Νέες εικόνες από το φιλμ «Captain America: Brave New World» με τον Άντονι Μακί

Ένα ολοκαίνουριο διαφημιστικό τρέιλερ για το πολυαναμενόμενο φιλμ «Captain America: Brave New World» αποκαλύφθηκε από την Marvel, κατά τη διάρκεια του D23 Brazil, με τον παλαίμαχο σταρ Χάρισον Φορντ (Harrison Ford) στα 82 του χρόνια, σε ρόλο-έκπληξη και φυσικά τον 46χρονο Άντονι Μακί (Anthony Mackie) ως Sam Wilson/Captain America.

Την σκηνοθεσία υπογράφει ο Αμερικανός με καταγωγή από τη Νιγηρία, Julius Onah.

Όπως διαβάσαμε, η συγκεκριμένη, φιλόδοξη εμπορικά ταινία της Μάρβελ, θεωρείται η 4η της «σειράς» του Captain America καθώς και η συνέχεια της τηλεοπτικής μίνι σειράς «The Falcon and the Winter Soldier» (2021) όπου πρωταγωνιστούσαν ο Anthony Mackie και ο Σεμπάστιαν Σταν ως ο Winter Soldier. Αισίως η ταινία «Captain America: Brave New World», το πόστερ της οποίας ήδη φιγουράρει στα διαφημιστικά σταντ των Options Cinemas, στη Βέσο Μάρε, θα είναι η 35η του τόσο δημοφιλούς κινηματογραφικού σύμπαντος της Marvel (MCU).

Η προγραμματισμένη πρεμιέρα της ταινίας στις αίθουσες των ΗΠΑ είναι στις 14 Φεβρουαρίου 2025. Όταν με το καλό βγει το φιλμ, το αναμένουμε για προβολή & στην Πάτρα.

Με στοιχεία & από το ΑΠΕ