Νέα Υόρκη: «Σκηνές του δρόμου» στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας

Νέα έκθεση με τίτλο «We Are Here: Scenes from the Streets»

Τα έργα περισσότερων από 30 φωτογράφων σκηνών δρόμου συγκεντρώθηκαν για τη νέα έκθεση «We Are Here: Scenes from the Streets» που παρουσιάζεται στο Διεθνές Κέντρο Φωτογραφίας στη Νέα Υόρκη. Η έκθεση αναδεικνύει τις διαφορετικές οπτικές και τεχνικές που καθορίζουν τους σύγχρονους φωτογράφους και τονίζει τον ρόλο του δρόμου ως καμβά για την απεικόνιση της αλλαγής. «Ο σημερινός κόσμος κινείται φευγαλέα, αλλά αυτές οι εικόνες αποδεικνύουν ότι αν και οι συνθήκες μπορεί να αλλάξουν, η ανθρωπότητα δεν πάει πουθενά, οι ιστορίες της ζωής μας θα μείνουν» αναφέρει η επιμελήτρια της έκθεσης, Ισόλντ Μπρίλμαϊερ. Η έκθεση - εξερεύνηση 50 χρόνων σύγχρονης δημόσιας ζωής, από τη δεκαετία του 1970 έως σήμερα, χωρίζεται σε έξι θεματικές ενότητες. Κάθε ενότητα παρουσιάζει ένα διαφορετικό θέμα της δημόσιας ζωής, Ωδή στη Νέα Υόρκη, Γειτονιά και Κοινότητα, Στυλ του δρόμου, Αυτοδιαμόρφωση, Αστικά Τοπία και Διαμαρτυρία και Υπεράσπιση. Η έκθεση στην οποία συμμετέχουν, μεταξύ άλλων οι Maha Maamoun, Michael Wolf, Joseph Rodriguez εγκαινιάστηκε τον Σεπτέμβριο και θα διαρκέσει έως τις 6 Ιανουαρίου 2025. Ανοίγει επίσης σημαντικές συζητήσεις για το πώς «ο δρόμος» και ο δημόσιος χώρος είναι τόποι κοινότητας, χαράς, αυτοέκφρασης, υπεράσπισης, αλλαγής τοπίων και κοινωνικής δυναμικής όπως φαίνεται μέσα από το φακό του φωτογράφου, τονίζεται στην περιγραφή της έκθεσης.