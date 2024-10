Κουέντιν Ταραντίνο: Δηλώνει θαυμαστής του «Joker 2»

Παρά την αρνητική υποδοχή της ταινίας «Joker: Folie à Deux» στις αίθουσες, ο διάσημος δημιουργός Κουέντιν Ταραντίνο (Quentin Tarantino), εξέφρασε τον ενθουσιασμό του σε πρόσφατη συνέντευξή του στο «The Bret Easton Ellis Podcast».

«Πραγματικά μου άρεσε πολύ» δήλωσε ο Ταραντίνο και παραδέχτηκε ότι περίμενε την ταινία ως μία «διανοητική άσκηση» παρά ως μία κινηματογραφική εμπειρία.

«Αλλά με καθήλωσε το θέμα. Μου άρεσαν πολύ οι μουσικές σεκάνς. Πραγματικά με συνεπήραν….βρίσκω τον εαυτό μου να ακούει τους στίχους του “For Once in My Life” με έναν τρόπο που δεν είχα ακούσει ποτέ πριν» ανέφερε.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Ταραντίνο προτιμά το σίκουελ από την ταινία του 2019 την οποία βρήκε «μονότονη» έως τη σκηνή που ο Τζόκερ του Χοακίν πυροβολεί ζωντανά στον αέρα τον παρουσιαστή του talk show το οποίο υποδύεται ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο. Τόνισε ότι οι χαρακτήρες των Χοακίν Φίνιξ και της Lady Gaga θυμίζουν το ζευγάρι των Mickey και Mallory από την ταινία του 1994 υπογραμμίζοντας ότι το σίκουελ προσφέρει την εκδοχή του «Natural Born Killers» που «ονειρευόταν να δει».

Ο Χοακίν Φίλιπς θέλοντας να προσγειώσει το φανατικό κοινό της πρώτης ταινίας και την αίσθηση μίας κοινωνικής ριζοσπαστικής κριτικής, θα φέρει τον ήρωά του προ των ευθυνών του. Και ταυτόχρονα θα πειραματιστεί επιλέγοντας τη φόρμα ενός μιούζικαλ, που θα φέρει αν μη τι άλλο σε αμηχανία πολλούς απ’ τους θεατές που θα σπεύσουν να δουν τον Φίνιξ - Τζόκερ σε νέες περιπέτειες. Ο Άρθουρ όσο ερωτεύεται τόσο χάνει το μυαλό του και κατευθύνεται σε ένα ονειρικό και φαντασμαγορικό κόσμο, που μοιάζει βγαλμένος από το κλασικό Χόλιγουντ, μια στρεβλή εκδοχή των Φρεντ Αστέρ και Τζίντζερ Ρότζερς.

Το σίκουελ μετά από ένα σχεδόν μήνα στους κινηματογράφους έχει σημειώσει εισπράξεις μόλις 60 εκατομμυρίων δολαρίων στο αμερικανικό box office και 201 εκατομμύρια δολάρια διεθνώς, σύμφωνα με το Variety.