Το 3ο Skill Up Forum έρχεται στις 22 & 23 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών!

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2024 - Στην Αθήνα, η μεγαλύτερη εκδήλωση που φέρνει στο επίκεντρο τις επιχειρήσεις του μέλλοντος και την καινοτομία στην αγορά εργασίας.

Το Envolve Entrepreneurship (https://envolveglobal.org/el/ ) και η linq (ex CollegeLink) (https://linq.co/) σας προσκαλούν στο 3ο Skill Up Forum, προσανατολισμένο στην καινοτομία, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων (upskilling & reskilling) και στη διασύνδεση επαγγελματιών με τις κορυφαίες εταιρείες στην Ελλάδα. Το Skill Up Forum θα πραγματοποιηθεί στις 22 και 23 Νοεμβρίου στο Ωδείο Αθηνών, όπου μέσα σε ένα διήμερο θα αναδειχθούν οι νέες τάσεις στην τεχνολογία και την καινοτομία, με συμμετοχή από εταιρείες και οργανισμούς που πρωταγωνιστούν, επενδύοντας στο μέλλον της αγοράς εργασίας και σε ταλαντούχους επαγγελματίες όλων των κλάδων.

Το Skill Up Forum θα φιλοξενήσει στην κεντρική σκηνή πάνελ συζητήσεων και ομιλίες, ενώ παράλληλα θα διοργανώνονται διαδραστικά workshops και σεμινάρια σε tech & leadership δεξιότητες, δικτύωση και πολλές ακόμα δράσεις για επαγγελματίες. Με τη συμμετοχή περισσότερων από 500 επαγγελματιών, κυβερνητικών φορέων και σημαντικών εταιριών και οργανισμών, το Skill Up Forum αποτελεί την πλατφόρμα για ανταλλαγή απόψεων και παρουσίαση καινοτόμων λύσεων στην εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάδειξη ταλέντου, του σήμερα και του αύριο. Μια μοναδική ευκαιρία για καινοτόμες εταιρείες και ηγέτες της αγοράς να εξερευνήσουν τις πιο σύγχρονες τάσεις και να ανταλλάξουν πολύτιμες γνώσεις.

Για την παρακολούθηση του forum και τη συμμετοχή στις διήμερες δράσεις του, απαιτείται εγγραφή μέσω του ακόλουθου συνδέσμου: https://www.skillup.gr/

Το Skill Up Forum ιδρύθηκε το 2021, αποτελώντας την κορυφαία διοργάνωση για την ανάδειξη των τάσεων και τεχνολογικών εξελίξεων αλλά και καλών πρακτικών από τεχνολογικούς κολοσσούς, πολυεθνικές εταιρείες, δημόσιους και ιδιωτικούς οργανισμούς. Στόχος του φόρουμ είναι η διασύνδεση των επαγγελματιών και επιχειρήσεων, αλλά και η υποστήριξή τους για να προσαρμοστούν στις ραγδαίες εξελίξεις της αγοράς, προσφέροντας ένα περιβάλλον ανταλλαγής απόψεων, μάθησης και αλληλεπίδρασης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη ήπιων και ψηφιακών δεξιοτήτων.

Γιατί να συμμετέχετε στο 3ο Skill Up Forum;

Το Forum αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για επαγγελματίες και εταιρείες που επιδιώκουν να δικτυωθούν με ηγετικά στελέχη, αλλά και επαγγελματίες από τους πιο περιζήτητους τομείς, και να διασυνδεθούν με τους κορυφαίους εκπροσώπους της καινοτομίας και της τεχνολογίας στην Ελλάδα. Επιπλέον, το διήμερο περιλαμβάνει επιμορφωτικά & διαδραστικά workshops για mid και senior level επαγγελματίες, masterclasses και ομιλίες από ειδικούς, στις πλέον επίκαιρες θεματικές. Το Skill Up Forum είναι ο χώρος όπου οι ιδέες, οι δεξιότητες και οι επιχειρήσεις, συναντώνται για να διαμορφώσουν ένα εξελιγμένο εργασιακό αύριο.

Η ατζέντα και οι ομιλητές ανακοινώνονται συνεχώς. Για περισσότερες πληροφορίες και για εγγραφές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα: https://www.skillup.gr/