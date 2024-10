To Welcome to Up 2024 φέρνει δώρα για τους φοιτητές/τριες!

Δεκάδες δώρα θα κληρωθούν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες που θα συμμετέχουν στις διαδικτυακές κληρώσεις στα social media του Welcome to Up 2024 αλλά και στo Social Media Corner που θα βρίσκεται στο φοιτητικό χωριό στο campus της Πανεπιστημιούπολης της Πάτρας.

Όλες οι μεγάλες ομάδες της Πάτρας όπως η ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ, ο ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, ο ΑΠΟΛΛΩΝ και ο ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΤΡΩΝ δίνουν φέτος την ευκαιρία σε δεκάδες τυχερούς φοιτητές να μπουν δωρεάν στους αγωνιστικούς χώρους και να δουν αγώνες της super league 2 στο ποδόσφαιρο, της basket league, της national league 1 μπάσκετ και της Α1 κατηγορίας υδατοσφαίρισης (πόλο).

Οι πρωτοετείς φοιτητές/τριες θα μπορούν επίσης να κερδίσουν ετήσιες συνδρομές στο γυμναστήριο ICON FITNESS PATRAS, μηνιαίες συνδρομές για μαθήματα κωπηλασίας, κολύμβησης, SUP και ιστιοπλοΐας στο κολυμβητήριο του ΝΟΠ αλλά και αγωνιστικές μπλούζες από τον ΠΡΟΜΗΘΕΑ και την ΠΑΝΑΧΑΪΚΗ.

Η μπουτίκ του Πανεπιστημίου Πατρών φέτος θα χαρίσει σε έναν υπερτυχερό φοιτητή/τρια ένα laptop, ενώ η εταιρεία Dell Technologies χαρίζει σε τυχερούς φοιτητές/τριες εξοπλισμό για ηλεκτρονικούς υπολογιστές.

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Πληροφορίες για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών/τριών του Πανεπιστημίου Πατρών, θα βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://welcometoup. upatras.gr/