Η Πάτρα των μεγάλων μαραθωνοδρόμων είναι στο χάρτη των μεγάλων δρομικών γεγονότων

Στις 12 Οκτωβρίου θα διεξαχθεί ο νυκτερινός ημιμαρθώνιος αγώνας δρόμου 21.100μ. αφιερωμένος στον «Φάνη Τσιμιγκάτο», διοργάνωση από τον Δήμο Πατρέων και τον ΑΟ Κούρος

Η Πάτρα των μεγάλων μαραθωνοδρόμων μπαίνει στο χάρτη των μεγάλων δρομικών γεγονότων, με έναν αγώνα - γιορτή για το δρομικό κίνημα της χώρας.

Ο Δήμος Πατρέων έχει ξεκινήσει από το 2016 τις αθλητικές εκδηλώσεις τιμής για τον Φάνη Τσιμιγκάτο κατι που συνεχίζεται με τον νυχτερινό ημιμαραθώνιο «Φάνης Τσιμιγκάτος», με σκοπό να γίνει θεσμός και να επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο. Η Πάτρα είναι αθλητική πόλη, με τους παλιούς να δίνουν το παράδειγμα στη νέα γενιά. Ένα μεγάλο μπράβο, αξίζει σε όσους βάζουν τις δυνάμεις τους για την διοργάνωση αυτή. Ανοίγει ένας ωραίος δρόμος!

Στα χρόνια αυτά η Πάτρα ανέδειξε τεράστιους αθλητές. Ο πρώτος μεγάλος δρομέας, που μάλιστα συμμετείχε αι σε Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ήταν ο Λουκάς Αδαμόπουλος της Παναχαϊκής με το ωραίο στιλ, έτρεχε σαν ελάφι.

WHO IS WHO

Έγινε ο πρώτος πατρινός αθλητής που πήρε ποτέ μέρος σε μεγάλη διεθνή διοργάνωση (εξαιρουμένης ασφαλώς της Ολυμπιάδας του 1896). Mεγάλος πρωταθλητής στίβου της Πάτρας, που αγωνίστηκε σε μια εποχή που είναι τόσο μακρινή πια.

Ως αθλητής και αργότερα προπονητής, υπήρξε κολόνα επί δεκαετίες του πατραϊκού Αθλητισμού με τεράστιες διακρίσεις εντός κι εκτός των συνόρων.

Ο Λουκάς Αδαμόπουλος γεννήθηκε τον Ιούλιο του 1925 στην Πάτρα, ήταν γέννημα - θρέμμα Αγιαλεξιώτης. Αμέσως μετά την εφηβεία του κι αφού είχε τελειώσει ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος, ξεκίνησε να παίζει ποδόσφαιρο στον Απόλλωνα Πάτρας (1946). Με αφορμή έναν αγώνα προς τιμήν του σπουδαίου Μαραθωνοδρόμου Κυριακίδη μεταπήδησε στον στίβο.

Ο αγώνας έγινε το 1946, στην απόσταση από τις Ιτιές έως το Δημαρχείο και ο Αδαμόπουλος, στον πρώτο του αγώνα, κατάφερε να τερματίσει πρώτος! Αυτό ήταν! Ένα νέο αστέρι στον στίβο ανέτειλε (προπονητής του ο Γιάννης Βλάχος και ο Ότο Σίμιτσεκ). Την επόμενη δεκαετία και μέχρι το 1957 που εγκατέλειψε την ενεργό δράση βίωσε σπουδαίες στιγμές. Πρωταθλητής Ελλάδας πάρα πολλά χρόνια στις μεσαίες αποστάσεις, Βαλκανιονίκης και πάνω από όλα έγινε ο πρώτος πατρινός που αγωνίστηκε σε μεγάλη διοργάνωση μετά από δεκαετίες, μετά δηλαδή το 1906 και την Μεσολυμπιάδα. Μέλος της Εθνικής μας ομάδας επιλέχθηκε στην αποστολή για το 4ο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα των ανδρών που έγινε το 1950 στις Βρυξέλλες (επόμενος πατρινός που τερμάτισε στη διοργάνωση, 36 χρόνια μετά, ο Σπύρος Ανδριόπουλος το 1986!). Ο Αδαμόπουλος ήταν 18ος στα 800μ. και επίσης 18ος στα 1.500μ. Πάντα έλεγε πως αγωνίστηκε στο κατάμεστο «Χέιζελ», είδε από κοντά τον διπλό θρίαμβο του Eμίλ Ζάτοπεκ (5.000μ. και 10.000μ.), ενώ του είχε κάνει εντύπωση το γεγονός πως έμενε μόνος του σε ένα δωμάτιο ξενοδοχείου «λες και ήταν ο Βασιλιάς».

Φυσικά οι επιδόσεις του Λουκά Αδαμόπουλου ήταν εντυπωσιακές. Κατέρριψε το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1.000μ. με 2'.35''.7 το 1949 και στα 1.500μ. με 4'.06''.9 το 1950. Το ρεκόρ στο «χιλιάρι» έγινε στο Παναθηναϊκό Στάδιο και η προηγούμενη επίδοση (2'.36''.7) του Γεωργόπουλου κρατούσε 20 χρόνια!

Το 1967 ξεκίνησε την προπονητική του καριέρα, πρώτα στο Πάτραι και αμέσως μετά στην Παναχαϊκή μέχρι το 2002, αναδεικνύοντας τους καλύτερους αθλητές των δύο σωματείων. Του έμεινε ένα παράπονο, πως εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων δεν μπόρεσε να κάνει την καριέρα που εδικαιούτο.

Ένας αθλητής που για πολλά χρόνια είχε το εξής πρόγραμμα: Ξύπνημα στις 6 π.μ., μετακίνηση με τα πόδια από την Αλεξιώτισσα στο Δασύλλιο (μαζί με τα βιβλία), δίωρη προπόνηση και αμέσως μετά Σχολείο.

Δύο βαρέλια μετάλλια και Κύπελλα, κάποια στιγμή που είπε «άι σιχτίρ» πετάχτηκαν ή διανεμήθηκαν. Μαζί και το έπαθλο που του απένειμε για την προσφορά του ο πρώην πρωθυπουργός Νίκος Πλαστήρας!



