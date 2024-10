Η Γκόλφω με τα μάτια σύγχρονων νέων δημιουργών

Το Εργαστήριο Σκηνικής Πράξης και Λόγου, του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών, με αφορμή τα 170 χρόνια από τη γέννηση του Σπυρίδωνος Περεσιάδη στο Μεσορρούγι Αχαΐας και τα 130 χρόνια από την πρώτη παρουσίαση του έργου του «Η Γκόλφω», διοργανώνει υπό την αιγίδα του ΥΠ.ΠΟ. επιστημονικές και καλλιτεχνικές εκδηλώσεις στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών, στο Τμήμα Θεατρικών Σπουδών και στο ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας (Αίθουσα Μπάρρυ), από τις 16 έως τις 25 Οκτωβρίου 2024.

Στις 16/10/2024 θα γίνουν στο Συνεδριακό Κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών τα εγκαίνια της πολύτεχνης έκθεσης που θα διαρκέσει έως τις 25/10/2024 και έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του Welcome to Up 2024, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ι&Ε Τοπάλη .

Στην Έκθεση θα παρουσιαστούν εικαστικές εγκαταστάσεις, video art και άλλες δημιουργίες εικόνας , ήχου και λόγου, νέων εικαστικών και φοιτητών του Τμήματος Θεατρικών Σπουδών.

Στο έργο Ο έρωτας για πάντα, Όφις οφιόδηκτος, μια εικαστική εγκατάσταση εννέα καλλιτεχνών, βρίσκουμε την αυλή της Γκόλφως, το δακρύβρεχτο κέντημά της, ένα γαμήλιο δείπνο που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, απροσδιόριστα λόγια, εικόνες σα σκιές και ολόγυρα βαριές μύγες/ κατάρες, που ανασταίνουν την ατμόσφαιρα ενός έρωτα που εκπληρώθηκε μονάχα απ’ το θάνατο.

Το έργο ¨Τρεις περδικούλες κάθονται και πίνουνε ταμπάκο¨ είναι μια πειραματική προσέγγιση στην Γκόλφω του Σ.Περεσιάδη. Πρόκειται για μία συνεργασία τεσσάρων εικαστικών , η οποία με αφετηρία την μελέτη του ειδυλλιακού αυτού δράματος, μέσω της αποδόμησης του και με διαφορετικές αισθητικές αναφορές και κατευθύνσεις, κατέληξε σε ένα σκόπιμα ανομοιογενές οπτικοακουστικό έργο και ένα καλλιτεχνικό βιβλίο (Artist Book).

Οι «Golfo’s Μονόλογοι» είναι το αποτέλεσμα ενός εργαστηρίου θεατρικής γραφής που οδήγησε στην έκδοση του αποτελέσματος και θα παρουσιαστεί με έναν πρωτότυπο τρόπο. Όλα τα στοιχεία των ομάδων που συμμετέχουν στην Πολύτεχνη Έκθεση εδώ: