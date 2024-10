Πάτρα: "Δρόμοι συμπερίληψης" στις 18 και 19 Οκτωβρίου

Το Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση, η Παιδαγωγική ομάδα «Σκασιαρχείο» και το «Σημείο για τη μελέτη και την αντιμετώπιση της ακροδεξιάς» διοργανώνουν δράσεις παρέμβασης με τίτλο «Δρόμοι Συμπερίληψης: Συμπερίληψη και δημοκρατία στο σχολείο και την κοινότητα» στην Πάτρα στις 18-19 Οκτωβρίου 2024 με σκοπό την ευαισθητοποίηση της εκπαιδευτικής κοινότητας και της τοπικής κοινωνίας σε θέματα συμπερίληψης.

Η είσοδος σε όλες τις δράσεις είναι ελεύθερη.

Σκοπός των δράσεων είναι η ανάδειξη καλών πρακτικών για την αντιμετώπιση φαινομένων αποκλεισμού και ακραίων συμπεριφορών προς ευάλωτες ομάδες του μαθητικού πληθυσμού. Επιδιώκουμε να αναδείξουμε τις αξίες του αλληλοσεβασμού και της συμπερίληψης, καταθέτοντας την εμπειρία μας αφενός από δράσεις που υλοποιούμε στον χώρο της εκπαίδευσης, αφετέρου από δράσεις που στοχεύουν στη σύνδεση των σχολείων με την ευρύτερη κοινότητα.

Θεωρούμε ότι όλη η σχολική κοινότητα, εκπαιδευτικοί, μαθητές και γονείς, πρέπει να είναι ενήμεροι και ενεργοί για να διαμορφωθούν ασφαλή σχολεία και ασφαλείς κοινότητες. Η άγνοια, ο φόβος του διαφορετικού και οι αντιδραστικές ιδέες υπονομεύουν το ανοιχτό συμπεριληπτικό σχολείο, στερώντας από τα παιδιά τον πλούτο της ανταλλαγής και της συνύπαρξης, και οδηγούν σε έξαρση της βίας. Απέναντι στις ιδέες αυτές προτάσσουμε τον αλληλοσεβασμό, τη γνώση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, τις δημοκρατικές αξίες, την ενεργή στάση απέναντι σε κάθε μορφής διάκριση και ρητορική μίσους.

Περισσότερες πληροφορίες για τη δράση και εκδηλώσεις σε άλλες πόλεις μπορείτε να δείτε εδώ.

Παρασκευή 18/10/2024

ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

Χώρος: Πλατεία Γεωργίου

17.30-19.00: Θεατρικά και μουσικά δρώμενα από εμψυχωτές του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και την Ελεύθερη Ορχήστρα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ

"Συμπερίληψη και Δημοκρατία στο Σχολείο και την Κοινότητα"

Χώρος: 6ο Γυμνάσιο Πατρών, Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας, Πάτρα

19.30-21.30: Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης: «Συμπερίληψη και Δημοκρατία στο Σχολείο και την Κοινότητα"

Στη συζήτηση συμμετέχουν:

Κωστής Παπαϊωάννου, εκπαιδευτικός, συγγραφέας, Διευθυντής του Σημείου για τη Μελέτη & την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

Αργύρης Αρχάκης, Καθηγητής Κοινωνιογλωσσολογίας στο Παν/μιο Πατρών, μέλος της Κίνησης Υπεράσπισης Δικαιωμάτων Προσφύγων και Μεταναστών/τριών Πάτρας

Ευγενία Αρβανίτη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης στο ΤΕΕΑΠΗ (Πανεπιστήμιο Πατρών), Συντονίστρια του Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης.

Δημήτρης Σακκούλης, Εκπαιδευτικός, Διευθυντής 49ου Δημ. Σχολείου Πατρών

Γιώργος Μπεκιάρης, Εκπαιδευτικός, μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση

Στην εκδήλωση θα συμμετέχει και μέλος της Παιδαγωγική ομάδας «Σκασιαρχείο», καθώς και εκπρόσωποι των συνεργαζόμενων φορέων. Στο τέλος της συζήτησης θα υπάρξουν ερωτήσεις και από το κοινό.



Σάββατο 19 Οκτωβρίου 2024

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

Χώρος: 6ο Γυμνάσιο Πατρών, Έλληνος Στρατιώτου & Αγίας Σοφίας, Πάτρα

9:00 - 9:30: Προσέλευση - Εγγραφές

9:30 - 10:00: Παρουσίαση του έργου της Παιδαγωγικής ομάδας «Σκασιαρχείο» και του Δικτύου Παιδαγωγικής Φρενέ Αχαΐας

10:00-14:00: Εργαστήρια για εκπαιδευτικούς και γονείς

Εργαστήριο 1: «Μιλώντας για τις ιδέες του μίσους στην τάξη» για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

Εμψύχωση: Κωστής Παπαϊωάννου & Ασπασία Καλησώρα

Διάρκεια: 4 ώρες

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 30 άτομα

Περιγραφή: Πώς μιλάμε για τον ρατσισμό, τα στερεότυπα, τον σεξισμό και ευρύτερα για τον λόγο του μίσους στην σχολική τάξη; Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών σε μια εποχή που τα παιδιά έρχονται σε επαφή σχεδόν καθημερινά με τον τοξικό λόγο και κάθε είδους βία; Πώς μπορούμε να τα ενδυναμώσουμε, ώστε να σταθούν κριτικά, να προβληματιστούν και να αμφισβητήσουν αντιλήψεις, ιδέες και συμπεριφορές που εμπεριέχουν οποιαδήποτε μορφή ρατσισμού; Στο εργαστήρι μας αυτό βιωματικά και με αφετηρία στιγμές της σχολικής μας καθημερινότητας που σχετίζονται με κάποια μορφή διάκρισης, συζητάμε σε ομάδες και συλλογικά δημιουργούμε ένα πλέγμα ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και ενεργοποίησης της σχολικής κοινότητας, χρησιμοποιώντας μια ποικιλία παιδαγωγικών εργαλείων.

Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ



Εργαστήριο 2: «349΄ ακόμα…» παράσταση θεάτρου φόρουμ με θέμα την ενδοσχολική βία

για εκπαιδευτικούς της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση – Γραφείο Αχαΐας

Τζόκερ: Γιώργος Μπεκιάρης

Παίζουν: Διονυσία Ασπρογέρακα, Κατερίνα Στεφάνου, Λάμπρος Αραπάκος, Αφροδίτη Κωστοπούλου, Γιάννης Πανίτσας, Δημήτρης Τζικόπουλος

Διάρκεια: 3 ώρες

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 30 άτομα

Περιγραφή: Η παράσταση θεάτρου φόρουμ σχετίζεται με τη ενδοσχολική βία και έχει ως στόχο, μέσα από τη δυνατότητα της ενεργητικής συμμετοχής των θεατών, που παρέχει το συγκεκριμένο είδος θεάτρου, να προτείνει εναλλακτικές στρατηγικές αντιμετώπισης του φαινομένου. Η επιδίωξη είναι μέσω της συγκεκριμένης παρουσίασης να αναδειχτούν οι διαστάσεις του προβλήματος της σχολικής βίας σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και να προταθεί ένας εναλλακτικός τρόπος διαχείρισής του. Οι συμμετέχοντες λειτουργώντας με ‘ενσυναίσθητη κατανόηση’ οικειοποιούνται την κατάσταση του θύματος και προτείνουν έμπρακτα στρατηγικές που θα μπορούσαν να το οδηγήσουν σε αποτελεσματικότερο χειρισμό της.

Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ

Εργαστήριο 3: «Το δώρο της αποδοχής στη σχέση μας με τα παιδιά στην οικογένεια και το σχολείο» για γονείς/κηδεμόνες

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας “Καλλίπολις”

Συντονίστρια: Σταύρου Θωμαΐς – Κοινωνική Λειτουργός MSc,

Διάρκεια: 2 ώρες

Ανώτατο όριο συμμετοχών: 30 άτομα

Περιγραφή: Στο εργαστήρι θα δουλέψουμε βιωματικά την έννοια και τα συναισθήματα που συνδέονται με τη διαφορετικότητα και θα εμβαθύνουμε στην αξία της αποδοχής προς τα παιδιά στο πλαίσιο της οικογένειας και του σχολείου.

Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι θέσεις στα εργαστήρια είναι περιορισμένες. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας και λίστα αναμονής σε περίπτωση ακύρωσης συμμετοχής. Οι ενδιαφερόμενοι/ενδιαφερόμενες θα πρέπει να δηλώσουν τη συμμετοχή τους συμπληρώνοντας τις φόρμες εγγραφής μέχρι Πέμπτη 17/10/2024, 12:00 μ.μ. Θα ειδοποιηθούν με e-mail σε κάθε περίπτωση.

Τα εργαστήρια θα διεξάγονται παράλληλα. Είναι βιωματικά, συμμετοχικά, περιλαμβάνουν ασκήσεις, αυτοσχεδιασμούς, παιχνίδια ρόλων και άλλες δραστηριότητες με σωματική επαφή και κίνηση στο χώρο.

Οργάνωση:

Πανελλήνιο Δίκτυο για το Θέατρο στην Εκπαίδευση – Γραφείο Αχαΐας

Παιδαγωγική Ομάδα «Το Σκασιαρχείο» - Δίκτυο Παιδαγωγικής Φρενέ Αχαΐας

Σημείο για τη Μελέτη και την Αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς

Σε συνεργασία με:

Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας - Αγωγή Υγείας, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Πολιτιστικά Θέματα

Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας - Αγωγή Υγείας

Σύλλογος Εκπαιδευτικών Π.Ε. Πάτρας

Α΄ ΕΛΜΕ Αχαΐας

Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας “Καλλίπολις”

Τμήμα Επιστημών της Εκπαίδευσης και Κοινωνικής Εργασίας Πανεπιστημίου Πατρών

Κέντρο Κοινότητας Δήμου Πατρέων με Παράρτημα Ρομά

Ένωση Γονέων & Κηδεμόνων Δήμου Πατρέων

Περιφερειακή Ομοσπονδία ατόμων με αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων

Α.Σ.Τ.Ο. - Επικοινωνούμε

Κίνηση Υπεράσπισης Προσφύγων και Μεταναστών Πάτρας

Ελληνική Παιδαγωγική Δράση – ΕΛ.ΠΑΙ.Δ, μη κυβερνητικό σωματείο

Ελεύθερη Ορχήστρα

ΕΡΑ Πάτρας

UP FM 103.7

Πληροφορίες: [email protected] / 2106541600

Βιογραφικά εισηγητών

H Δρ Ευγενία Αρβανίτη είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Πατρών (Εργαστήριο Κοινωνιολογία και Εκπαίδευσης, ΤΕΕΑΠΗ) με γνωστικό αντικείμενο διαφορετικότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση και Επιστημονική Υπεύθυνη Πρακτικής Άσκησης του Κοινού – Εξ Αποστάσεως Προγράμματος Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Διαμεσολάβηση που υλοποιείται σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας. Η Δρ Αρβανίτη έζησε και εργάστηκε για μια δεκαετία στην Αυστραλία (1995-2005) αποκτώντας σημαντική εμπειρία σε θέματα πολυπολιτισμικής εκπαίδευσης, διαπολιτισμικής παιδαγωγικής και γλωσσικής πολιτικής. Από το 2015 συντονίζει το Φόρουμ Διαπολιτισμικού Διαλόγου και Μάθησης στο ΤΕΕΑΠΗ του Πανεπιστημίου Πατρών και είναι Εκδότης των επιστημονικών περιοδικών στο Diversity in Organizations, Communities & Nations Research Network (https://ondiversity.com/journals/editors) και του περιοδικού the Swiss Journal of Intercultural Education, Training and Research. Είναι υπότροφος Fulbright στο Πανεπιστήμιο του Ιλλινόι, Μέντορας στο Public Policy New Voices Europe (Salzburg Global Seminar) και εμπειρογνώμονας στην ομάδα διαβούλευσης SIETAR Switzerland για το κείμενο της ΟΥΝΕΣΚΟ Futures of Education.

O Αργύρης Αρχάκης είναι Καθηγητής Ανάλυσης Λόγου και Κοινωνιογλωσσολογίας στο Τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, όπου διδάσκει από το 1997. Τα πρόσφατα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εντοπίζονται κυρίως σε ζητήματα σχέσης λόγου και μετανάστευσης, κριτικού γραμματισμού, αφηγηματικών κατασκευών ταυτοτήτων και πολιτικού λόγου. Άρθρα και βιβλία του έχουν δημοσιευτεί από έγκριτους διεθνείς και εγχώριους οίκους. Πρόσφατα, έχουν κυκλοφορήσει το βιβλίο του Από τον εθνικό στον μετα-εθνικό λόγο: Μεταναστευτικές ταυτότητες και γλωσσική εκπαίδευση (Πατάκης, 2020) και οι συλλογικοί τόμοι (με συνεπιμέλεια) Ιχνηλατώντας τη διείσδυση του Ρατσισμού στον Αντιρατσιστικό λόγο: Μελέτες για τον ρευστό ρατσισμό (Πεδίο, 2023) και Exploring the ambivalence of liquid racism: In between antiracist and racist discourse (John Benjamins, 2024). Είναι επιστημονικός υπεύθυνος του ερευνητικού έργου TRACE «Ανιχνεύοντας τον ρατσισμό στον αντιρατσιστικό λόγο: Μια κριτική προσέγγιση στον ευρωπαϊκό δημόσιο λόγο για τη μεταναστευτική και προσφυγική κρίση» (ΕΛΙΔΕΚ 2019-2023).

Ο Γιώργος Μπεκιάρης είναι δάσκαλος και θεατρολόγος. Είναι διευθυντής στο 36ο Δημοτικό Σχολείο Πάτρας. Έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Θεατρικού Παιχνιδιού και Εκπαιδευτικού Δράματος. Ασχολείται με το Θέατρο στην Εκπαίδευση ως πράξη τέχνης και ως πράξη διδασκαλίας αξιοποιώντας τεχνικές εκπαιδευτικού δράματος, θεάτρου φόρουμ και βιωματικούς τρόπους μάθησης. Ως εμπειρογνώμονας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το Νέο Σχολείο στο πεδίο του Πολιτισμού έχει πάρει μέρος στη συγγραφή των Νέων Προγραμμάτων Σπουδών και του Οδηγού Εκπαιδευτικού για το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής στην υποχρεωτική εκπαίδευση και του Οδηγού Εκπαιδευτικού για το μάθημα Θεατρικό Παιχνίδι & Δραματοποίηση κειμένων στα Καλλιτεχνικά Σχολεία. Είναι μέλος του Πανελληνίου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση. Συμμετέχει από το 2015 ως επιμορφωτής στο πρόγραμμα «κι αν ήσουν εσύ;» του Πανελλήνιου Δικτύου για το Θέατρο στην Εκπαίδευση και της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες στην Ελλάδα.

O Κωστής Παπαϊωάννου διευθύνει το ΣΗΜΕΙΟ για τη μελέτη και αντιμετώπιση της Ακροδεξιάς. Είναι Πρόεδρος της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Μετέχει στο συντονισμό του Παρατηρητηρίου στη Δίκη της Χρυσής Αυγής. Πρωτοστάτησε στη σύσταση του Δικτύου Καταγραφής Περιστατικών Ρατσιστικής Βίας. Έχει διατελέσει Γενικός Γραμματέας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, Πρόεδρος του ελληνικού τμήματος της Διεθνούς Αμνηστίας. Διδάσκει στην Ελληνογαλλική Σχολή Eugène Delacroix. Κυκλοφορούν τα βιβλία του «Άγρια ιστορία για μεγάλα παιδιά, Από τον φασισμό στον μεταφασισμό, η δημοκρατία απέναντι στη νέα ακροδεξιά» εκδ. Πόλις, «Τα καθαρά χέρια της Χρυσής Αυγής: Ασκήσεις ναζιστικής καθαρότητας» εκδ. Μεταίχμιο.

Ο Δημήτρης Σακκούλης είναι εκπαιδευτικός της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, στην οποία εργάζεται για περισσότερο από τρεις δεκαετίες. Είναι Διευθυντής στο 49ο Δημοτικό Σχολείο της Πάτρας και έχει διατελέσει Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου στο ΠΕΚΕΣ Δυτικής Ελλάδας. Έχει σπουδάσει στο Π.Τ.Δ.Ε και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, στο Διδασκαλείο Δημοτικής Εκπαίδευσης του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Πατρών ενώ έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο Πατρών, όπου είναι και διδάκτορας. Είναι, ακόμη, πιστοποιημένος Εκπαιδευτής Ενηλίκων. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στην αντιμετώπιση της σχολικής αποτυχίας, την εγκατάλειψη των σπουδών στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών. Είναι συνσυγγραφέας δύο βιβλίων, συγγραφέας σχετικών άρθρων, εισηγητής σε επιστημονικά συνέδρια, ενώ αρθρογραφεί στον ημερήσιο τύπο.