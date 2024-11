Καρκίνος του παχέος εντέρου: Πώς γίνεται το self test – BINTEO

Ένα χρηστικό βίντεο στο οποίο καταγράφεται βήμα – βήμα ο τρόπος που γίνεται το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου κοινοποίησε στα social media η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, σήμερα Παρασκευή (15.11.24).

«Το πιο σημαντικό βήμα στο self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου είναι το πρώτο: να το κάνετε! Από εκεί και πέρα, όπως θα δείτε και στο video, η διαδικασία είναι εύκολη και γρήγορη. Η πρόληψη του καρκίνου του παχέος εντέρου ξεκινά με το self test!», αναφέρει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας στην ανάρτησή της για το self test για τον καρκίνο του παχέος εντέρου.

Υπενθυμίζεται ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα εντάσσονται ως δικαιούχοι, 3.000.000 πολίτες ηλικίας 50 – 69 ετών.

Αξίζει να σημειωθεί πως το self test δεν ανιχνεύει το αν ένας πολίτης έχει καρκίνο ή όχι, αλλά ανιχνεύει την παρουσία αιμορραγίας στα κόπρανα, που αποτελεί βασικό παράγοντα κινδύνου για την εμφάνιση του καρκίνου του παχέος εντέρου.