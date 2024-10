Πάτρα: Στους δρόμους της πόλης το Magic Bus του Welcome to UP 2024- ΒΙΝΤΕΟ

Είναι μια από τις πιο ευχάριστες πινελιές του Welcome to UP 2024, του μεγάλου Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών που ξεκίνησε σήμερα και θα διαρκέσει έως και τις 19 Οκτωβρίου.



Τα Hop on Hop off Buses – (λεωφορεία με ανοιχτή οροφή) ξεκίνησαν το Magic Bus Patras Tour σε εμβληματικά σημεία της Πάτρας, γνωρίζοντας τους φοιτητές με την πόλη που τους υποδέχεται.



Τα λεωφορεία, θα κάνουν κυκλικές διαδρομές από τις 15 έως τις 18 Οκτωβρίου στην Πάτρα για να ανακαλύψουν οι φοιτητές τους ιστορικούς και τους σύγχρονους «θησαυρούς» της πόλης και να την απολαύσουν από … ψηλά.

Οι διαδρομές του Magic Bus Patras Tour θα είναι συνεχείς με βάση το παρακάτω πρόγραμμα.