Τουρκία: Νέα NAVTEX πριν τη συνάντηση Γεραπετρίτη - Φιντάν

Πιστή στη μέχρι τώρα τακτική της παραμένει η Τουρκία η οποία μετά την ελληνική NAVTEX που εκδόθηκε για τις έρευνες του O/V AEGALEO για την ηλεκτρονική διασύνδεση των Δωδεκανήσων εξέδωσε δική της NAVTEX το Σάββατο.

Ουσιαστικά η τουρκική πλευρά κάνει λόγο για δική της Ειδήσεις Τώρα στο θαλάσσιο χώρο μεταξύ της Ρόδου και της Καρπάθου βάζοντας φωτιά στα τόπια της συνάντησης του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον Χακάν Φιντάν που αναμένεται σε πέντε ημέρες.

Η Τουρκία αναφέρει χαρακτηριστικά ότι “μέρος της περιοχής των ερευνών αφορά τουρκική υφαλοκρηπιδα η οποία απομένει να οριοθετηθεί με τα παράκτια κράτη” κατά πάγια τις τελευταίες δεκαετίες τακτική της.



Η συνάντηση του Γιώργου Γεραπετρίτη με τον ομόλογό του Χακάν Φιντάν θα διεξαχθεί την Παρασκευή στην Αθήνα με τους δύο άντρες να επιχειρούν να μπουν σε πιο “βαθιά” νερά. Η ελληνική πλευρά προφανώς θα εμείνει στην κόκκινη γραμμή της περί μίας και μόνο διαφοράς, την ίδια ώρα που η Τουρκία επιθυμεί να βάλει πολύ περισσότερα ζητήματα στο τραπέζι.

H ελληνική NAVTEX (της Παρασκευής)

ZCZC QA42

011700 UTC OKT 24

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 1122/24

KARPATHIO PELAGOS

NISOS RODOS – NISOS KARPATHOS

EREVNITIKES ERGASIES GIA EGKATASTASI KALODION

APO TO PLOIO O/V 'AEGAEO'

APO 02 MECHRI 07 NOE 24

STI GRAMMI POU ENONEI TA SHMEIA:

35-53.25B 027-46.89A

35-52.62B 027-46.71A

35-52.17B 027-46.34A

35-51.76B 027-45.33A

35-51.80B 027-43.58A

35-53.22B 027-37.50A

35-53.55B 027-33.37A

35-53.29B 027-29.66A

35-52.08B 027-23.34A

35-51.45B 027-20.32A

35-48.86B 027-15.88A

35-38.57B 027-11.97A

35-36.62B 027-12.10A

35-34.10B 027-13.69A



35-33.43B 027-13.99A

35-32.28B 027-13.90A

35-31.55B 027-12.97A

35-31.87B 027-12.01A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 0.5 NM

AKYROSI MINYMATOS TIN 072200 UTC NOE 24

NNNN

H τουρκική NAVTEX (του Σαββάτου)

TURNHOS N/W : 1046/24 (İzmir NAVTEX Station) (Published Date: 02-11-2024 15:20)

TURNHOS N/W : 1046/24

AEGEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX HA42-1122/24

IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF IN THE

AEGEAN SEA THE LIMITS OF WHICH ARE YET TO BE

DELIMITED BY COASTAL STATES.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME

JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH

RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.

3. CANCEL THIS MESSAGE 072200Z NOV 24.

ΠΗΓΗ