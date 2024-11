Αμερικανικές εκλογές: Τι έδειξαν οι πρώτες 6 ψήφοι από ένα χωριό στα σύνορα με τον Καναδά

Οι έξι ψηφοφόροι του Ντίξβιλ Νοτς, ενός χωριού χαμένου στα δάση του Νιου Χάμσαϊρ στα βορειοανατολικά σύνορα των ΗΠΑ με τον Καναδά, ψήφισαν πρώτοι από όλη τη χώρα στις αμερικανικές εκλογές σήμερα Τρίτη με την Καμάλα Χάρις και τον Ντόναλντ Τραμπ να ισοψηφούν σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις.

Από το Ντίξβιλ Νοτς ξεκίνησε τα μεσάνυχτα της Δευτέρας (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) η ψηφοφορία για τις αμερικανικές εκλογές, συνεχίζοντας μια παράδοση που ξεκίνησε το 1960, χάρη στην οποία το συγκεκριμένο χωριό έχει λάβει τον τίτλο του «πρώτου της χώρας» (First in the Nation).

Η ψηφοφορία διήρκεσε μόνο μερικά λεπτά, όπως και η καταμέτρηση των ψήφων. Αποτέλεσμα: Τρεις ψήφοι για την Κάμαλα Χάρις και τρεις για τον Ντόναλντ Τραμπ.

Εκτός από το γειτονικό χωριό Μίλισφιλντ, οι κάτοικοι του οποίου επίσης ψήφισαν τα μεσάνυκτα, τα περισσότερα εκλογικά κέντρα στην ανατολική ακτή των ΗΠΑ θα ανοίξουν στις 06:00 (τοπική ώρα, 13:00 ώρα Ελλάδας) ή στις 07:00.