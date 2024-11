Τηλεθέαση: Τα διψήφια και τα μονοψήφια της Κυριακής

Η πρώτη θέση στα νούμερα τηλεθέασης σε ό,τι αφορά την prime time και late night ζώνη για την Κυριακή (24/11), ανήκει στα ίδια προγράμματα, σε δυναμικό και γενικό κοινό.

Αναλυτικά, στο γενικό και δυναμικό κοινό της prime time βγήκε μπροστά το «The Voice of Greece» στον ΣΚΑΪ, ενώ στη late night ξεχώρισε η σειρά του MEGA, «17 Κλωστές».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Prime time

THE VOICE OF GREECE 19%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; – SUNDAY EDITION 17,4%

FAMAGUSTA 14,8%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 11,2%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Η ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ 9,5%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ 9,5%

THE SECRET SONG 6,7%

ΦΑΡΜΑ 5,9%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ: ΩΡΑ ΣΥΡΙΖΑ 5,9%

Late night

17 ΚΛΩΣΤΕΣ 13,3%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 10,2%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ASSASIN’S BULLET 6,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΕΝΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 5,8%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE HANGOVER II 5,4%

MONOBALA 12,1%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

Prime time

THE VOICE OF GREECE 16,2%

ΠΟΙΟΣ ΘΕΛΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΟΥΧΟΣ; – SUNDAY EDITION 14%

Η ΚΑΤΑΡΑ ΤΗΣ ΤΖΕΛΑΣ ΔΕΛΑΦΡΑΓΚΑ 13,4%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 11,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ: Η ΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΣΙΚΑΓΟ 11,1

FAMAGUSTA 9,8%

THE SECRET SONG 8%

ΦΑΡΜΑ 6,3%

ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΠΟΜΠΗ: ΩΡΑ ΣΥΡΙΖΑ 4,1%

Late night

17 ΚΛΩΣΤΕΣ 11%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΝΟΜΟΤΑΓΗΣ ΠΟΛΙΤΗΣ 9,7%

SUPER ΜΠΑΛΑ LIVE 7,7%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE HANGOVER II 7,3%

MONOBALA 7,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: ΕΝΑ ΣΥΝΗΘΙΣΜΕΝΟ ΖΕΥΓΑΡΙ 6,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ: THE ASSASIN’S BULLET 5,7%