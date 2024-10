Ενδιαφέρουσες προτάσεις και παρεμβάσεις στο 2ο Αγροδιατροφικό Συνέδριο και Έκθεση AGROWN 2024 στο Αγρίνιο

Στην 4η ενότητα συζητήθηκε το πολύ ενδιαφέρον θέμα «Κλιματική αλλαγή, υδατικοί πόροι και έργα υποδομών» και ομιλητές ήταν οι Δρ. Παναγιώτης Νάστος (Γεωλογικό Τμήμα ΕΚΠΑ), Δρ. Ελισσάβετ Φελώνη (καθηγήτρια Υδρολογίας), Ευσταθία Κυρίτση (προϊσταμένη Μονάδας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΓΤΑΑ) και Νίκος Καλογερίδης (γενικός διευθυντής ΔΕΥΑ Βοϊου). Ο Π. Νάστος στάθηκε στους κινδύνους από τη μακροπρόθεσμη μείωση των βροχοπτώσεων και του χιονιού, η Ελ. Φελώνη μίλησε για τα τρία «ε» (εκπαίδευση, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση) αγροτών και πολιτών, η Ευστ. Κυρίτση παρουσίασε το εθνικό στρατηγικό σχέδιο για το νερό, ενώ ο Ν. Καλογερίδης μίλησε για τη χριστή διαχείριση των υδάτινων πόρων.

Τέλος στην 5η ενότητα, αναλύθηκαν όλα τα θέματα που αφορούσαν την ελληνική κτηνοτροφία και τις προκλήσεις του αύριο. Ομιλητές ήταν η κτηνοτρόφος και γραμματέας του Κτηνοτροφικού Συλλόγου της Περιφέρειας Αττικής Μάγδα Κοντογιάννη, ο συνιδρυτής της Proud Farm, Group of Farmers Νίκος Κολτσίδας, το στέλεχος της Αφοί Τόλη Εξοπλισμοί Κτηνοτροφίας Νίκος Κωτσικόπουλος και ο Γεώργιος Φώλιας από την Αγορά Κρεάτων Αμφιλοχίας.

Ο Ν. Κωτσικόπουλος ανέφερε ότι «για να υπάρχει ελληνική κτηνοτροφία πρέπει να υπάρχουν κτηνοτρόφοι με εκπαίδευση και εκσυγχρονισμό», ο Γ. Φώλιας στάθηκε στο φαινόμενο το ότι «εισάγουμε κρέατα με ακριβότερες τιμές από τα ντόπια», ενώ ο Ν. Κολτσίδας έστειλε το σύνθημα: «be the light not the jugde», δηλώνοντας αισιόδοξος για το μέλλον.

Το συγκεκριμένο Συνέδριο είναι μία πρωτοβουλία του ειδησεογραφικού οργανισμού «Συνείδηση» σε συνεργασία με τον ειδησεογραφικό οργανισμό «Πελοπόννησος», σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Δυτικής Ελλάδας, τον Δήμο Αγρινίου και το Πανεπιστήμιο Πατρών, ενώ τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.