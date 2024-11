Τηλεθέαση (7/11): Σειρές VS Ολυμπιακός - Τι επέλεξε το κοινό

Τους πρώτους και τους τελευταίους της βραδινής ζώνης, η οποία αποτελείται από πληθώρα προγραμμάτων, βλέπουμε στα νούμερα τηλεθέασης που ακολουθούν.

Στην prime time ζώνη το βράδυ της Πέμπτης (7/11) την πρωτιά στο γενικό κοινό πήρε «Η Γη της Ελιάς», ενώ ακολούθησε ο αγώνας «Ολυμπιακός – Ρέιντζερς» για το UEFA Europa League και ο «Άγιος Έρωτας».

Στο δυναμικό κοινό στην πρώτη θέση βρέθηκε «Το σόι σου (Ε)», με τον αγώνα «Ολυμπιακός – Ρέιντζερς» για το UEFA Europa League να βρίσκεται στην δεύτερη θέση και στην τρίτη το «Έχω Παιδιά (Ε)».

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο γενικό κοινό:

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 19,4%

UEFA EUROPA LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 19,2%

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 16%

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 15%

THE SECRET SONG 13%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 11,9%

SURVIVOR 7,8%

THE REUNION (E) 7,7%

FIRST DATES 7,4%

TEMPTING FORTUNE 6,4%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΑΚ ΚΑΙ ΡΙΤΑ 2,6%

ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,4%

LATE NIGHT:

ΤΑΜΠΟΥ 19,4%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 9,3%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 3 7,6%

THE FOOTBALL SHOW 6,9%

REAL DETECTIVE 3,6%

Δείτε τα νούμερα τηλεθέασης στο δυναμικό κοινό:

ΤΟ ΣΟΙ ΣΟΥ (Ε) 17,8%

UEFA EUROPA LEAGUE: ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ – ΡΕΙΝΤΖΕΡΣ 17%

ΕΧΩ ΠΑΙΔΙΑ (Ε) 15,4%

Η ΓΗ ΤΗΣ ΕΛΙΑΣ 13,4%

ΑΓΙΟΣ ΕΡΩΤΑΣ 12,4%

THE SECRET SONG 11,4%

THE REUNION (E) 9,8%

FIRST DATES 7,1%

TEMPTING FORTUNE 5,1%

SURVIVOR 5%

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΜΑΚ ΚΑΙ ΡΙΤΑ 3,1%

ΞΕΝΗ ΣΕΙΡΑ – ΜΠΕΡΔΕΜΑ ΑΠΟ ΚΟΥΝΙΑ 1,9%

LATE NIGHT:

ΞΕΝΗ ΤΑΙΝΙΑ – ΟΙ ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΙ 3 10,6%

ΤΑΜΠΟΥ 9,8%

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΑΙΝΙΑ – Ο ΠΕΡΙΕΡΓΟΣ ΚΑΙ Ο ΠΡΩΤΟΣ ΜΑΤΑΚΙΑΣ 9,7%

THE FOOTBALL SHOW 7,7%

REAL DETECTIVE 3,1%

ΠΗΓΗ enikos.gr