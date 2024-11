Τα νέα του Πανεπιστημίου Πατρών

12.11.2024 | Τελετή Αναγόρευσης του Raj Naik MD, FRCOG Consultant Gynaecological Oncologist σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής



Ο Raj Naik MD, FRCOG Consultant Gynaecological Oncologist , θα αναγορευθεί Επίτιμος Διδάκτορας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Πατρών, την Τρίτη 12 Νοεμβρίου 2024 και ώρα 12:00 στην Αίθουσα Τελετών «Οδυσσέας Ελύτης». Το έργο και την προσωπικότητα του τιμώμενου θα παρουσιάσει ο Γεώργιος Ανδρουτσόπουλος, Αναπλ. Καθηγητής του Τμήματος Ιατρικής, ενώ θα ακολουθήσει η αναγόρευση του τιμώμενου σε Επίτιμο Διδάκτορα του Τμήματος Ιατρικής από τον Πρόεδρο του Τμήματος, Καθηγητή Γεώργιο Αντωνάκη. Η περιένδυση του τιμώμενου θα πραγματοποιηθεί από τον Πρύτανη του Πανεπιστημίου, Καθηγητή Χρήστο Μπούρα. Η εκδήλωση της επιτιμοποίησης θα ολοκληρωθεί με την ομιλία του Raj Naik με τίτλο: «Mediocrity is for losers and quitters: Your patients expect better.»

Επισυνάπτεται η πρόσκληση της εκδήλωσης (pdf). H εκδήλωση θα μεταδοθεί διαδικτυακά.

Περισσότερα: https://www.upatras.gr/12-11-2024-teleti-anagorefsis-tou-raj-naik-md-frcog-consultant-gynaecological-oncologist-se-epitimo-didaktora-tou-tmimatos-iatrikis/