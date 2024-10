Τι κερδίζουν τα παιδιά που πηγαίνουν νωρίς για ύπνο

Ερευνητές από το Τμήμα Αποκατάστασης Παιδιών της Κίνας εντόπισαν σημαντικές διαφορές στο εντερικό μικροβίωμα των παιδιών που πηγαίνουν νωρίς για ύπνο σε σύγκριση με τα παιδιά που ξενυχτούν.

Ακριβέστερα, η μελέτη αποκάλυψε ότι τα παιδιά που κοιμούνται νωρίτερα έχουν μεγαλύτερη μικροβιακή ποικιλομορφία στη χλωρίδα του εντέρου τους. Το ευεργετικό για τον οργανισμό είδος «καλών» βακτηρίων, Akkermansia muciniphila, βρέθηκε σε αφθονία στο έντερο σε αυτά τα παιδιά. Επιπλέον, αυτά τα βακτήρια σχετίζονται με τη διατήρηση της υγείας του εντέρου και έχουν συνδεθεί με καλύτερη γνωστική ικανότητα.

Συνολικά, ένα υγιές μικροβίωμα του εντέρου ισούται με καλύτερη πεπτική υγεία, ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος και μείωση του κινδύνου για χρόνια νοσήματα.

Σε αντιδιαστολή με προγενέστερες επιστημονικές μελέτες που συμπέραναν ότι ο επαρκής ύπνος βελτιώνει ακαδημαϊκές επιδόσεις, σωματική ανάπτυξη και συνδέεται με υγιέστερα επίπεδα Δείκτη Μάζας Σώματος (ΔΜΣ), η παρούσα μελέτη διερευνά τη σχέση μεταξύ των παιδικών μοτίβων ύπνου με το εντερικό μικροβίωμα.

Το σκεπτικό των ερευνητών

Στην εργασία με τίτλο «Characteristics of gut flora in children who go to bed early versus late», που δημοσιεύθηκε στο Scientific Reports, οι ερευνητές ανέλυσαν τη γονιδιωματική δειγμάτων κοπράνων από 88 υγιή παιδιά ηλικίας 2 έως 14 ετών. Για τις ανάγκες της μελέτης, τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες βάσει της ώρας κατάκλισης: σε εκείνα που κοιμόντουσαν πριν από τις 9:30 μ.μ. και στα υπόλοιπα που πήγαιναν για ύπνο αργότερα.

Τι κερδίζουν τα παιδιά που κοιμούνται νωρίς

Σύμφωνα με τη γονιδιωματική ανάλυση και αφού λήφθηκαν υπόψιν παράγοντες, όπως ο χρόνος που τελικά κοιμήθηκαν τα παιδιά, οι νυχτερινές αφυπνίσεις, η αποτελεσματικότητα του ύπνου και η ποιότητα του ύπνου, οι ερευνητές παρατήρησαν ότι:

τα παιδιά που κοιμόντουσαν νωρίς παρουσίαζαν μεγαλύτερη αφθονία και άλλων ωφέλιμων βακτηρίων εκτός από το Akkermansia muciniphila, όπως τα Holdemania filiformis, Firmicutes bacterium CAG-95, Streptococcus sp. A12, Weissella confusa, Clostridium sp. CAG-253, Alistipes finegoldii και Eubacterium siraeum.

τα επίπεδα των ευνοϊκών μυκήτων CAG-83 στο έντερό τους ήταν υψηλότερα.

τα βακτήρια Verrucomicrobia, Akkermansia, Holdemania και τα μη ταξινομημένα Firmicutesπαρουσίασαν μεγαλύτερη αφθονία στην ομάδα παιδιών που κοιμόνταν νωρίτερα.

τα βακτήρια Akkermansia muciniphila και Alistipes finegoldii συσχετίστηκαν θετικά με το χρόνο που μεσολάβησε μέχρι να αποκοιμηθούν τα παιδιά, ενώ αντίθετα το βακτήριο Clostridium sp. CAG-253 συσχετίστηκε αρνητικά με το λανθάνοντα χρόνο έναρξης του ύπνου, ο χρόνος δηλαδή που χρειάζεται ένα άτομο για να αποκοιμηθεί αφού ξαπλώσει στο κρεβάτι με σκοπό τον ύπνο.

Το Alistipes finegoldii συσχετίστηκε θετικά με τη συνολική διάρκεια του ύπνου αλλά αρνητικά με τη συχνότητα των ονείρων και την αποτελεσματικότητα του ύπνου.

Τέλος, τα παιδιά που έπεφταν νωρίς για ύπνο, παρουσίασαν αυξημένη δραστηριότητα στο μεταβολισμό των αμινοξέων και στη ρύθμιση των νευροδιαβιβαστών, γεγονός ουσιώδες γιατην ανάπτυξη του εγκεφάλου και για τη νόηση.

«Αυτές οι διαφορές στην ποικιλομορφία των ειδών και στα μεταβολικά μονοπάτια υποδηλώνουν ότι τα πρότυπα ύπνου επηρεάζουν σημαντικά το εντερικό μικροβίωμα», αναφέρουν οι ερευνητές.«Τα ευρήματά μας μπορεί να οδηγήσουν σε νέες φαρμακολογικές παρεμβάσεις που στοχεύουν στις διαταραχές του ύπνου στα παιδιά» καταλήγουν.

