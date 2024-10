Σπάνια εμφάνιση της σταρ Σελίν Ντιόν σε γκαλά στο Λος Άντζελες για καλό σκοπό

Η υπέροχη Ελβετοκαναδή ερμηνεύτρια Σελίν Ντιόν (Celine Dion) έκανε μια εμφάνιση-έκπληξη στην εκδήλωση που διοργάνωσε το αντικαρκινικό κέντρο «City of Hope (Πόλη της Ελπίδας)» στο Λος Άντζελες, στο Shrine Auditorium.

Η σπουδαία αυτή τραγουδίστρια που έχει ερμηνεύσει το βραβευμένο με Όσκαρ τραγούδι «My heart will go on» από την ταινία «Τιτανικός», απένειμε το βραβείο «Spirit of Life» στον πρόεδρο και διευθύνοντα Σύμβουλο της AEG Presents, Τζέι Μαρσιάνο (Jay Marciano) για τη συνεισφορά του στην έρευνα για τον καρκίνο.

«Γνωρίζω ότι στην υπέροχη ζωή μας, την οποία γεμίζουν η οικογένεια, η χαρά και η αγάπη, ερχόμαστε αντιμέτωποι επίσης με τεράστιες προκλήσεις, δοκιμασίες για την πίστη και τη δύναμή μας. Σε όλους όσους το έχουμε ζήσει αυτό σε κάποια φάση, θέλω να πω ότι είναι μεγάλη χαρά το ότι συγκεντρωθήκαμε σε αυτή την αίθουσα να κάνουμε ό,τι μπορεί ο καθένας για να μοιράσουμε αυτό το μεγάλο δώρο της ελπίδας» δήλωσε η 56χρονη διεθνής σταρ της μουσικής Celine Dion, η οποία επέλεξε να φορέσει ένα κομψό μαύρο φόρεμα από το brand Sportmax, το οποίο είχε ένα τεράστιο φιόγκο στο πίσω μέρος.