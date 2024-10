Επτά γλυκά και φαγητά που έγιναν διάσημα μέσα από ταινίες

Το φαγητό παίζει αρκετά συχνά καθοριστικό ρόλο στη μεγάλη οθόνη, αποτελώντας μέρος της πλοκής.

Σε κάποιες περιπτώσεις παρουσιάζονται άγνωστα στο κοινό φαγητά, ενώ σε άλλες γνωστές συνταγές ή πρώτες ύλες, οι οποίες αναλόγως την επιτυχία της παραγωγής μπορεί να αποκτήσουν ακόμα μεγάλη αναγνωσιμότητα. Από τις πράσινες τηγανητές ντομάτες της ταινίας Whistle Stop Café μέχρι τα macarons από την ταινία Marie Antoinette, ανακαλύψτε φαγητά και τυριά με ενδιαφέρουσες ιστορίες.

1. Timpano, Big Night (1996)

Η κλασική μαγειρική ταινία Big Night, με πρωταγωνιστές τους Stanley Tucci και Tony Shalhoub δεν θα μπορούσε να μην έχει τουλάχιστον ένα φαγητό που να ξεχωρίζει. Θεωρείται ότι η ταινία άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο το αμερικανικό κοινό έβλεπε την ιταλική κουζίνα, που έχει πολύ περισσότερα πιάτα από τα spaghetti με κεφτεδάκια. Το πιάτο, που πρωταγωνίστησε στο Big Night ήταν το timpano. Μία συνταγή, που αποτελείται από στρώσεις ζυμαρικών και οδήγησε, μετά το τέλος της ταινίας, πολλούς εστιάτορες να το προσθέσουν στους καταλόγους των εστιατορίων τους.

2. Wensleydale cheese, A Close Shave (1995)

Οι πωλήσεις του κρεμώδους τυριού, Wensleydale, έπεσαν δραματικά στις αρχές της δεκαετίας του 1990. Σε τέτοιο βαθμό που ένας από τους μεγαλύτερους παραγωγούς, η Wensleydale Creamery, ήταν στο όριο της χρεοκοπίας. Το κρεμώδες τυρί έγινε εκ νέου διάσημο λόγω της ταινίας A Close Shave, στην οποία ο Wallace παραδέχθηκε ότι το Wensleydale είναι το αγαπημένο του τυρί. Η παραδοχή του αυτή όχι μόνο τετραπλασίασε τις πωλήσεις του προϊόντος, αλλά έδωσε νέα πνοή στην εταιρεία, η οποία πλέον απασχολεί ~200 εργαζόμενους και κυκλοφορεί και την ετικέτα «Wallace and Gromit Yorkshire Wensleydale».

3. Πράσινες τηγανητές ντομάτες, Whistle Stop Café (1991)

Στην ταινία Whistle Stop Café το φαγητό βρίσκεται σε πρώτο πλάνο και ειδικά οι πράσινες τηγανητές ντομάτες. Η ταινία θεωρείται υπεύθυνη για την επιτυχία του συγκεκριμένου πιάτου σε ολόκληρο τον κόσμο. Η παρασκευή του είναι πολύ απλή, αφού οι ντομάτες κόβονται, πανάρονται και τηγανίζονται. Μάλιστα, μεγάλη μερίδα των θεατών, εκτός των ΗΠΑ, ανακάλυψαν για πρώτη φορά το συγκεκριμένο πιάτο με αφορμή την ταινία.

4. Shawarma, The Avengers

Η Marvel είναι γνωστή για τις σκηνές της μετά τους τίτλους τέλους και το συγκεκριμένο πιάτο παρουσιάζεται σε μία από αυτές. Στην σκηνή βλέπουμε τους αγαπημένους υπερήρωες να καταναλώνουν το νόστιμο λιβανέζικο φαγητό, το οποίο αναφέρεται από τον Tony Stark (Iron Man) νωρίτερα στην ταινία. Στο Los Angeles, μετά την προβολή της ταινίας, υπήρξε αύξηση έως και 80% στην προτίμηση λιβανέζικων εστιατορίων.

5. Beignets, Η Πριγκίπισσα και ο βάτραχος (2009)

Η ταινία του 2009 έκανε τους θεατές να λαχταρούν να επισκεφτούν τη Νέα Ορλεάνη, για να δοκιμάσουν τα beignets. Η πρωταγωνίστρια, Tiana, είναι μια ταλαντούχα μαγείρισσα που ονειρεύεται να ανοίξει το δικό της εστιατόριο και να σερβίρει τα νόστιμα beignets της. Ένα γλυκό, που μοιάζει αρκετά με ντόνατς και σερβίρεται με ζάχαρη άχνη.

6. Stinking Bishop, The Curse of the Were-Rabbit (2005)

Μία δεκαετία αργότερα οι Wallace και Gromit έκαναν άλλο ένα προϊόν διάσημο. Αυτή τη φορά, το τυρί που πρωταγωνίστησε προέρχεται από έναν μικρό τυροκόμο, που παρασκευάζει το επονομαζόμενο Stinking Bishop cheese. Στην ταινία The Curse of the Were-Rabbit, η αναφορά του τυριού οδήγησε σε δυσκολία του παραγωγού Charles Martell and Son, να εξυπηρετήσει την αυξημένη ζήτηση. Υπάρχουν αναφορές ότι καταναλωτές αγόρασαν μέχρι και τα άδεια ξύλινα κουτιά και το τυρί πουλήθηκε στο ebay έως και τα 72€.

7. Ladurée macarons, Marie Antoinette (2006)

Σύμφωνα με την ταινία Marie Antoinette, η γνωστή βασίλισσα προτιμούσε να καταναλώνει τα ωραιότερα και – φυσικά – παστέλ macaron. Η ταινία οδήγησε στην αναγέννηση του γνωστού γλυκού με τις πωλήσεις να αυξήθηκαν, ειδικά στην αγορά των αισθητικά όμορφων macaron της Ladurée.

ΠΗΓΗ cantina.protothema.gr