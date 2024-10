Welcome to UP: Μοναδικές στιγμές στο Πάρκο της Ειρήνης από τον Νίκο Πορτοκάλογλου- ΒΙΝΤΕΟ & ΦΩΤΟ

Παρουσία πλήθους κόσμου, πραγματοποιείται, αυτή την ώρα, στο Πάρκο της Ειρήνης, στο Πανεπιστήμιο Πατρών, η συναυλία του Νίκου Πορτοκάλογλου, ενός από τους πιο σημαντικούς τραγουδοποιούς και ερμηνευτές της γενιάς του, στο πλαίσιο του Welcome to UP.

Μαζί του, η Βίκυ Καρατζόγλου και ο Βύρων Τσουράπης.

Ο Νίκος Πορτοκάλογλου επί σκηνής τραγουδάει με μοναδικό τρόπο, δικά του τραγούδια, αλλά και τραγούδια που αγαπάει και τον καθόρισαν ως καλλιτέχνη, σε μια μουσική παράσταση στηριγμένη και σε τολμηρούς συνδυασμούς ελληνικών και ξένων εμβληματικών τραγουδιών.