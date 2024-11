Δέσποινα Βανδή: Ο γιος της παίζει κιθάρα κι εκείνη με την κόρη της τραγουδούν – Βίντεο

Αυτό που ξέραμε για τη Δέσποινα Βανδή, είναι πως η κόρη της, Μελίνα έχει κληρονομήσει το ταλέντο της στο τραγούδι. Αυτό που όμως δεν γνωρίζαμε είναι ότι και ο γιος της, Γιώργος έχει ταλέντο στη μουσική.

Το βράδυ της Παρασκευής 8/11 η Δέσποινα Βανδή απόλαυσε ένα ήρεμο βράδυ στο σπίτι της με τα δυο παιδιά της, ενώ κάποια στιγμή, ο 17χρονος γιος της που αποφεύγει τα φώτα της δημοσιότητας, πήρε την κιθάρα παρασύροντας τη μητέρα και την αδελφή του με τη μελωδία του. Μάλιστα, η Δέσποινα Βανδή δημοσίευσε και ένα σχετικό βίντεο στον λογαριασμό της στο instagram στο οποίο τη βλέπουμε μαζί με την κόρη της να τραγουδούν το With or without you ενώ ο γιος της παίζει κιθάρα.

«Μας παρέσυρε ο γιος μου με την κιθάρα του» έγραψε στο βίντεο που δημοσίευσε η Δέσποινα Βανδή.