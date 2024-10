Η μπάντα Fundracar για ένα μουσικό live στην Πάτρα

Η μπάντα Fundracar που παίζει κομμάτια που συνδυάζουν ροκ ακούσματα, Reggae grooves και πανκ στοιχεία στο πλαίσιο της τουρνέ της 2024 θα παίξει και στην Πάτρα, το Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024 στο Frida Stage στη Γεροκωστοπούλου.

Tour που δεν χρειάζεται λογική, μόνο φαντασία!

Κάθε στάση και ένα νέο σύμπαν, κάθε live των Fundracar και μία εξωπλανητική εμπειρία, αναφέρει το σχετικό δελτίο Τύπου.

Τo Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024, οι Fundracar θα είναι στην Πάτρα, στο Frida Stage, για να μας ταξιδέψουν, με ρυθμούς που μελώνουν στο χρόνο και με στίχους που κάνουν την πραγματικότητα να μοιάζει λιγότερο σουρεαλιστική, και να γκρεμίσουν τα όρια που μέχρι στιγμής γνωρίζαμε.

Reggae grooves, psychedelic soundscapes, punk fury, rock heaviness. Μία ανάσα πριν την Αποκάλυψη, η ψυχεδελική λιτανεία των Fundracar βγαίνει και πάλι στο δρόμο, καθορίζοντας το αποτέλεσμα των Αμερικανικών εκλογών. Ετοιμαστείτε για στιγμές που θα σας κάνουν να αναρωτηθείτε τι είναι αληθινό και τι όχι.

Δεν ερχόμαστε μόνο για τη μουσική.

We come in peace - We leave in pieces

Αναλυτικά οι σταθμοί της περιοδείας της μπάντας

25/10 Θεσσαλονίκη - Mylos Club

26/10 Ξάνθη - Misirlou Live Stage

1/11 Καλαμάτα - Brooklyn Live Stage

2/11 Πάτρα - Frida Stage

8/11 Λάρισα - Skyland Live Music Venue

9/11 Έδεσσα - The Jam - Εναλλακτικό Καφενείο

13/12 Αθήνα - Gagarin 205 Live Music Space.

Όλη η μέθη και η έκσταση της σκηνής πλαισιωμένη από μουσικές που προκαλούν δονήσεις, με τον αντίστοιχο ανατρεπτικό – πολλές φορές προκλητικό στίχο-, βγαίνει συμπυκνωμένη ως ακαριαίο γεγονός που δεν αφήνει αμέτοχο τον θεατή.

Αντικαθεστωτικοί στον ήχο, ήχο προσωπικό που σου κολλάει, χωρίς να σνομπάρουν κανένα είδος μουσικής συσπειρώνουν διαφορετικούς μουσικούς κόσμους .. RIFFS από την κόλαση, τετράγωνο μπάσο δυναμίτης, βουκολικά πνευστά και rave syths δημιουργούν ένα psych reggae παραλήρημα που σε συνδυασμό με την Punk αισθητική και ενέργεια της μπάντας σε απογειώνει τα live σε στραγγίζουν, αδειάζεις, τριπάρεις βιώνοντας μια θρησκευτική εμπειρία καλύτερη από την κάθε εκκλησία, αναφέρεται στη σελίδα της μπάντας στο διαδίκτυο.