπέδου, πρέπει να συγκεντρώνουν συνολική βαθμολογία από 12 και πάνω ενώ αντίστοιχα, στα μαθήματα Βασικού Επιπέδου, θα πρέπει να έχουν εξασφαλίσει συνολικά τουλάχιστον 9.

Ποιοι είναι οι στόχοι του IB Diploma

Το International Baccalaureate στοχεύει στην ανάπτυξη των ερευνητικών δεξιοτήτων των νέων, στην καλλιέργεια της γνώσης αλλά και της ευαισθητοποίησής τους. Απώτερος στόχος, η διαμόρφωση του ‘πολίτη του κόσμου’, εκείνου που θα σέβεται το συνάνθρωπο, τον πλανήτη, τις ανθρώπινες αξίες.

Τα παιδιά μαθαίνουν να αλληλεπιδρούν με τους υπολοίπους, να αποδέχονται τη διαφορετικότητα, να εξερευνούν την ιστορία και τον πολιτισμό διαφόρων χωρών και να «αγκαλιάζουν» τη γνώση που αυτά προσφέρουν.

Η κριτική σκέψη, η ανάληψη πρωτοβουλίας, το ομαδικό πνεύμα, η γνώση σε βάθος αντί της συσσώρευσης πληροφοριών, οι αποφάσεις με βάση την ηθική, αποτελούν ορισμένες από τις βασικές παραμέτρους της εκπαιδευτικής φιλοσοφίας του ΙΒ.

