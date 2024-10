Welcome to UP: Πρωτοετείς φοιτητές ξεναγήθηκαν στον Ι. Ν. του Αγ. Ανδρέα- Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Πατρών - ΦΩΤΟ

Πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών, είχαν σήμερα το μεσημέρι, την ευκαιρία να ξεναγηθούν στον Ιερό Ναό του Αγίου Ανδρέα, που αποτελεί σήμα κατατεθέν της πόλης της Πάτρας, στο πλαίσιο του Welcome to UP.

Τους φοιτητές υποδέχθηκε και ξενάγησε, στον μεγαλύτερο ορθόδοξο ναό στην Ελλάδα και έναν από τους μεγαλύτερους στα Βαλκάνια, ο σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος.

Ο Ιερός Ναός του Αποστόλου Ανδρέα, είναι βυζαντινού ρυθμού και η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1908 υπό την επίβλεψη του αρχιτέκτονα Αναστασίου Μεταξά, τον οποίο ακολούθησε ο Γεώργιος Νομικός. Εγκαινιάστηκε 66 χρόνια αργότερα, το 1974. Καλύπτει εμβαδόν περίπου 2.600 τετραγωνικών μέτρων. Το εσωτερικό του ναού είναι διακοσμημένο με βυζαντινής τεχνοτροπίας τοιχογραφίες και μωσαϊκά.