«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συνδιοργανώνει το ετήσιο συνέδριο του Missing Children Europe για το 2024

Interpol: 20 εκατομμύρια αναζητήσεις πραγματοποιούνται ημερησίωςστις 19 βάσεις δεδομένων της. Child Focus: 2022 περιπτώσεις εξαφανισμένων παιδιών, από το 1998. Δημόσιες εκκλήσεις έγιναν στο 3,4 % των περιπτώσεων. Το απόγευμα, ακολούθησαν δύο παράλληλα πάνελ. Το ένα έθεσε το θέμα «Εμπορία και εκμετάλλευση ανθρώπων», με συντονίστρια της συζήτησης την κα Maryna Lypovetska, Επικεφαλής Προγραμμάτων, NGO Magnolia, Ουκρανία/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Missing Children Europe, και συμμετέχοντες εκπροσώπους από το ASTRA, Nadja Centre και το KOUTCHA. Στο άλλο πάνελ, συζητήθηκε το θέμα «Διεθνείς απαγωγές γονέων», με συμμετέχοντες μέλη από το International Child Abduction Center, Ολλανδίας, τον Οργανισμό Kaapatut Lapset ry Abducted Ch ildren Φιλανδία, Hanze University of Applied Sc iences and ITAKA Centre for Mi ssing Persons, Πολωνία και συντονίστρια την κα Sandrine Pépit, Διευθύντρια, 116000 Enfants Disparus, Γαλλία/ Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου, Missing Children Europe. Αντίστοιχα, και στα δύο αυτά πάνελ, οι ομιλητές συζήτησαν τους τρόπους συνεργασίας των χωρών, πώς και γιατί είναι τόσο απαραίτητη η συνέργεια, το έργο που παράγει η καθεμία, τους στόχους τους και τις σημαντικές υποθέσεις που έχουν διαχειριστεί κατά καιρούς.

Η Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), συνδέει 33 οργανώσεις σε 27 χώρες σε όλη την Ευρώπη. Όλοι έχουν κοινούς στόχους: να αποτρέψουν την εξαφάνιση παιδιών και να προστατεύσουν τα παιδιά από οποιαδήποτε βία, κακοποίηση ή εκμετάλλευση που οδηγεί ή έχει ως αποτέλεσμα την εξαφάνισή τους. Η MCE συντονίζει το δίκτυο 116000 τηλεφωνικών γραμμών για εξαφανισμένα παιδιά και το δίκτυο διασυνοριακών οικογενειακών διαμεσολαβητών. Με όλους αυτούς τους τρόπους συμβάλλει σε πιο αποτελεσματικά, ολιστικά και ολοκληρωμένα συστήματα προστασίας των παιδιών σε ολόκληρη την Ευρώπη. Περισσότερα εδώ: https://missingchildreneurope. eu/

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» συμμετέχει ως ενεργό μέλος στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο (Eurochild), στην Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία για τα Εξαφανισμένα και Σεξουαλικώς Κακοποιημένα Παιδιά (Missing Children Europe-MCΕ), στο Διεθνές Κέντρο για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (International Centre for Missing and Exploited Children-ICMEC), στη Διεθνή Επιστημονική Εταιρεία για την Πρόληψη της Κακοποίησης και Παραμέλησης Παιδιών (ISPCAN - International Society for the Prevention of Child Abuse & Neglect), στην παγκόσμια και ιδιαίτερα σημαντική συμμαχία WeProtect Global Alliance to end child sexual exploitation online, στο Διεθνές Δίκτυο για τις Γραμμές Βοήθειας για Παιδιά (Child Helpline International - CHI) καθώς και στο Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Κέντρου για τα Εξαφανισμένα και Υπό Εκμετάλλευση Παιδιά (Νational Centre for Missing and Exploited Children - NCMEC).«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ευχαριστεί θερμά όλους όσοι συνέβαλαν στην πραγματοποίηση αυτού του συνεδρίου, τους υποστηρικτές κ.λπ. της εκδήλωσης για την πολύτιμη βοήθειά τους και την αμέριστη εμπιστοσύνη τους. Ευχαριστεί:

AIIC - International Association of Conference Interpreters, Περιφέρεια Ελλάδας & Κύπρου της Διεθνούς Ένωσης Διερμηνέων Συνεδρίων https://aiic.org/

Anais Catering - Υπηρεσίες Catering https://www. anaiscatering.gr/

TORE Event Furnishing https://www.tore.gr/