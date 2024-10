Το Welcome to Up 2024 μας «ταξιδεύει» στην ιστορία και τις τέχνες- Οι φοιτητές περιηγούνται σε Αρχαιολογικό Μουσείο και Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς

Το Welcome to UP 2024, το μεγάλο και καινοτόμο Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών Πανεπιστημίου Πατρών, συστήνει στα νέα μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, την ιστορία της Πάτρας και της Αχαΐας μέσα από τη συλλογή του Αρχαιολογικού Μουσείου Πατρών, αλλά και τον κόσμο της τέχνης έτσι όπως αυτός αναδεικνύεται στην εικαστική συλλογή του Ιδρύματος Ελληνικής Διασποράς.

Η εξέλιξη της ζωής στην Αχαΐα με βάση τα ανασκαφικά ευρήματα, και η τέχνη ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και ως διαμορφωτής της σύγχρονης ταυτότητας του Ελληνισμού, είναι το αφήγημα των δύο ξεχωριστών ξεναγήσεων- εκπαιδευτικών δράσεων.

Εκπαιδευτική Δράση στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών

Η Εφορεία Αρχαιοτήτων Αχαΐας θα υποδεχτεί τους πρωτοετείς φοιτητές του Πανεπιστημίου Πατρών στο Αρχαιολογικό Μουσείο Πατρών, την Τρίτη 15 Οκτωβρίου και ώρα 11.00-13.00. προκειμένου αυτοί να γνωρίσουν την ιστορία της περιοχής, μέσα από τα εκθέματα και όσα έχει φέρει στο φως η αρχαιολογική σκαπάνη σε διάφορες χρονικές περιόδους της αρχαιότητας. Η αρχαιολόγος του Αρχαιολογικού Μουσείου κ. Νικολίτσα Κουτσουμπελίτη, θα βρίσκεται εκεί για τη γνωριμία των συμμετεχόντων με τη μόνιμη συλλογή του μουσείου. (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Ξενάγηση στο ίδρυμα «Ελληνική Διασπορά»

Μια πολύ ενδιαφέρουσα ξενάγηση θα πραγματοποιηθεί στο Ίδρυμα Ελληνικής Διασποράς, την Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου και ώρα 13.00. Η ξενάγηση θα προσφέρει στους φοιτητές την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με έργα τέχνης Ελλήνων δημιουργών που έζησαν και δημιούργησαν στο εξωτερικό, αναδεικνύοντας την επιρροή της ελληνικής καλλιτεχνικής έκφρασης σε παγκόσμιο επίπεδο. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, οι φοιτητές θα έχουν την ευκαιρία να θαυμάσουν πίνακες, γλυπτά και εικαστικές εγκαταστάσεις που αναδεικνύουν τη διασταύρωση της ελληνικής πολιτιστικής κληρονομιάς με διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα και πολιτισμούς. Ο σκοπός της ξενάγησης είναι διττός. Αφενός, επιδιώκει να προωθήσει τη διεθνή προβολή της ελληνικής τέχνης της διασποράς, αφετέρου να ενισχύσει την κατανόηση της σύγχρονης ελληνικής δημιουργικότητας μέσω της μελέτης και ανάλυσης αυτών των έργων. Οι φοιτητές θα αποκτήσουν γνώσεις για το πώς η τέχνη μπορεί να λειτουργήσει ως γέφυρα μεταξύ πολιτισμών και να συμβάλει στη διαμόρφωση της σύγχρονης ταυτότητας του Ελληνισμού. Η συνεργασία του Πανεπιστημίου με το Ίδρυμα ενισχύει την προσπάθεια καταγραφής και μελέτης της ελληνικής τέχνης της διασποράς, και στόχος είναι να εμπνευστούν οι νέοι φοιτητές ώστε να συμβάλουν ενεργά σε αυτό το πολιτιστικό έργο. (Αναχώρηση λεωφορείου από την Πρυτανεία)

Πληροφορίες για δρομολόγια και κρατήσεις θέσεων, στο https://welcometoup. upatras.gr

Mάθε το Πανεπιστήμιο, περπάτα στο Campus- To Welcome to UP 2024 σε καλεί σε walking tour στην πανεπιστημιούπολη

To Welcome to UP 2024, καλεί τους πρωτοετείς φοιτητές σε μια απολαυστική ξενάγηση με ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον walking tour στα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι φοιτητές με αυτό τον τρόπο εξοικειώνονται με την έκταση του Πανεπιστήμιου και καλούνται να γνωρίσουν όλα τα σημεία ενδιαφέροντος όπως η Πρυτανεία, τα Τμήματα Σχολών, η Φοιτητική Εστία, το Συνεδριακό Κέντρο, η Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης, το Γυμναστήριο του Πανεπιστημίου, τα Μουσεία του Ιδρύματος κ.λπ. Επίσης οι συμμετέχοντες θα περπατήσουν στα μονοπάτια της πανεπιστημιούπολης, στο Πάρκο της Ειρήνης, την Εστία, στο υπαίθριο Σκάκι των Αρχιτεκτόνων, στον κήπο Άνθεια με την τεχνητή λίμνη και σε πολλά άλλα μέρη για θα ανακαλύψουν την ομορφιά του Πανεπιστημιακού Campus. Τα ραντεβού για τις ξεναγήσεις και το walking tour στα αξιοθέατα του Πανεπιστημίου Πατρών, έχουν οριστεί για την Τετάρτη 16 Οκτωβρίου, την Πέμπτη 17 Οκτωβρίου και την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου και ώρες 12.00- 14.00

To Welcome to UP διοργανώνεται από το Πανεπιστήμιο Πατρών σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και το Επιμελητήριο Αχαΐας, σε συνεργασία με τους Δήμους Πατρέων, Αγρινίου και Μεσολογγίου και με την χρηματοδότηση του Υπουργείου Πολιτισμού.

Όλα όσα θέλετε να μάθετε για το Φεστιβάλ Υποδοχής Πρωτοετών Φοιτητών του Πανεπιστημίου Πατρών: https://welcometoup. upatras.gr