Pink the City 2024: Το ροζ πλημμύρισε και πάλι την πόλη

Το Pink the City 2024 ήταν αφιερωμένο στην Ερασμία Κάνιστρα, που έφυγε από την ζωή λίγους μόνο μήνες νωρίτερα.

Το ροζ πλημμύρισε και πάλι την πόλη. Η δράση PINK THE CITY 2024 στην κορύφωσή της κατάφερε να κινητοποιήσει και φέτος χιλιάδες πολίτες, που φορώντας το ροζ t-shirt της διοργάνωσης, μετέφεραν το μήνυμα της Πρόληψης/ Έγκαιρης Διάγνωσης για τον καρκίνο του μαστού, και να «βάψει» γι΄ άλλη μια χρονιά, την Πάτρα ροζ.

Την τελετή έναρξης παρουσίασε και φέτος η Πρέσβειρα Τιμής του Pink the City, κ. Χριστίνα Λαμπίρη, με την υποστήριξη της ραδιοφωνικής παραγωγού, κας Ελευθερίας Στεργιοπούλου.

• Τον χορηγό Κοινωνικού Μηνύματος: OK ANYTIME MARKET ΑΝΩΝΥΜΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

• Τους χορηγούς Pink it Up: Deloitte, ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε., ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΕ, VAKTRO Scientific – VAKTRO AEBE

Το Άλμα Ζωής Ν. Αχαΐας εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους χορηγούς και υποστηρικτές της φετινής δράσης, που, με κάθε τρόπο, συνέβαλαν στην υλοποίηση και επιτυχία του Pink the City 2024 και στη συνέχιση του έργου του:

• Τους αρωγούς: Μαυρογένης ΑΕ - Coloplast S/A, ΙΡΙΣ ΓΚΡΟΥΠ ΑΕ, Ολυμπία Οδός ΑΕ, ΑΕ Τσιμέντων ΤΙΤΑΝ, SEPHORA GREECE AE, Αχαϊκό Χωριάτικο.

• Τους χορηγούς Ειδών και Yπηρεσιών: Rogdaki Events Trademark, Δίηχο, Custom Prints, Coffee Island, Ερύμανθος Νερό - Εμφιαλωτική ΑΕ , IEK DELTA 360 Πάτρας, StreetViews, Taxi Express Patras, Talking Hands

• Τον Μέγα χορηγό επικοινωνίας: The Best

• Τον Διακεκριμένο χορηγό επικοινωνίας: Εφημερίδα Πελοπόννησος

• Τους χορηγούς Eπικοινωνίας: ΑΝΤ1 radio & real fm, Η Γνώμη, Gromip.gr, Kirix.gr, Lepanto, Λύχνος, Patrasevents.gr, Ράδιο Γάμμα 94fm , Pelop.gr, Peloponnisos FM , Tempo 24.gr, UpFm

• Τα καταστήματα που φωταγωγήθηκαν: Eyeconcept, Παλλίσανδρος-Νικόλας Γερασιμόπουλος, Τulum bar- restaurant

• Τον Εισαγωγικό και Εμπορικό Σύλλογο Πατρών για τη φωταγώγηση του κτιρίου του στη πλατεία Γεωργίου

• Τον DJ κ. Τάκη Νιάρο για τη μουσική κάλυψη

• Την παιδική χορωδία της καθηγήτριας μουσικής κας Αμαλίας Αντωνοπούλου

• Την χορευτική ομάδα της Σχολής Χορού Κατερίνας Σταυροπούλου (Μαρία Ζαρμακούπη, Κωνσταντίνα Ράλλη, Μυρσίνη Λίτινα, Αριστέα Μανώνα) που συμμετείχαν στο δρώμενο σε χορογραφίες και μουσική επιμέλεια Έφης Βαγενά - Κατερίνας Σταυροπούλου

• Τις κυρίες που συμμετείχαν στο δρώμενο : Ελευθερία Θεοδωροπούλου, Ράνια Πανουργιά, Κλαίρη Τζιομάκη, Ρένα Χυτοπούλου

• Τον κο Χρήστο Παγουλάτο και την ομάδα του

• Την εταιρεία ASKOUNIS SECURITY

• Την Φιλαρμονική Ορχήστρα της Πολυφωνικής Χορωδίας Πατρών υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Μπουρδόπουλου

• Την ομάδα κρουστών «ΚρουστΑαλήτες»

• • Την ομάδα χορού Salsamentes και τη Νικολία

• Την εθελόντριά μας κ. Αδαμαντία Μπαξιβάνη, για τα γλυκά που προσέφερε απλόχερα στους εθελοντές μας στα πόστα εγγραφών, αλλά και την ημέρα του Pink the City, στα Ψηλαλώνια.

• Τους 300 εθελοντές και εθελόντριες μας!

• Την Ιωάννα Κουή (@_koui_) για την φιλική συμμετοχή της στα social media του συλλόγου

•Το ξενοδοχείο My Way Hotel and Events για την φιλοξενία της κας Λαμπίρη

•Την ραδιοφωνική παραγωγό κα Ελευθερία Στεργιοπούλου

• την κα Χριστίνα Λαμπίρη

•Και βέβαια όλους τους επώνυμους και ανώνυμους πολίτες που ανταποκρίθηκαν στο κάλεσμα του Συλλόγου ΑΛΜΑ ΖΩΗΣ και στηρίζουν το έργο του.

Διαχρονικό το μήνυμα : ΜΗΝ ΞΕΧΝΑΤΕ ΠΟΤΕ! Η ΠΡΟΛΗΨΗ ΣΩΖΕΙ ΖΩΕΣ! ΜΗΝ ΑΜΕΛΕΙΣ ΤΟΝ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟ ΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟ ΓΙΑ ΚΑΝΕΝΑ ΛΟΓΟ!