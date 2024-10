Παναχαϊκή: Η δήλωση των μετόχων της Παναχαϊκής

Οι μέτοχοι της Παναχαϊκής έκαναν κοινή δήλωση μετά τους πρώτους επίσημους αγώνες.

Αναλυτικά:

“As owners of this historic club, our mission is to deliver top-quality football that honors Panachaiki’s proud legacy. We acknowledge that we have fallen short of this goal so far.

We understand your frustration, and we’ve heard your concerns and disappointment this season. Please know that we are working diligently toward a solution that will put us back on track.

Your unwavering passion for our club does not go unnoticed, and we deeply appreciate your continued support. We are fully committed to restoring your sense of pride in Panachaiki and achieving the success this team deserves.

Jared Weiss

Dillon Weiss

Erick Weiss

Ashton Bailey

Brandon Bailey

Joseph Kobzan

Michael Margent

“Ως υπερήφανοι ιδιοκτήτες αυτού του ιστορικού συλλόγου, η αποστολή μας ήταν πάντα να τιμούμε την κληρονομιά της Παναχαϊκής, προσφέροντας ποδόσφαιρο υψηλού επιπέδου.

Αναγνωρίζουμε ότι οι πρόσφατες εμφανίσεις δεν ήταν αντάξιες αυτών των προσδοκιών και κατανοούμε πλήρως την απογοήτευσή σας για τη φετινή σεζόν. Να είστε βέβαιοι ότι εργαζόμαστε αδιάκοπα για να διορθώσουμε τα ζητήματα και να επαναφέρουμε την ομάδα στον δρόμο της επιτυχίας.

Το πάθος και η στήριξή σας σημαίνουν τα πάντα για εμάς και δεν έχουν περάσει απαρατήρητα. Είμαστε απόλυτα αφοσιωμένοι στο να αποκαταστήσουμε την υπερηφάνεια σας για την Παναχαϊκή και να διασφαλίσουμε την επιτυχία που αυτή η ομάδα –και οι πιστοί της υποστηρικτές– αξίζουν πραγματικά”.