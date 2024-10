Πάτρα: Στο Πολύεδρο η παρουσίαση του βιβλίου "Όραμα Hellas: 1821-2040"

Ο Χρίστος Αλεξόπουλος έχει γεννηθεί στην Πάτρα. Είναι απόφοιτος του αμερικανικού προτεσταντικού κολλεγίου St. Paul’s School. Σπούδασε Πολιτικές Επιστήμες στο Harvard (BA), Διοίκηση και Οργάνωση Επιχειρήσεων στο Columbia (MBA) και Οικονομική Ανάπτυξη στο Cambridge. Μετά την επιστροφή του στην Ελλάδα ασχολήθηκε με τα κοινά, ακομμάτιστα και ανεξάρτητα, συγγράφοντας πολλά άρθρα στις εγκυρότερες εφημερίδες και περιοδικά της χώρας, όπως στην Καθημερινή και στο Βήμα. Παλαιότερα δε στον Οικονομικό Ταχυδρόμο και στην Ελευθεροτυπία. Ως νέος, επίσης, στις κυριότερες εφημερίδες των Πατρών με το ψευδώνυμο Παμίνος.

Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στον Ελληνισμό, έχει δημοσιεύσει τέσσερα σχετικά διεπιστημονικά βιβλία, με τελευταίο το δοκίμιο “Goodbye Greece, Hello Hellas”, συνέχεια του οποίου αποτελεί το παρόν επίκαιρο πόνημα για την 200ή επέτειο της Επανάστασης του 1821 και την 100ή της Μικρασιατικής Καταστροφής. Με ένα όραμα για την 100ή επέτειο του ιστορικού ΟΧΙ του 1940, που η Επιτροπή «Ελλάδα 2021» σκοπεύει να εορτάσει το 2040 (Λευκή Βίβλος). Εργάστηκε τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα σε διευθυντικές θέσεις ευθύνης. Για πολλά χρόνια διετέλεσε σύμβουλος διεθνών οικονομικών σχέσεων του υπουργείου Οικονομίας και χρηματιστής της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Merrill Lynch (Wall Street). Ως ελεύθερος επαγγελματίας, συνεργάστηκε επιπλέον με την ελβετική τράπεζα CS και με τη γαλλική SG στο private banking. Διετέλεσε μέλος των Foreign Press Association of Greece, The Hellenic Club of Rome και του Ιωνικού Κέντρου.

Είναι παντρεμένος με τη δικηγόρο Μαρία Δημητρίου και έχει δύο παιδιά. Ζει και εργάζεται στην Κηφισιά, αρθρογραφώντας τιμητικά στον ελεύθερο χρόνο του στα τοπικά έντυπα Αμαρυσία και Τύπος Κηφισιάς. Έγινε γνωστός από τη διεθνή εκστρατεία του για τον αυτοπροσδιορισμό και την αποκατάσταση της νεοελληνικής ταυτότητας διά της συμβολικής επίσημης καθιέρωσης των εθνικών ονομάτων Hellenic-Hellas αντί των λατινογενών Greek-Greece.

Καρπός των ευγενών προσπαθειών του για τη συνέχεια του Ελληνισμού ήταν, μεταξύ άλλων, η αφιέρωση editorials στους New York Times, International Herald Tribune και Economist, η αλλαγή της εθνικής ονομασίας μας σε Hellenic Republic, τα νέα διαβατήρια Hellas, η σημαία Hellas στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004 και μετέπειτα στις διεθνείς αθλητικές οργανώσεις.