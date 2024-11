Η ΚΟΕ παρουσιάζει το επίσημο καλεντάρι πόλο της νέας αγωνιστικής περιόδου (2024-2025) με όλες τις εγχώριες και διεθνείς διοργανώσεις.

Δεσπόζουν, φυσικά, το Παγκόσμιο πρωτάθλημα Ανδρών - Γυναικών του 2025 στη Σιγκαπούρη και τα World Cup, από τα οποία η πρώτη φάση των Γυναικών θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη τον Ιανουάριο.

Ιδού όλες οι ημερομηνίες για τα πρωταθλήματα που αφορούν ΝΟΠ και ΝΕΠ:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ 2024-25

13/9/2024 15/9/2024 Champions League Men 1η ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024

21/9/2024 21/9/2024 Super Cup Men Final

15/9/204 22/9/2024 World Champioship Junior Women Final

27/9/2024 29/9/2024 Euro Cup Men 1η

4/10/24 6/10/24 Champions League Women 1η ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2024

8/10/2024 9/10/2024 Champions League Men 1η groups

10/10/2024 10/10/2024 Euro Cup Men 1η groups

10/10/2024 10/10/2024 Super Cup Γυναικες Τελικός

12/10/2024 12/10/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 1η αγων.

12/10/2024 12/10/2024 Α1 Γυναικών Γυναικες 1η αγων

15/10/2024 16/10/2024 Champions League Men 2η groups

17/10/2024 17/10/2024 Euro Cup Men 2η groups

19/10/2024 19/10/2024 Α1 Γυναικών Γυναικες 2η αγων

19/10/2024 19/10/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 2η αγων.

23/10/2024 26/10/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 3η αγων.

24/10/2024 27/10/2024 Euro Cup Γυναίκες 2η

26/10/2024 26/10/2024 Champions League Women 1η groups

29/10/2024 30/10/2024 Champions League Men 3η groups

31/10/2024 31/10/2024 Euro Cup Men 3η groups

2/11/2024 2/11/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 4η αγων. ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

1/11/2024 3/11/2024 A1 Ανδρών Ανδρες 4η αγων.

6/11/2025 6/11/2025 Κυπελλο Ανδρες 1η φάση

5/11/2024 10/11/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 5η αγων.

8/11/2024 9/11/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 5η αγων.

9/11/2024 9/11/2024 Champions League Women 2η groups

12/11/2024 13/11/2024 Champions League Men 4η groups

14/11/2024 14/11/2024 Euro Cup Men 4η groups

13/11/2024 16/11/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 6η αγων.

16/11/2024 17/11/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 6η αγων.

16/11/2024 16/11/2024 Euro Cup Γυναίκες Quarter Final

19/11/2024 20/11/2024 Champions League Men 4η groups

21/11/2024 21/11/2024 Euro Cup Men 5η groups

23/11/2024 23/11/2024 Champions League Women 3η groups

20/11/2024 23/11/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 7η αγων.

23/11/2024 24/11/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 7η αγων.

30/11/2024 30/11/2024 Euro Cup Γυναίκες Quarter Final

30/11/2024 1/12/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 8η αγων.

27/11/2024 30/11/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 8η αγων.

1/12/2024 1/12/2024 A2 Ανδρών Ανδρες 1η αγων. ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2024

3/12/2024 4/12/2024 Champions League Men 6η groups

5/12/2024 5/12/2024 Euro Cup Men 6η groups

8/12/2024 8/12/2024 A2 Ανδρών Ανδρες 2η αγων.

7/12/2024 7/12/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 9η αγων.

7/12/2024 7/12/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 9η αγων.

11/12/2024 11/12/2024 Κυπελλο Ανδρες 2η φάση

11/12/2024 11/12/2024 Κυπελλο Γυναίκες 1η φάση

14/12/2024 14/12/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 10η αγων.

15/12/2024 15/12/2024 A2 Ανδρών Ανδρες 3η αγων.

21/12/2024 21/12/2024 Α1 Ανδρών Ανδρες 11η αγων.

21/12/2024 21/12/2024 Α1 Γυναικών Γυναίκες 10η αγων.

22/12/2024 22/12/2024 A2 Ανδρών Ανδρες 4η αγων.

27/12/2024 27/12/2024 Πρωτάθλημα Ν. Ανδρών Νέοι Ανδρες 1η φάση

27/12/2024 27/12/2024 Πρωτάθλημα Ν. Γυναικών Νέες Γυναίκες 1η φάση

4/1/2025 4/1/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 11η αγων. ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2025

6/1/2025 11/1/2025 WORLD CUP Men 1η φάση

10/1/2025 12/1/2025 Πρωτάθλημα Παίδων Παίδες 1η φάση

10/1/2025 12/1/2025 Πρωτάθλημα Κορασίδων Κορασίδες 1η φάση

12/1/2025 12/1/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 5η αγων.

14/1/2025 19/1/2025 World Cup Γυναίκες 1η φάση

17/1/2025 20/1/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων Μίνι Παίδες 1η φάση

17/1/2026 20/1/2026 Πρωτάθλημα Μίνι Κορασ. Μίνι Κορασίδες 1η φάση

18/1/2025 18/1/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 12η αγων.

19/1/2025 19/1/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 6η αγων.

22/1/2025 22/1/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 12η αγων.

24/1/2025 26/1/2025 Πρωτάθλημα Προμίνι Μικτό 1η φάση

25/1/2025 25/1/2025 Euro Cup Women Semifinal

25/1/2025 25/1/2025 Champions League Women 4η groups

25/1/2025 25/1/2025 Euro Cup Men 8th final

26/1/2025 26/1/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 7η αγων.

29/1/2025 29/1/2025 Κυπελλο Ανδρες Προημιτελ.

29/1/2025 29/1/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 13η αγων.

31/1/2025 2/2/2025 Πρωτάθλημα Εφήβων Εφηβοι 1η φάση

31/1/2025 2/2/2025 Πρωτάθλημα Νεανίδων Νεάνιδες 1η φάση

1/2/2025 2/2/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 13η αγων. ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2025

4/2/2025 5/2/2025 Champions League Men 1η προημιτ

5/2/2025 5/2/2025 Κυπελλο Γυναίκες Προημιτ.

6/2/2025 6/2/2025 Euro Cup Men 8th final

7/2/2025 9/2/2025 Πρωτάθλημα Ν. Ανδρών Νέοι Ανδρες 2η φάση

7/2/2025 9/2/2025 Πρωτάθλημα Ν. Γυναικών Νέες Γυναίκες 2η φάση

12/2/2025 12/2/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 14η αγων.

15/2/2025 16/2/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 14η αγων.

15/2/2025 15/2/2025 Euro Cup Women Semifinal

15/2/2025 15/2/2025 Champions League Women 5η groups

15/2/2025 16/2/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 8η αγων.

16/2/2025 16/2/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 1η αγων.

21/2/2025 22/5/2025 Εθνική κατηγορία Ανδρες 1η φάση

22/2/2025 22/2/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 15η αγων.

22/2/2025 23/2/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 1η Β φάσης

23/2/2025 23/2/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 2η αγων.

23/2/2025 23/2/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 9η αγων.

25/2/2025 26/2/2025 Champions League Men 2η προημιτ

27/2/2025 27/2/2025 Euro Cup Men Quarterfinal

1/3/2025 1/3/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 16η αγων. ΜΑΡΤΙΟΣ 2025

1/3/2025 2/3/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 2η Β φάσης

1/3/2025 1/3/2025 Champions League Women 6η groups

2/3/2025 2/3/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 10η αγων.

2/3/2025 2/3/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 3η αγων.

5/3/2025 5/3/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 17η αγων.

5/3/2025 5/3/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 3η Β φάσης

7/3/2025 9/3/2025 Πρωτάθλημα Ν. Ανδρών Νέοι Ανδρες Τελική

7/3/2025 9/3/2025 Πρωτάθλημα Ν. Γυναικών Νέες Γυναίκες Τελική

7/3/2025 9/3/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων Μίνι Παίδες 2η φάση

7/3/2025 9/3/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Κορασ. Μίνι Κορασίδες 2η φάση

14/3/2025 16/3/2025 Πρωτάθλημα Προμίνι Μικτό 2η φάση

15/3/2025 15/3/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 18η αγων.

15/3/2025 15/3/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 4η Β φάσης

15/3/2025 15/3/2025 Champions League Women Quarterfinal

16/3/2025 16/3/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 11η αγων.

16/3/2025 16/3/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 4η αγων.

18/3/2025 19/3/2025 Champions League Men 3η προημιτ

20/3/2025 20/3/2025 Euro Cup Men Quarterfinal

21/3/2025 23/3/2025 Πρωτάθλημα Παίδων Παίδες 2η φάση

21/3/2025 23/3/2025 Πρωτάθλημα Κορασίδων Κορασίδες 2η φάση

22/3/2025 22/3/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 19η αγων.

22/3/2025 22/3/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 5η Β φάσης

22/3/2025 22/3/2025 Champions League Women Quarterfinal

23/3/2025 23/3/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 12η αγων.

29/3/2025 29/3/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 20η αγων.

29/3/2025 29/3/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 6η Β φάσης

28/3/2025 29/3/2025 Εθνική κατηγορία Ανδρες 2η φάση

30/3/2025 30/3/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 13η αγων.

30/3/2025 30/3/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 5η αγων.

1/4/2025 2/4/2025 Champions League Men 4η προημιτ ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2024

3/4/2025 3/4/2025 Euro Cup Men Quarterfinal

5/4/2025 5/4/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 21η αγων.

5/4/2025 5/4/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 7η Β φάσης

6/4/2025 6/4/2025 A2 Ανδρών Ανδρες 14η αγων.

6/4/2025 6/4/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 6η αγων.

11/4/2025 13/4/2025 WORLD CUP Men Final

11/4/2025 13/4/2025 Πρωτάθλημα Εφήβων Εφηβοι 2η φάση

11/4/2025 13/4/2025 Πρωτάθλημα Νεανίδων Νεάνιδες 2η φάση

16/4/2025 16/4/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες 8η Β φάσης

18/4/2025 20/4/2025 World Cup Γυναίκες Final

22/4/2025 23/4/2025 Champions League Men 5η προημιτ

24/4/2025 24/4/2025 Euro Cup Men Semifinal

25/4/2025 27/4/2025 Εθνική κατηγορία Ανδρες 3η φάση

26/4/2025 5/4/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες 22η αγων.

26/4/2025 26/4/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play in

27/4/2025 27/4/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

27/4/2025 27/4/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 7η αγων.

27/4/2025 27/4/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play out

28/4/2025 26/4/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play in

30/4/2025 26/4/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play in

30/4/2025 230/4/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

2/5/2025 3/5/2025 Champions League Women final 4 ΜΑΙΟΣ 2025

3/5/2025 4/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

3/5/2025 4/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

4/5/2025 4/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play out

4/5/2025 4/5/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 8η αγων.

4/5/2025 4/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

4/5/2025 4/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play out

7/5/2025 7/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off 1st

7/5/2025 7/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play out

8/5/2025 8/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

8/5/2025 8/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play out

9/5/2025 11/5/2025 Πρωτάθλημα Παίδων Παίδες 3η φάση

9/5/2025 11/5/2025 Πρωτάθλημα Κορασίδων Κορασίδες 3η φάση

10/5/2025 10/5/2025 Euro Cup Men Final

10/5/2025 10/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

11/5/2025 11/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

11/5/2025 11/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play out

10/5/2025 10/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play out

11/5/2025 11/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

11/5/2025 11/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play out

13/5/2025 14/5/2025 Champions League Men 6η προημιτ

14/5/2025 14/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

14/5/2025 14/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

15/5/2025 15/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

16/5/2025 18/5/2025 Πρωτάθλημα Προμίνι Μικτό 3η φάση

18/5/2025 18/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

18/5/2025 18/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

18/5/2025 18/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

18/5/2025 18/5/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 9η αγων.

22/5/2025 22/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

22/5/2025 22/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

23/5/2025 23/5/2025 Εθνική κατηγορία Ανδρες 4η φάση

24/5/2025 24/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

24/5/2025 24/5/2025 Euro Cup Men Final

25/5/2025 25/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

25/5/2025 25/5/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες 10η αγων.

25/5/2025 25/5/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off

25/5/2025 25/5/2025 A2 Ανδρών Ανδρες play off

28/5/2025 28/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

30/5/2025 31/5/2025 Champions League Men Final 4

30/5/2025 1/6/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων Μίνι Παίδες 3η φάση

30/5/2025 1/6/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Κορασ. Μίνι Κορασίδες 3η φάση

31/5/2025 31/5/2025 Α1 Γυναικών Γυναίκες Play off

31/5/2025 1/6/2025 Α2 Γυναικών Γυναίκες Τελικά play off

31/5/2026 1/6/2026 Α2 Γυναικών Γυναίκες Τελικά play out

4/6/2025 4/6/2025 Α1 Ανδρών Ανδρες Play off ΙΟΥΝΙΟΣ - ΙΟΥΛΙΟΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2025

20/6/2025 22/6/2025 Πρωτάθλημα Εφήβων Εφηβοι 2η φάση

25/6/2025 25/6/2025 ΚΛΗΡΩΣΗ Α1 ΑΝΔΡΩΝ - ΓΥΝΑΙΚΩΝ (2025-26)

27/6/2025 28/6/2025 Εθνική κατηγορία Ανδρες 5η φάση

30/6/2025 7/7/2025 European Championship Women Under 16 Final

4/7/2025 5/7/2025 Εθνική Κατηγορία Γυναίκες 1η φάση

7/7/2025 13/7/2025 European Championship Men Under 16 Final

11/7/2025 13/7/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Παίδων Μίνι Παίδες 3η φάση

11/7/2025 13/7/2025 Πρωτάθλημα Μίνι Κορασ. Μίνι Κορασίδες 3η φάση

11/7/2025 3/8/2025 WORLD CHAMPIOSHIP MEN-WOMEN FINAL

17/7/2025 20/7/2025 Πρωτάθλημα Εφήβων Εφηβοι Τελικά

17/7/2025 20/7/2025 Πρωτάθλημα Νεανίδων Νεάνιδες Τελικά

24/7/2025 27/7/2025 Πρωτάθλημα Παίδων Παίδες Τελικά

24/7/2025 27/7/2025 Πρωτάθλημα Κορασίδων Κορασίδες Τελικά

25/7/2025 27/7/2025 Εθνική Κατηγορία Γυναίκες Τελικά

18/8/2025 24/8/2024 European Championship Men Under 18 Final

25/8/2025 31/8/2025 European Championship Women Under 18 Final

Το επόμενο πρωτάθλημα Α1 ανδρών και γυναικών θα ξεκινήσει 11/10/202

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ:

ΚΟΕ

ΤΜΗΜΑ ΥΔΑΤΟΣΦΑΙΡΙΣΗΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025



