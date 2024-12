Τηλεθέαση (1/12): Το «The Voice» άγγιξε το 20% - Τι έκαναν οι σειρές

Η «μάχη» στην prime time και late night ζώνη συνεχίστηκε και την Κυριακή (1/12), με τα νούμερα τηλεθέασης να φανερώνουν την απήχηση των προγραμμάτων.

Συγκεκριμένα, στην prime time ζώνη την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε το «The Voice of Greece», ενώ ακολούθησε το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special» και το «Famagusta». Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε το «The Voice of Greece», με το «Ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος – Special» να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη «Το Σόι Σου (Ε)».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

THE VOICE OF GREECE 20,2%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ – SPECIAL 18,5%

FAMAGUSTA 16,3%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 9,4%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ 8%

THE SECRET SONG 6,7%

ΦΑΡΜΑ 6,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 3,4%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – RUN A NIGHT 12,9%

17 ΚΛΩΣΤΕΣ 12,6%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – NO ESCAPE 8,9%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 7%

FORMULA 1 6,8%

AFTER DARK – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 6,5%

MONOBALA 5,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – OSS 117: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 3%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

THE VOICE OF GREECE 16,3%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ – SPECIAL 16,2%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 13,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΤΟ ΞΥΛΟ ΒΓΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ 10,9%

FAMAGUSTA 10,2%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ 9,7%

ΦΑΡΜΑ 6,9%

THE SECRET SONG 6,6%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΛΗΣΤΕΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΣ 3,7%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – RUN A NIGHT 14,6%

17 ΚΛΩΣΤΕΣ 8,6%

FORMULA 1 8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – NO ESCAPE 8%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 6,2%

AFTER DARK – ΠΡΕΜΙΕΡΑ 5,3%

MONOBALA 3,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – OSS 117: ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΚΑΙΡΟ 2,9%