Ποια παλιά CD μπορεί να αξίζουν σήμερα έως και 6.000 ευρώ

Καθώς η νοσταλγία κυριεύει τους μουσικόφιλους, τα φυσικά μέσα όπως οι δίσκοι και τα CD επιστρέφουν στις βιβλιοθήκες των σπιτιών.

Αυτή η αναβίωση σημαίνει ότι αυτοί οι παλιοί δίσκοι που μπορεί να μην χρησιμοποιείται ή να βρίσκονται στην αποθήκη, θα μπορούσαν τώρα να αξίζουν μια περιουσία. Συλλέκτες σε όλον τον κόσμο, είναι πρόθυμοι να πληρώσουν ακόμη και χιλιάδες ευρώ, για σπάνια CD για καλλιτέχνες όπως ο David Bowie ή ο Michael Jackson.

Πολλά από αυτά τα πολυπόθητα CD κυκλοφόρησαν σε περιορισμένες ποσότητες ή σε συγκεκριμένες χώρες του εξωτερικού, ενώ άλλα μπορεί να αποσύρθηκαν για διάφορους λόγους.

Έρευνα του MyLondon παρουσίασε τα λίστα των CD που θα μπορούσαν να αξίζουν χιλιάδες ευρώ:

Ο Μπρους Σπρινγκστιν, γνωστός και ως The Boss, κυκλοφόρησε το The Future of Rock and Roll ως συλλογή μόνο για προώθηση στην Ιαπωνία το 1988. Αυτός ο δυσεύρετος διπλός δίσκος 16 κομματιών είναι γνωστό ότι κοστίζει περίπου 1.300 ευρώ, με χρήστη του eBay να πουλάει αντίγραφό του για 1.000 ευρώ.

Το My Name Was Prince του Prince ακολουθεί μια παρόμοια αφήγηση. Μόνο 50 αντίγραφα αυτής της συλλογής μόνο για την Ιαπωνία εκδόθηκαν το 1993 για την προώθηση του άλμπουμ 12 κομματιών The Hits/The B Side. Αυτό το σπάνιο είναι σχεδόν αδύνατο να βρεθεί, αλλά οι συλλέκτες είναι πρόθυμοι να πληρώσουν έως και 6.000 ευρώ για ένα αντίγραφο.

Τον Απρίλιο του 1994, οι Nirvana κυκλοφόρησαν ένα σινγκλ με τίτλο Pennyroyal Tea, μια εναλλακτική εκδοχή του τραγουδιού από το άλμπουμ τους του 1993 In Utero.

Ωστόσο, ανακλήθηκε μετά τον θάνατο του Kurt Cobain τον ίδιο μήνα. Μερικά αντίτυπα εξακολουθούν να κυκλοφορούν και πωλούνται για περίπου 1.800 - 2.400 ευρώ.

Τα αναμνηστικά του Michael Jackson ήταν πάντα δημοφιλή, ειδικά μετά τον ξαφνικό θάνατό του το 2009. Ωστόσο, το πιο περιζήτητο είναι το single Smile, το οποίο εξαφανίστηκε μυστηριωδώς. Αυτό το CD, που κυκλοφόρησε μόνο στη νΑυστρία το 1997, αργότερα ακυρώθηκε και δεν επανεκδόθηκε ποτέ, κάνοντας τα λίγα εναπομείναντα αντίτυπα να αξίζουν περίπου 1.200 - 1.800 ευρώ.

Το Sound + Vision του David Bowie αξίζει επίσης μια αξιοπρεπή τιμή για τη συλλογή του 1989, μια από τις μόλις 350 που κυκλοφόρησαν, που φέρεται να πωλήθηκε στο eBay για λίγο πάνω από 4.800 ευρώ το 2013.

