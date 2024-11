Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση της εθελοντικής δράσης μιας παρέας από την Πάτρα σε σχολείο της Κένυας - ΦΩΤΟ

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε στον πολυχώρο της Εταιρείας Κοινωνικής Δράσης και Πολιτισμού Κοινο_Τοπία www.koinotopia.gr η παρουσίαση της κοινωνικής – ανθρωπιστικής δράσης της ομάδας των 4 εθελοντριών που το καλοκαίρι του 2024 στήριξαν τη λειτουργία του σχολείου Nissii Christian Academy-Integrated community project της περιοχής Mbita της κομητείας Homa Bay County της Κένυας.

Η βιωματική αφήγηση με εποπτικό υλικό έγινε από τις εθελόντριες από την Πάτρα που έλαβαν μέρος στη δράση Ηρώ Γκούντα (Χημικό), Σάντυ Μαντζάκου (Κοινωνιολόγο), Νεφέλη Φραγκάκη (Χημικό) και Αγγελική Δούκα (Μουσικό).

Κατά την αφήγηση αναφέρθηκαν στις συνθήκες διαβίωσης του πληθυσμού που συνάντησαν στη Δυτική Κένυα και ιδιαίτερα στην περιοχή της δράσης τους, στον τρόπο λειτουργίας του σχολείου, στις σχέσεις με τους μαθητές τους, στις κοινωνικές αντιλήψεις για τις σχέσεις των φύλων, για το ρόλο των παιδιών μέσα στην κοινωνία, για τις υγειονομικές συνθήκες, για το ρόλο της κοινότητας, για τις πολιτικές που ασκούνται από την τοπική αρχή και την κεντρική διοίκηση του κράτους κ.α.

Οι συμμετέχοντες με καταιγισμό ερωτήσεων παρέτειναν τη διάρκεια της πολύ ενδιαφέρουσας διαδραστικής παρουσίασης η οποία είχε και ένα πρακτικό στόχο να ευαισθητοποιήσει και ενεργοποιήσει πολίτες με ανησυχίες για συνανθρώπους μας που δεν έτυχε να απολαμβάνουν βασικά αγαθά και συνθήκες όπως τις ξέρουμε στην πατρίδα μας.

Στη διάρκεια της εκδήλωσης έγινε παράλληλα σύνδεση μέσω διαδικτύου με το διευθυντή του σχολείου Nissii Christian Academy ο οποίος αφού χαιρέτησε και ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για το ενδιαφέρον τους, περιέγραψε τις πολύ δύσκολες συνθήκες λειτουργίας του σχολείου και τέλος ζήτησε τη βοήθεια και την οικονομική στήριξη κάθε ευαισθητοποιημένου πολίτη για την απρόσκοπτη λειτουργία της σχολικής αυτής κοινότητας. Η βραδιά είχε επενδυθεί μουσικά με ακούσματα από την Αφρική και ολοκληρώθηκε με ένα κέρασμα στους παραβρισκόμενους.

Η κοινωνική - ανθρωπιστική δράση μπορεί να έχει πολλές μορφές, από την εθελοντική παρουσία στο πεδίο που καλύπτει τις ανάγκες μιας κοινωνικής ομάδας, έως την οικονομική ενίσχυση που θα συμβάλλει ενεργά στην υπέρβαση των άμεσων προβλημάτων επιβίωσης μιας σχολικής κοινότητας, όπως στην περίπτωσή μας στην Κένυα.

Παρ’ όλες τις δυσμενείς οικονομικές συνθήκες που αντιμετωπίζει η ίδια μας η χώρα, η ένδειξη στήριξης και αλληλεγγύης δεν αναγνωρίζει σύνορα! Καλούμε λοιπόν όσους επιθυμούν να συνδράμουν σ’ αυτή την προσπάθεια, ώστε να εγγυηθούμε στους μαθητές αυτού του σχολείου ότι θα υπάρχει και αύριο.

Η Κοινο_Τοπία θα συνεχίσει να συγκεντρώνει χρήματα στηρίζοντας έμπρακτα την πρωτοβουλία - πληροφορίες στο 2610.277171 (πολλές ώρες την εβδομάδα).

Για όσους θέλουν να βοηθήσουν μπορούν να προσέλθουν στη γραμματεία της οργάνωσης Καραϊσκάκη 153, ισόγειο (μεταξύ Πατρέως και Γεροκωστοπούλου) κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη 11-2μμ και Πέμπτη, Παρασκευή 7-9μμ, 2610.622250 ή να μας ζητήσουν αριθμό λογαριασμού σε όποια συστημική τράπεζα θέλουν για ηλεκτρονική κατάθεση ή να κάνουν μεταφορά στην BANK TRANSFER (EUROACCOUNT) ACCOUNTNAME: NISSII CHRISTIAN ACADEMY ACCOUNTNUMBER: 22100470727002 BANK NAME: CO-OPERATIVE BANK OF KENYA LIMITED BRANCHCODE:11073 BRANCHNAME:MBITA BRANCHADDRESS: 231, MBITA BANK CODE: 011 SWIFT CODE: KCOOKENA PayPal Account (Link) USER: nissiichristianacademy@gmail. com